Landau: Die Polizei-News

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Landau (ots) Donnerstag 31.08.23 gegen 20.30 Uhr, ereignete sich in der Godramsteiner Straße in Landau eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Befahren der Straße in Richtung Siebeldingen ein am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und beschädigte dabei den Außenspiegel des Fahrzeuges.

Vermutlich dürfte der Unfallverursacher selbst oder ein möglicher Augenzeuge des Unfalls vor Ort noch versucht haben, durch Klingeln an mehreren Häusern an der Unfallstelle den Eigentümer des beschädigten Fahrzeuges zu ermittelt. Der Unfallverursacher verließ daraufhin die Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung.

An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Landau unter der 06341 / 2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landau (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Zeiskam vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schockanrufe/Falscher Polizeibeamter handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Tel: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.