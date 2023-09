Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein im Straßenverkehr unterwegs

Tatzeit: Montag, 04.09.2023, 13:50 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass ein Autofahrer unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Am Montag (04.09.2023) endete die Fahrt für einen Golffahrer abrupt mit einer Verkehrskontrolle. Einer Zivilstreife der Regionalen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Schwalm-Eder war der silberne Golf im Bereich Homberg-Holzhausen aufgefallen. Kurz darauf wurde der Golf, mit Unterstützung einer Streife der Polizeistation Homberg, in der August-Vilmar-Straße in Homberg kontrolliert.

Hierbei stellte sich schnell heraus, dass der 35-jährige Fahrer aus Wabern nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Aufgrund eines Anfangsverdachts wurde bei dem 35-jährigen Fahrer zusätzlich ein Urintest durchgeführt der positiv auf Betäubungsmittel anschlug. Daher wurde der 35-Jährige zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeistation Homberg verbracht wo im Anschluss auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Bei der Durchsuchung der Person und seiner mitgeführten Sachen wurde außerdem noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Auch der Fahrzeugschlüssel des silbernen Golfs wurde vorläufig sichergestellt.

Nach der erfolgten Blutentnahme wurde der 35-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich nun wegen mehrerer Verstöße verantworten müssen.