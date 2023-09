Bergstrasse

Birkenau: Diebstahl aus Auto / Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Birkenau (ots) – Auf einen in der Hornbacher Straße abgestellten schwarzen Audi

hatten es Kriminelle in der Nacht zu Montag (4.9.) abgesehen.

Die bisher unbekannten Diebe näherten sich dem Fahrzeug zwischen 21:30 Uhr am

Sonntag (3.9.) und 6 Uhr am Montag und schlugen nach ersten Erkenntnissen die

Beifahrerscheibe ein. Aus dem Innenraum entwendeten sie unter anderem eine

Geldbörse und suchten im Anschluss unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06252 / 706 – 0 beim Kommissariat 21 der Polizei in Heppenheim zu

melden.

Heppenheim: Zeugen nach Farbschmiererei gesucht

Heppenheim (ots) – Bislang noch unbekannte Täter haben zwischen

Samstagnachmittag (2.9.) und Montagmorgen (4.9.) die Rückseite einer Lagerhalle

in der Ludwigstraße beschmiert. Das Kommissariat 41 der Heppenheimer

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Die Bemalungen wurden gegen 8 Uhr am Montag bemerkt, der Tatzeitraum reicht bis

16.30 Uhr am Samstag zurück. Mit den schwarzen, hellblauen, gelben und

silberfarbenen Graffiti haben die Kriminellen einen Schaden in Höhe von rund

2.400 Euro verursacht. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in

Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer

06252/706-0 zu melden.

Grasellenbach: Auto zerkratzt / Zeugen gesucht

Grasellenbach (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro haben

bislang noch unbekannte Täter in der Zeit von Freitag (1.9.) bis Samstag (2.9.)

verursacht. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten die Kriminellen einen

schwarzen BMW, der seit 13 Uhr am Freitag auf dem Parkplatz in der Hammelbacher

Straße abgestellt war. Gegen 11 Uhr am Samstag bemerkten Zeugen die drei Kratzer

in der hinteren Tür auf der Fahrerseite und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer

06207/9405-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Alsbach-Hähnlein / Sandwiese: Anhänger mit Baggerschaufel gestohlen / Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang

mit dem Diebstahl eines Anhängers samt Baggerschaufel stehen, sucht das

Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei, Zeugen mit Hinweisen.

Derzeit ist bekannt, dass die Beute am vergangenen Freitag (1.9.) gegen 1 Uhr in

das Visier der Kriminellen geriet. Der Anhänger, auf dem der Bagger lagerte,

stand zu diesem Zeitpunkt in der Sandwiesenstraße, gegenüber einem

Getränkemarkt. Die Täter überwanden die Sicherungen und machten sich mit dem

Diebesgut auf und davon.

Möglicherweise konnten sie bei ihrem kriminellen Treiben beobachtet werden?

Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler alles

Sachdienliche entgegen.

Ober-Ramstadt: Mit Pfefferspray gesprüht / Polizei leitet Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein

Ober-Ramstadt (ots) – Nachdem noch unbekannte Täter im Rahmen der Kerwe und auf

dem Festgelände mit Pfefferspray gesprüht hatten, hat die Polizei in

Ober-Ramstadt die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung eingeleitet. Ob beide Taten in Verbindung stehen, werden die

andauernden Ermittlungen zeigen.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der erste Vorfall am späten

Freitagabend (1.9.) gegen 22 Uhr im Bereich der Leuschnerstraße. Dort hatte ein

Unbekannter aus noch nicht bekannten Gründen, einem 17-Jährigen ins Gesicht

gesprühte und sofort die Flucht angetreten. Ein ähnlich gelagerter Fall

ereignete sich am Sonntagabend (3.9.). Gegen 1.30 Uhr hatten die

Rettungsleitstelle mehrere Mitteilungen darüber ereilt, dass im Bereich der

Darmstädter Straße, Personen mit Pfefferspray gesprüht und sich infolgedessen

drei Personen verletzt hatten. Bei Eintreffen der Beamten fehlte von den

Tatverdächtigen jede Spur. Ein 19-Jähriger aus Ober-Ramstadt wurde zur weiteren

ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich bei den Beamten des Kommissariats 41, zu melden (Rufnummer

06154/6330-0).

Gross-Gerau

Ginsheim-Gustavsburg: Auseinandersetzung in Lokalität löst Polizeieinsatz aus – Festgenommener beleidigt und bespuckt Einsatzkräfte

Eine Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Darmstäder Landstraße hat am Montagabend (4.9.) einen größeren Polizeieinsatz mit zahlreichen Streifen nach sich gezogen. Gegen 19 Uhr hatten mehrere Zeugen über Notruf die Polizei über den Vorfall verständigt und unter anderem einen mit einem Messer bewaffneten Angreifer gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 41-Jähriger mit dem Wirt der Lokalität in Streit geraten, nachdem dieser ihm keinen Alkohol mehr ausschenken wollte. Es folgte ein Handgemenge mit einer handfesten Auseinandersetzung, in dessen Zuge der Mann aus Ginsheim-Gustavsburg unter anderem ein Messer gezogen und damit gedroht haben soll. Durch alarmierte Polizeikräfte konnte der Tatverdächtige schließlich überwältigt und festgenommen werden. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen, in dessen Zuge auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde, bespuckte und beleidigte der Festgenommene die eingesetzten Polizeikräfte. Im Anschluss wurde er aufgrund seines Zustandes in eine Spezialklinik eingewiesen. Wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung muss er sich jetzt in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Gernsheim, Parkplatz „Peter-Schöffer-Schule“, geparktes Fahrzeug angefahren – Zeugen gesucht

Heute (05.09.2023) zwischen 11.40 h und 11.50 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Peter-Schöffer-Schule ein geparktes weißes Fahrzeug angefahren. Der Verursacher flüchtete. Evtl. handelt es sich bei dem Verursacher um eine dunkelblaue Mercedes (A-Klasse).

