Wiesbaden: Die Polizei-News

Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern – 19-jähriger Autofahrer angegriffen Mainz-Kostheim, Am Rübenberg, 01.09.2023,

19.15 Uhr,

(pl)Am Freitagabend kam es in der Straße „Am Rübenberg“ in Mainz-Kostheim zu

einer Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern, bei welcher ein

19-jähriger Autofahrer von zwei Motorrollerfahrern und deren Mitfahrern

angegriffen und verletzt worden ist. Ursächlich für die Auseinandersetzung waren

offenbar vorangegangene Unstimmigkeiten während der Fahrt des Autofahrers und

eines Motorrollerfahrers im Bereich des Kreisels in der Kostheimer Landstraße.

Als der Geschädigte dann später gegen 19.15 Uhr in der Straße „Am Rübenberg“

erneut auf den Motorrollerfahrer und dessen Sozius sowie zwei weitere auf einem

Motorroller sitzende Personen traf, sei er von diesen abgedrängt und im weiteren

Verlauf mit Schlägen attackiert worden. Außerdem soll bei der Auseinandersetzung

auch der Außenspiegel seines Pkw abgetreten worden sein. Nachdem der Beifahrer

des 19-Jährigen die Polizei verständigte, sei das Quartett mit ihren Rollern in

verschiedene Richtungen davongefahren. Bei den angreifenden Personen habe es

sich um drei dunkelhaarige Männer und eine Frau im Alter zwischen 17 und 19

Jahren gehandelt. Der Motorrollerfahrer, mit dem der Geschädigte die

Unstimmigkeiten hatte, soll einen beigen Trainingsanzug getragen und mit einem

schwarzen Motorroller mit neongrünen Felgen unterwegs gewesen sein. Die beiden

anderen Männer seien schwarz gekleidet gewesen und die Frau habe einen schwarzen

Jogginganzug mit pinkfarbener Schrift getragen. Hinweise nimmt das Haus des

Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Exhibitionist pöbelt Kundschaft eines Einkaufsmarktes an, Wiesbaden,

Hellmundstraße, 04.09.2023, 15.30 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag war im Bereich eines Einkaufsmarktes in der

Hellmundstraße ein Exhibitionist unterwegs, der auch noch die Kundschaft

anpöbelte. Ein 44-Jähriger entblößte gegen 15.30 Uhr sein Geschlechtsteil in der

Öffentlichkeit und belästigte lautstark vorbeilaufende Kundinnen sowie Kunden.

Der Mann wurde von den zwischenzeitlich verständigten Polizeikräften

festgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Werkzeuge aus Rohbau gestohlen,

Wiesbaden-Naurod, Bremthaler Straße, 02.09.2023, 18.00 Uhr bis 04.09.2023, 08.00

Uhr,

(pl)In Naurod waren Diebe zwischen Samstagabend und Montagmorgen in einem Rohbau

in der Bremthaler Straße unterwegs. Die Täter betraten den Abstellraum des

Anbaus und entwendeten Werkzeuge im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Das 3.

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Lagerhalle von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Frauensteiner Straße,

04.09.2023, 07.00 Uhr bis 10.30 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag wurde die Lagerhalle einer Firma in der Frauensteiner

Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 07.00 Uhr und

10.30 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Tür in die Halle ein, schnappten sich

eine Pressmaschine sowie ein Einfriergerät und ergriffen mit den erbeuteten

Gerätschaften die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher erbeuten Bargeld und Uhr,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 01.09.2023, 18.00 Uhr bis 03.09.2023, 21.20

Uhr,

(pl)Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel

haben unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Sonntagabend eine Armbanduhr

und Bargeld erbeutet. Die Einbrecher drangen in das Haus ein, durchsuchten die

Räumlichkeiten und ergriffen anschließend mit dem aufgefundenen Diebesgut die

Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Eingangstür von Rathaus durch Steinwürfe beschädigt, Wiesbaden, Schlossplatz,

04.09.2023, 08.30 Uhr,

(pl)Am Montagmorgen hat ein 57-jähriger Mann die Eingangstür des Rathauses durch

Steinwürfe beschädigt. Der 57-Jährige warf gegen 08.30 Uhr Steine gegen die

mittlere Eingangstür und konnte im weiteren Verlauf von den verständigten

Polizeikräften festgenommen werden. Er wurde nach den erforderlichen Maßnahmen

wieder entlassen und muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren

verantworten.

