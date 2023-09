Mann mit Messer löst Polizeieinsatz aus, Weilburg, Mauerstraße, Montag, 04.09.2023, 12:45 Uhr

(wie) In Weilburg hat ein Mann, der mit einem großen Messer in der Stadt unterwegs war, für einen Polizeieinsatz gesorgt. Passanten sprachen die Schutzfrau vor Ort auf ihrer Fußstreife an, da in einer Eisdiele ein Mann mit einem offen sichtbaren großen Messer aufgefallen war. Bei weiteren Ermittlungen konnte der Mann identifiziert werden, zudem fanden die Beamten heraus, dass er am Nachmittag noch einem Termin beim Amtsgericht haben würde. Daher wurde nach dem Verdächtigen gefahndet und eine Streife entdeckte und kontrollierte ihn in der Innenstadt. Das große Messer hatte er deutlich sichtbar am Hosenbund hängen. Ihm wurde erklärt, dass er so nicht zum Amtsgericht gehen könne und sein Messer stellten die Polizisten anschließend sicher. Danach konnte der Mann seinen Termin im Gericht mit Polizeibegleitung wahrnehmen.

Gewalttätiger Streit auf Supermarktparkplatz, Limburg, Westerwaldstraße, Montag, 04.09.2023, 22:00 Uhr

(wie) Am späten Montagabend kam es auf einem Parkplatz in Limburg zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Supermarkt in der Westerwaldstraße gerufen. Dort wäre ein Mann absichtlich angefahren worden, zudem seien Waffen im Spiel. Mehrere Streifen eilten daraufhin zum Tatort und trafen dort auf einen größere Personengruppe die offensichtlich miteinander stritt. Ein 44-Jähriger beruhigte sich auch in Anwesenheit der Polizei nicht, ging aggressiv einen anderen an und musste von daher Beamten zunächst auf Distanz gebracht werden. Schließlich konnte der Sachverhalt in Erfahrung gebracht werden. Offenbar gibt es bereits seit längerem Streit zwischen den zwei Parteien und heute traf man auf dem Parkplatz aufeinander. Hierbei soll ein 23-Jähriger den 44-Jährigen mit einem Fahrzeug absichtlich gegen sein Bein gefahren sein. Zudem sei es zu Todesdrohungen gekommen. Bei der Durchsuchung der beteiligten Personen und Fahrzeuge fand die Polizei einen Schlagstock in einem Pkw und stellte diesen sicher. Anschließend sprachen die Beamten den Kontrahenten ins Gewissen und belegten sie mit Platzverweisen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und dem Androhen von Straftaten und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Frau bedroht und geschlagen,

Weilburg, Bahnhofstraße, Montag, 04.09.2023, 15:00 Uhr

(wie) Eine junge Frau ist am Montagnachmittag in Weilburg von einer anderen bedroht und geschlagen worden. Die 18-Jährige war kurz vor 15:00 Uhr am Weilburger Bahnhof aus einem Zug gestiegen und wollte nach der Unterführung einen Treppenaufgang hinaufgehen. Als eine weibliche Person sich über die zu geringe Geschwindigkeit der jungen Frau und anderer Passanten aufregte, ließ diese sie passieren. Anschließend soll die Unbekannte sich umgedreht und die 18-Jährige massiv bedroht haben. Schließlich habe die Frau auch noch mit einem Mobiltelefon in der Hand zugeschlagen. Anschließend lief die Frau in Richtung Stadtmitte davon. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Dornburg-Frickhofen, Marktstraße, Mittwoch, 16.08.2023 bis Mittwoch 30.08.2023

(wie) In den vergangenen Wochen wurde in Frickhofen in ein Wohnhaus eingebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Wie der Polizei jetzt erst mitgeteilt wurde, ist ein Unbekannter in der zweiten Augusthälfte auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Marktstraße gelangt und hat sich dort auf die Gebäuderückseite begeben. Dort schlug der Einbrecher ein Glaselement eines Wintergartens ein und gelangte so in das Innere. Im Gebäude wurden die Räumlichkeiten durchsucht und eine Bankkarte sowie ein Schlüssel entwendet. Anschließend entkam der Täter unerkannt. Die Bankkarte wurde am 30.08. von einem Jugendlichen auf einem Schulgelände in Frickhofen gefunden und an die Hausbesitzer ausgehändigt. Am Wintergarten entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Baucontainer aufgebrochen,

Limburg, Zeppelinstraße, Freitag, 01.09.2023, 10:00 Uhr bis Montag, 04.09.2023, 07:00 Uhr

(wie) Am Wochenende haben Unbekannte einen Baucontainer in Limburg aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Die Diebe hatten sich auf das Gelände einer Baustelle in der Zeppelinstraße hinter dem Schulzentrum begeben und dort einen Kompressor zur Seite geschoben. Auf diese Weise kamen sie an das Vorhängeschloss eines Baucontainers, welches sie mit Gewalt öffneten. Aus dem Inneren wurde ein Stampfer der Marke „Bomag“ entwendet. Aus dem angrenzenden Bauwagen entwendeten die Täter Handschuhe und Süßigkeiten, zudem klauten sie Kennzeichenschilder eines Radladers und des Kompressors. Wie der schwere Stampfer abtransportiert wurde, ist bisher nicht bekannt. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Vier Verletzte bei Frontalkollision,

Löhnberg, Landesstraße 3281, Montag, 04.09.2023, 16:30 Uhr

(wie) Bei einem Frontalzusammenstoß bei Löhnberg sind am Montagnachmittag vier Menschen verletzt worden. Ein 64-Jähriger befuhr mit einem Jeep die L 3281 von Barig-Selbenhausen in Richtung Löhnberg. An der Einmündung zur Löhnberger Hütte bog er nach links ab, übersah dabei aber den vorfahrtsberechtigt entgegenkommenden VW einer 37-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem alle vier Insassen des VW, darunter ein Kleinkind, verletzt wurden. Die Verletzten wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 12.000 EUR.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall,

Hadamar, Kreisstraße 496, Montag, 04.09.2023, 07:15 Uhr

(wie) Am Montagmorgen sind bei einem Auffahrunfall bei Hadamar zwei Menschen verletzt worden. Eine 22-Jährige befuhr mit einem Toyota Yaris die Hauptstraße (K 469) von Faulbach in Richtung Niederweyer. Als die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsten, bemerkte die Yaris-Fahrerin dies offensichtlich zu spät und prallte gegen das Heck einer 27-Jährigen in einem Toyota Aygo, welcher dadurch gegen das Heck einer 25-Jährigen in einem Hyundai geschoben wurde. Bei dem Unfall kam es zu Verletzungen der beiden Toyota-Fahrerinnen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die K 469 in beide Richtungen. Der Sachschaden wird auf mindestens 18.000 EUR geschätzt.

Fußgänger angefahren,

Limburg-Lindenholzhausen, Frankfurter Straße Montag, 04.09.2023, 09:50 Uhr

(wie) Am Montagvormittag ist in Lindenholzhausen ein Fußgänger von einem Auto mit geringer Geschwindigkeit angefahren worden. Eine 69-Jährige befuhr die Wendelinusstraße und wollte nach rechts in die Frankfurter Straße (B 8) abbiegen. Als sie anfuhr, ging plötzlich ein 68-jähriger Fußgänger von links kommend über die Straße. Hierbei wurde er leicht vom Auto der 69-Jährigen erfasst und stürzte dadurch zu Boden. Bei dem Unfall verletzte sich der Fußgänger leicht.