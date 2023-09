Wohnmobil in Kassel-Kirchditmold gestohlen: Kripo sucht Zeugen in Straße „Im Weidengarten“

Kassel-Kirchditmold: Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag in der Straße „Im Weidengarten“ im Kasseler Stadtteil Kirchditmold ein Wohnmobil gestohlen. Der Besitzer hatte den Diebstahl heute Morgen gegen 8:00 Uhr feststellen müssen und die Polizei gerufen. Die sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem weißen Wohnmobil des Herstellers Peugeot, Typ Weinsberg R 59, Kennzeichen KS-MA 1126, im Wert von ca. 50.000 Euro führte bislang nicht zum Erfolg. Letztmalig gesehen worden war das drei Jahre alte Fahrzeug, das am Straßenrand abgestellt war, noch in der Nacht gegen 4:30 Uhr. Wie die Täter vorgingen und wann genau sie in dem kurzen Tatzeitraum zuschlugen, ist bis dato nicht bekannt.

Die zuständigen Ermittler des für KFZ-Diebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht am Tatort und in den angrenzenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Alkohol am Steuer: Fahrer flüchtet nach Unfall und schlägt Polizisten

Kassel/ Fuldatal: Während ohne sein Wissen bereits nach ihm gefahndet wurde, verursachte ein unter Alkoholeinfluss stehender Mann am Steuer eines Mercedes Vito in der vergangenen Nacht einen Unfall bei Fuldatal-Ihringshausen. Anschließend flüchtete der 45-jährige Fahrer zu Fuß, konnte aber bei der weiteren Fahndung gestellt werden. Gegenüber den Polizisten zeigte sich der Tatverdächtige, der einem Atemalkoholtest zufolge 1,9 Promille intus hatte, äußerst aggressiv und schlug einen Polizisten. Bei seiner Festnahme zog sich der Tatverdächtige leichte Verletzungen zu, die im Anschluss ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Da der 45-Jährige aus Reiskirchen zusätzlich keinen Führerschein hat, muss er sich nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die erste Meldung wegen des mutmaßlich betrunkenen Fahrers war gegen 4:30 Uhr bei der Leitstelle des Polizeipräsidium Nordhessen eingegangen. Demnach war an einer Tankstelle in der Ysenburgstraße in Kassel ein Mann mit einem Mercedes Vito weggefahren, nachdem er zuvor torkelnd und lallend aus dem Verkaufsraum gekommen war. Da Zeugen die Polizei alarmierten, war sofort eine Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet worden. Nur fünf Minuten später ging die Mitteilung eines Autofahrers wegen des völlig demolierten Mercedes auf einer Verkehrsinsel an der L 3234 bei Fuldatal, Ecke Niedervellmarsche Straße, ein. Der Fahrer hatte den nicht mehr fahrbereiten Vito zu diesem Zeitpunkt bereits stehengelassen und das Weite gesucht hatte. Eine Streife entdeckte den am Straßenrand in Richtung Vellmar flüchtenden 45-Jährigen schließlich und nahm ihn fest. Der Mercedes musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden an dem Fahrzeug und der Verkehrsinsel beläuft sich auf über 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Nordhessische Polizei kontrolliert zum Schulstart nach den Sommerferien

Nordhessen: Am gestrigen Montag begann für die hessischen Schüler nach den Sommerferien wieder die Schule. Insbesondere Kinder benötigen im Straßenverkehr im besonderen Maße Schutz, wobei zu einem möglichst sicheren und gefahrlosen Schulweg hauptsächlich auch das Verhalten der motorisierten Verkehrsteilnehmer beiträgt. Aus diesem Grund führte die nordhessische Polizei am gestrigen Montag Kontrollen an Schulen durch, um den Autofahrern bewusst zu machen, gerade im Bereich von Schulen besonders aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. Auch auf die richtige Sicherung der Kinder im Fahrzeug sowie die Park- und Halteregelungen an den Schulen legten die Kontrollierenden besonderes Augenmerk.

Im Landkreis Kassel führte das Radarkommando der Kassel Polizei in der Zeit zwischen 9:45 Uhr und 13:00 Uhr eine Kontrolle an der Schule in Espenau durch. Insgesamt fuhren nur zwei der 160 gemessenen Fahrzeuge zu schnell. Raser waren erfreulicherweise bei den Messungen nicht unterwegs. Der höchste Wert lag bei 40 km/h statt der erlaubten 30 Stundenkilometer.

Bei einer anderen Kontrolle von Beamten des Polizeireviers Ost in Söhrewald-Wellerode fiel gegen 7:55 Uhr ein Auto auf, das in der Schulstraße auf einer Sperrfläche anhielt, um ein Schulkind aussteigen zu lassen. Bei der anschließenden Kontrolle des Pkw stellten die Beamten fest, dass ein vierjähriges Kind ohne Sitz oder Anschnallgurt im Fahrzeugfond saß. Darüber hinaus war der am Steuer sitzende Vater nicht im Besitz eines Führerscheins. Da der 48-Jährige zudem in den Verdacht geriet, berauscht gefahren zu sein, wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser schlug positiv auf THC in seinem Urin an, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme auf das Revier begleiten musste. Der 48-Jährige aus dem Landkreis Kassel muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss verantworten.

Auch heute werden die Kontrollen an Schulen in ganz Nordhessen fortgesetzt.