Vandalismus am Stadtteilzentrum,

Wiesbaden-Biebrich, Villacher Straße, 11.08.2023, 22.00 Uhr bis 04.09.2023,

11.45 Uhr,

(pl)Am Stadtteilzentrum in der Villacher Straße waren in den vergangenen Wochen

Vandalen zugange. Die Täter warfen zwischen Freitag, dem 11.08.2023 und Montag,

dem 04.09.2023 mit Steinen mehrere Fensterscheiben ein und zerstörten ein vor

dem Gebäude stehendes Regal. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone, Wiesbaden, 04.09.2023, 22.30 Uhr

bis 23.50 Uhr,

(pl)Am Montagabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit der Stadtpolizei

Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone durch. Hierbei kontrollierten die

Polizistinnen und Polizisten zwischen 22.30 Uhr und 23.50 Uhr insgesamt elf

Personen und konnten erfreulicherweise keine Waffen, gesetzlich verbotene

Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in der

Waffenverbotszone untersagt ist, feststellen. Stadt und Polizei werden weiterhin

bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im

Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar

sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Autoknacker gelangen nicht an Diebesgut, Idstein, Am

Wermutsgraben, Samstag, 02.09.2023 bis Montag, 04.09.2023

(eh) In der Zeitspanne von Samstag bis Montag zerstörten Unbekannte zwei

Scheiben eines ordnungsgemäß geparkten Kleinwagens in der Straße „Am

Wermutsgraben“. Die Täter versuchten zuerst eine Scheibe der Beifahrerseite

einzuschlagen. Als dies nicht gelang, schlugen sie eine der Fahrerseite mittels

unbekanntem Gegenstand ein. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt.

Diebesgut gibt es nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa

600EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer

(06126) 9394 – 0 entgegen.

Diebstahl aus Auto, Geisenheim, Behlstraße, Donnerstag, 31.08.2023, 17.00 Uhr

bis Freitag, 01.09.2023, 09.00 Uhr

(eh) Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag der vergangenen Woche

entwendeten Unbekannte diverse Gegenstände aus einem in der Behlstraße in

Geisenheim geparkten Pkw. Hierzu drangen sie auf bislang nicht bekannte Art und

Weise in das Fahrzeug ein und entwendeten aus dem Handschuhfach den

Fahrzeugschein sowie Bargeld und ein Taschenmesser. Anschließend entkamen sie

unerkannt. Der Wert des erlangten Guts beträgt circa 50EUR. Hinweise nimmt die

Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 – 0 entgegen.

Gymnasium mit Farbe besprüht, Eltville am Rhein, Wiesweg, Freitag,

01.09.2023, 14:30 Uhr bis Montag, 04.09.2023, 07:30 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben sich unbekannte Graffitisprayer an einem

Schulgebäude in Eltville ausgelassen. Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter des

Gymnasiums im Wiesweg fest, dass Farbsprayer in den vergangenen Tagen mehrere

Graffitis auf die Hausfassade gesprüht und dadurch einen Sachschaden von

mehreren Hundert Euro verursacht hatten. Bislang fehlt von den Unbekannten jede

Spur.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville erbittet Hinweise in der Sache

unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

Motorroller entwendet, Geisenheim, Peter-Spring-Straße, Festgestellt:

Sonntag, 03.09.2023, 13:00 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen haben Rollerdiebe in Geisenheim zugeschlagen.

Am Sonntagmittag stellte der Besitzer eines grauen Motorrollers der Marke

Peugeot fest, dass dieser nicht mehr in an seinem Abstellort in der

Peter-Spring-Straße aufzufinden war. Zuletzt war der Roller im Wert von knapp

1.200 Euro mit dem Kennzeichen „AHZ 210“ versehen. Derzeit ermittelt die Polizei

in Rüdesheim wegen Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722)

9112-0 entgegen.

Verletzte bei Wohnungsbrand, Heidenrod-Kemel, Bäderstraße, Montag,

04.09.2023, 20:00 Uhr

(fh)Am Montagabend wurden bei einem Wohnungsbrand in Heidenrod-Kemel drei

Personen verletzt. Gegen 20:00 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei

in die Bäderstraße nach Kemel gerufen, da dort die Erdgeschosswohnung eines

Mehrfamilienhauses brannte. Vor Ort hatten sich die drei Bewohner der

betroffenen Wohnung bereits eigenständig vor das Haus begeben können. Alle drei

wurden im weiteren Verlauf zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Von der

Feuerwehr konnte der Brand in der Wohnung gelöscht und das Objekt gelüftet

werden. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die weiteren Bewohnerinnen und

Bewohner des Hauses mussten in der besagten Nacht ebenfalls bei Bekannten

untergebracht werden. Der Sachschaden wird auf knapp 90.000 Euro geschätzt Die

Ermittlungen der Wiesbadener Kriminalpolizei hinsichtlich der Brandursache

dauern aktuell an.