Wer kann Hinweise zu dem Verursacher geben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gernsheim (Unfallflucht-Ermittlung), Tel.: 06258-93430

Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Diebstahl von Roller (344-CDM) gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mit einem Roller der Marke Piaggion haben Kriminelle in der Zeit von Freitag (1.9.) bis Montag (4.9.) im Stadtteil Mörfelden das Weite gesucht. Das Kleinkraftrad wurde gegen 18 Uhr in einer Faltgarage im Grünewaldweg abgestellt. Gegen 23 Uhr am Montag bemerkten Zeugen den Diebstahl des mehrere Hundert Euro teuren, roten Rollers mit dem Versicherungskennzeichen 344-CDM. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zum Verbleib des Zweirades geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Kelsterbach gesucht

Kelsterbach, Mainstraße 54, Parkplatz „Zum Grünen Baum“ (ots)

Am Montagnachmittag (04.09.2023) kam es zwischen 17:10 und 19:13 Uhr in Kelsterbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 39-jährige Kelsterbacherin parkte ihren roten Opel Corsa auf dem Parkplatz der Gaststätte „Zum Grünen Baum“ in der Mainstraße 54. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die linke Seite des Opel Corsa. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter der 06107-71980 zu melden.

Odenwaldkreis

Zeugen gesucht nach VU-Flucht Grundschule Höchst

Höchst/Odw (ots)

Am 05.09.2023 kam es in der Zeit von 09:15 Uhr bis 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der „Schule an der Mümling“ (Grundschule) in Höchst, bei dem ein geparkter PKW beschädigt wurde. Nach bisherigem Erkenntnisstand muss ein unbekannter PKW-Fahrer mit seinem PKW beim Aus-/ Einparken gegen den PKW der Geschädigten gestoßen sein. Hierbei entstand Sachschaden im Frontbereich des PKW der Geschädigten. Der Verursacher entfernte sich danach allerdings vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Wer den Unfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Höchst unter der Telefonnummer 06163-9410 in Verbindung zu setzen.

VU-Flucht Schule am Sportpark (Einschhulung)

Am Dienstag (05.09.) zwischen 09:15 Uhr und 12:00 Uhr kam es Gegenüber der Schule am Sportpark (Obere Marktstraße) in Erbach zu einem Verkehrsunfall. Der/Die unbekannte Fahrer*in kollidierte mit einem grauen Mercedes, der auf dem Parkplatz abgestellt war und setzte seine/ihre Fahrt unbeirrt fort. Etwa 2000 Euro wird die Fahrzeughalterin die Reparatur des Fahrzeuges kosten, welches über die gesamte Beifahrerseite beschädigt wurde. Zeugen, die Angaben zur Unfallstelle oder Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Pst. Erbach unter 06062 / 953-0 zu melden. Sb. PK Ertl

Lützelbach-Wiebelsbach: Gebäudebrand am Morgen – Ursache derzeit noch unklar – Zwei Bewohner verletzt – Polizei ermittelt

Ein Gebäudebrand in der Spessartstraße hat am frühen Dienstagmorgen (5.9.) die Polizei und die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zeugen hatten gegen 7 Uhr den Rauch bemerkt und die Rettungsleitstelle alarmiert. Alle vier Bewohner, bei denen es sich um eine Familie handelt, konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Infolge der Rauchentwicklung erlitten zwei Familienmitglieder eine Rauchgasvergiftung und kamen ins Krankenhaus. Wie es zum Ausbruch des Brandes kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Diese hat das Kommissariat 10 von der Kripo in Erbach(Rufnummer:06062/953-0)übernommen. Erste vorsichtigen Schätzungen hinsichtlich des verursachten Schadens belaufen sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Vielbrunn: Kriminelle erbeuten Autoreifen – Wer kann Hinweise geben?

Die Autoreifen mehrerer Fahrzeuge rückten am vergangenen Wochenende ins Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Diebe zwischen 15:30 Uhr am Freitag (1.9.) und 07.30 Uhr am Montag (4.9.) an insgesamt 6 Wagen, die auf einem Firmengelände im Breitenbrunner Weg parkten, zu schaffen. Sie entwendeten jeweils alle vier Räder und suchten im Anschluss mitsamt dem Diebesgut das Weite. Die Schäden werden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062 / 953 – 0 beim Kommissariat 21/22 der Polizei in Erbach zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfall B45 Höchst/Nord gesucht

Höchst/Odw (ots)

Am Montag, den 04.09.2023 gegen 14:15 Uhr ereignete sich auf der B45 an der Abfahrt-Nord nach Höchst (Groß-Umstädter Straße) ein Verkehrsunfall mit einem beteiligen schwarzen Audi SUV und einer dunklen Mercedes Limousine. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, bzw. zum vorherigen Fahrverhalten beider Fahrzeugführer auf der B45 zwischen Wiebelsbach und Höchst (Rondell) geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Höchst unter der Rufnummer 06163-9410 zu melden.

