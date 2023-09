Frankfurt – Bundesautobahn 3: Auffahrunfall

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Mittag (04. September 2023) ereignete sich auf

der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln in Höhe der Anschlussstelle Mönchhof

ein Auffahrunfall.

Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Sattelzug kam gegen 13.45 Uhr aus

bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte

ungebremst mit einem Citroën Jumper, der wegen einer Panne auf dem

Seitenstreifen stand. Durch den Aufprall wurden der 46-jährige Fahrer des

Sattelzuges sowie der 27-jährige Fahrer und der 21-jährige Beifahrer des

Citroens, die sich zum Unfallzeitpunkt noch im Kleintransporter befanden, leicht

verletzt. Alle drei konnten nach der Erstversorgung vor Ort entlassen werden.

Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der

Hauptfahrbahn für etwa drei Stunden gesperrt werden. Auf einer Länge von sieben

Kilometern staute sich der Verkehr zeitweise.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern an.

Frankfurt – Schwanheim: Handtaschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (th) Gestern Morgen (4. September 2024) kam es gegen 09.40 Uhr

in einem Supermarkt in Schwanheim zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer

78-jährigen Frau. Ein männlicher Tatverdächtiger verwickelte die Frau in ein

Gespräch über ihre Brille, währenddessen eine weibliche Tatverdächtige die

Tasche der 78-Jährigen aus dem Rollator entwendete. Anschließend verließen die

beiden den Supermarkt.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

männlich, 175cm bis 180cm groß, ca. 50 Jahre alt, asiatisches

Erscheinungsbild, kräftige Statur mit deutlich sichtbarem Bauchansatz, lichte

dunkelgraue Haare; trug eine schwarze Pilotensonnenbrille mit Metallgestell, ein

rotes Langarmshirt/-hemd, eine offen getragene ärmellose, khakifarbene

Steppweste, knielange blaue Jeans, schwarze Halbschuhe mit einem weißen Emblem

auf der Außenseite und weißen Schnürsenkeln, schwarze Socken.

weiblich, 170cm bis 175cm groß, ca. 40 Jahre alt, westeuropäisches

Erscheinungsbild, schlanke Statur, lange, glatte braune Haare; bekleidet mit

einem grau/weiß/beige gemusterten, knielangem Sommerkleid mit dreiviertel Ärmeln

und weißer Spitze um den Ausschnitt, geschlossenen Halbschuhen mit weißer Sohle,

trug eine große Basthandtasche (Shopper) mit braunen Trägern.



Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den unbekannten

Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 10. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755 – 11000 oder mit jeder

anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.