Fahrzeug vor Sportplatz angefahren – Zeugen gesucht, Hohenstein-Holzhausen

über Aar, Am Kindergarten, Sonntag, 03.09.2023, 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Sonntags wurde ein Fahrzeug in Holzhausen über Aar angefahren

und beschädigt zurückgelassen. Zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr hatte ein

Idsteiner seinen schwarzen Tesla Model 3 auf dem Parkplatz des Sportplatzes in

der Straße „Am Kindergarten“ abgestellt. Als er nach den vier Stunden sein

Fahrzeug aufsuchte, musste er einen frischen Unfallschaden an der linken

Frontstoßstange feststellen. Offenbar war eine bislang unbekannte Person mit

ihrem Pkw beim Rangieren gegen den Tesla gestoßen und unerlaubt davongefahren.

Der Sachschaden wird auf knapp 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise in der Sache werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Rufnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2022 für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Polizei einen leichten Anstieg der im Rheingau-Taunus-Kreis registrierten Verkehrsunfälle auf 3.801 (2021: 3.596). Besonders hervorzuheben ist, dass im vergangenen Jahr, im Gegensatz zu den Vorjahren, kein Motorradfahrender bei einem Verkehrsunfall zu Tode kam. Die Polizeidirektion Rheingau-Taunus wird auch in Zukunft ein großes Augenmerk auf das Thema „Motorräder“ legen.

Der Rheingau-Taunus-Kreis gilt bei Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern als besonders reizvolles und beliebtes Ausflugsziel. Rund um die Sommermonate lässt sich jährlich eine hohe Frequentierung der entsprechenden Strecken rund um die Wisper und das Aartal durch Zweiradfahrende feststellen. Unter der Führung der Arbeitsgruppe Bike und mit Beteiligung weiterer Stellen wurden in der Vergangenheit sowohl Kontrollen als auch präventive Maßnahmen durchgeführt und umgesetzt. Die obersten Ziele sind hierbei die Steigerung der Verkehrssicherheit mit der damit einhergehenden Vermeidung von Zweiradunfällen sowie der Vermeidung von unnötigem Lärm. Hier sollen auch Anwohnerinnen und Anwohner der Strecken nicht außer Acht gelassen werden.

Die Zahl der bei Unfällen getöteten Menschen beläuft sich wie im Jahr 2021 auf 8. Die Zahl der verletzten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 37, wobei 34 Personen leicht- und 3 Personen schwer verletzt wurden.

Während weniger Wildunfälle registriert wurden, zeigte sich ein Anstieg der Verkehrsunfallfluchten um knapp 9,5 Prozent. Da es sich bei der Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein „Kavaliersdelikt“, sondern um eine Straftat handelt, müssen sich die Täterinnen und Täter auf unangenehme rechtliche Konsequenzen einstellen. Es gilt:

Ein Verkehrsunfall kann jedem passieren!

Angemessene Wartezeit

vor Ort (je nach Schadenshöhe und örtlichen Gegebenheiten)

vor Ort (je nach Schadenshöhe und örtlichen Gegebenheiten) Es

reicht nicht aus, lediglich einen Zettel mit Namen/ Telefonnummer

zurückzulassen.(Es besteht die Gefahr, dass dieser z.B.

witterungsbedingt unleserlich wird oder weggeweht wird!)

reicht nicht aus, lediglich einen Zettel mit Namen/ Telefonnummer zurückzulassen.(Es besteht die Gefahr, dass dieser z.B. witterungsbedingt unleserlich wird oder weggeweht wird!) Immer die Polizei benachrichtigen, wenn sonst niemand erreicht wurde!

(Im Jahr 2022 wurden im Bereich der PD Rheingau-Taunus 86 Verkehrsunfälle aufgenommen, bei denen die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen oder anderen berauschenden Mitteln standen. Das sind 15 Unfälle mehr als im Jahr 2021. In 78 Fällen wurde nach dem Unfall festgestellt, dass die Betroffenen alkoholisiert waren. In drei Fällen wurde der Einfluss anderer berauschender Mittel festgestellt und in fünf weiteren Fällen lag ein sogenannter Mischkonsum (Alkohol – Drogen) vor.)

Die meisten Unfälle im Rheingau-Taunus-Kreis sind durch Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren (499 – 13,13%), durch nicht angepasste Geschwindigkeit (341 – 8,97%) und ungenügendem Sicherheitsabstand (157 – 4,13%) zu verzeichnen. Bei den Verkehrsunfällen mit schweren Folgen zeigt sich bezüglich der Unfallursachen jedoch ein anderes Bild: Verkehrsunfälle mit Verletzten oder Getöteten sind zu 32,3% auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen. Bei 11,95% der Verkehrsunfälle mit schweren Folgen wurde kein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten. Überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit ist damit die Hauptursache für Verkehrsunfälle mit schweren Folgen. Vor diesem Hintergrund werden regelmäßig an neuralgischen Streckenabschnitten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Weitere Informationen können Sie der angehängten Verkehrsunfallstatistik entnehmen.