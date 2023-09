Verkehrsunfallfluchten

Nach Verkehrsunfallfluchten in Wallau, Bad Endbach, Biedenkopf und Marburg sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeuge machen können. Hinweise nehmen die Dienststellen unter den genannten Telefonnummern entgegen.

Biedenkopf-Wallau: Auf rund 5.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer in der Straße „Am Brauhaus“ an einem silberfarbenen Corsa zurückließ. Am Samstag, gegen 13.30 Uhr vernahm die Besitzerin einen lauten Schlag. Anschließend entdeckte sie auf der Fahrerseite des vor der Haustür geparkten Opel den Schaden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unfallfahrer beim Rückwärtsfahren den Seitenabstand zum Opel falsch einschätzte und den Wagen über die Länge der Fahrerseite beschädigte. An der Unfallstelle blieben Teile des Rücklichtes des Unfallwagens zurück. Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950.

Bad Endbach: Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Herborner Straße geparkten Renault. Der weiße Twingo stand am Donnerstag, zwischen 08.30 Uhr und 09.05 Uhr in Höhe der Hausnummer 28. Der Unfallfahrer streifte den hinteren Kotflügel, die hintere Stoßstange und die Rückfahrscheinwerfer auf der Fahrerseite des Franzosen. Die Reparatur des Schadens wird rund 2.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950.

Biedenkopf: Einen beschädigten Stromverteilerkasten ließ ein flüchtiger Unfallfahrer in der Hatzfelder Straße zurück. Der Kasten steht in Höhe der Hausnummer 49, auf dem Gehweg. Zwischen dem 25.08.2023 und dem 26.08.2023, gegen 16.00 Uhr stieß der Flüchtige gegen den Kasten und machte sich anschließend aus dem Staub. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950.

Marburg: Schäden am hinteren Radkasten blieben nach einem Zusammenstoß an einem schwarzen Opel Corsa zurück. Der Kleinwagen parkte in der Zeit von Samstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr bis Sonntagmorgen, gegen 10.40 Uhr in der Forsthausstraße, in Höhe der Hausnummer 20. Vermutlich beim Vorbeifahren war der Unfallfahrer gegen den geparkten Opel gestoßen und hatte den rund 400 Euro teuren Blechschaden zurückgelassen. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Neustadt: Kollision auf der B 454 –

Zwei Leichtverletzte sowie zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes von Montagnachmittag auf der Bundesstraße 454. Gegen 12.30 Uhr war die 41-jährige Fahrerin eines Mazdas CX5 von Stadtallendorf in Richtung Neustadt unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Stadtallendorferin im Mazda ihre Geschwindigkeit deutlich verringerte, worauf der ihr folgende Peugeotfahrer zum Überholen ansetzte. Als sich der Peugeot etwa Höhe des Mazdas befand, zog die 41-Jährige nach links und prallte mit dem Kleinbus zusammen. In der Folge kamen die Fahrzeuge nach links bzw. nach rechts von der Fahrbahn ab und kamen in den Böschungen zum Stehen. Der Mazda überschlug sich. Die Unfallfahrerin und ihre 64-jährige Mitfahrerin trugen leichte Verletzungen davon und wurden zu weiteren Untersuchungen in die Marburger Uni-Klinik transportiert. Der in Lich lebende 31-jährige Fahrer im Kleinbus blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe der Blechschäden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Marburg – B 3: Geisterfahrerin gefährdet Autofahrer / Polizei sucht Zeugen –

Die Geisterfahrt mit einem roten Kleinwagen beschäftigt derzeit die Marburger Polizei. Dem schnellen und besonnenen Handeln von Verkehrsteilnehmern auf der B 3 ist es zu verdanken, dass keiner zu Schaden kam.

Gegen 12.00 Uhr erreichten die ersten Notrufe die Marburger Polizei. Zeugen schilderten, dass ein roter Kleinwagen – gelenkt von einer älteren Dame – von Cölbe aus in Richtung Marburg unterwegs war. Etwa in Höhe der Anschlussstelle Marburg-Wehrda wendete die Fahrerin ihren roten Kleinwagen und fuhr auf denselben Fahrstreifen in Richtung Cölbe zurück. Eine der Falschfahrerin entgegenkommende Verkehrsteilnehmerin musste ausweiche, eine zweite legte eine Notbremsung hin, um Zusammenstöße zu vermeiden. Im Anschluss muss die Geisterfahrerin die B3 wieder verlassen haben.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

Wem ist die Geisterfahrerin am Montagmittag auf der B3 in

Richtung Marburg noch entgegengekommen?

Richtung Marburg noch entgegengekommen? Wer kann weitere Angaben zu dem roten Kleinwagen und dessen

Fahrerin machen?

Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Toilettenkasse stibitzt –

Auf die Einnahmen des Toilettenhauses an der Elisabethkirche hatten es Diebe am Freitagnachmittag abgesehen. Zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr knackten sie das Vorhängeschloss der Kasse und griffen sich die Tageseinnahmen von vermutlich wenigen Euros. Zeugen, die die Täter dort beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 bei der Marburger Polizei zu melden.