Trunkenheitsfahrten im Dienstgebiet

Speyer (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Theodor-Heuss-Straße am 04.09.2023, gegen 08:00 Uhr konnten bei dem PKW-Fahrer Alkohol bedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Dem 50-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen.

Ein PKW, der auf der B39 in Richtung Neustadt unterwegs war, wurde am 04.09.2023, gegen 22.32 Uhr kontrolliert. Ein bei der 37-jährigen Fahrerin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,92 Promille. Nach einer Blutprobe auf der Dienststelle wurde die Fahrerin aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Einsatz von Videotechnik beim Altstadtfest

Speyer (ots) – Am Freitag 08.09. und am Samstag 09.09.2023 findet das 46.Altstadtfest statt. Zur Unterstützung der polizeilichen Einsatzmaßnahmen wird, wie auch schon im Vorjahr, im Bereich des Domvorplatzes, des Holzmarktes, des Fischmarktes und der Tränkgasse sowie an den Einmündungen Hasenpfuhlstr. / Sonnenbrücke und Hasenpfuhlstraße / Mittelsteg, stationäre polizeiliche Videotechnik eingesetzt.

Der Einsatz von Videotechnik ist aufgrund der zu erwartenden, hohen Besucherzahl sowie der Größe und Infrastruktur des Festgeländes erforderlich.

Ziele des Einsatzes der Videotechnik sind neben dem frühzeitigen Erkennen potenzieller Gefahren und Massenbewegungen auch die Verhinderung und die Beweis sicher Verfolgung von Straftaten zur Gewährleistung eines störungsfreien Festverlaufes.

Vor Ort werden Hinweisschilder aufgestellt. Die Polizei verweist auf die Datenschutzbestimmungen des Landes. Informationen hierzu finden sie unter https://www.polizei.rlp.de/de/Service/datenschutzinformationen sowie auf einem Infoblatt, welches bei der Polizeiinspektion Speyer eingesehen werden kann.

Verkehrsunfälle mit Personenschäden

Speyer (ots) – Bei einem Auffahrunfall zweier PKW in der Straße „Am Technikmuseum“ kam es am 04.09.2023 gegen 10:33 Uhr. Hierbei wurde die 62- Jährige Fahrerin des vorausfahrenden PKW leicht verletzt. Sie begab sich selbst im Anschluss an die Unfallaufnahme in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich in der Johannesstraße am 04.09.2023, gegen 19:59. Beim rückwärts fahren kollidierte ein PKW mit einem hinter dem PKW stehenden Motorrad. Die 17-Jährige Motorradfahrerin verletzte sich leicht bei dem Sturz und wurde in ein Krankenhaus verbracht.