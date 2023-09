Randalierer belästigt Passanten

Kaiserslautern (ots) – Ein 24-Jähriger belästigte am Montagnachmittag mehrere Passanten vor einem Lebensmittelgeschäft und randalierte in der Öffentlichkeit. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, konnten sie den Randalierer in der Pariser Straße antreffen.

Der augenscheinlich alkoholisierte Mann erhielt einen Platzverweis, dem er zunächst folgte. Als später jedoch eine Streife an dem Laden vorbeifuhr, konnte der 24-Jährige erneut, mit gleichem Verhalten, festgestellt werden. Da der Mann sich nicht an die zuvor ausgesprochene Maßnahme hielt, nahmen ihn die Ordnungshüter in Gewahrsam und brachten den Störenfried zur Dienststelle.

Der Verdacht des Alkoholkonsums bestätigte sich nach einem freiwilligen Atemalkoholtest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der 24-Jährige bis zum späten Abend im Gewahrsam der Dienststelle verweilen. |ksr

Unfall bei Wendemanöver – Wem gehört der weiße Pkw?

Kaiserslautern (ots) – Das Wendemanöver eines Pkw-Fahrers schlug am Montagabend in der Merkurstraße fehl. Der Unbekannte befand sich auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios und wollte rückwärts ausparken. Beim Rangieren stieß er gegen einen Mülleimer. Dieser fiel daraufhin gegen eine Scheibe des Fitnessstudios.

Anschließend setzte der Verantwortliche seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und alarmierte die Polizei. Es entstand geringer Sachschaden an der Fensterscheibe. Der 27-jährige Zeuge beschreibt das Fahrzeug des Verursachers als kleinen weißen Pkw.

Personen, die den Unfall beobachtete haben und/oder Hinweise zu dem Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung zu treten. |ksr

Wer hat den Lkw beschädigt? – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte beschädigten im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen einen geparkten Lkw in der Reichswaldstraße. Ein Verkehrsunfall kann nach aktuellen Erkenntnissen ausgeschlossen werden. Der 53-jährige Fahrer stellte den Lkw am Sonntagmittag am Fahrbahnrand ab.

Am nächsten Morgen entdeckte er, dass das rechte Rücklicht des Ford Transits eingeschlagen war. Da der Mann mit seinem eigenen Pkw dicht hinter seinem Lkw geparkt hatte, ist es unwahrscheinlich, dass der Schaden durch einen Verkehrsunfall entstanden ist. Von den Verursachern fehlt jede Spur.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 Kontakt aufzunehmen. |ksr

Fahndungserfolg nach Diebstahl aus einem Pkw

Kaiserslautern (ots) – Ein Diebstahl aus einem Pkw in der Theodor-Pixis-Straße rief am Samstagmorgen die Polizei auf den Plan. Ein 24-jähriger Autobesitzer stellte seinen Wagen am Freitagabend um 20:30 Uhr auf einem Parkplatz ab. Als er morgens um 06 Uhr zurückkam, entdeckte er, dass mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug fehlten.

Er informierte umgehend die Polizei und erstattete Anzeige. Durch Ermittlungen verdichtete sich der Tatverdacht gegen einen 30-jährigen Stadtbewohner. Bei der anschließenden Durchsuchung in der Wohnung des Tatverdächtigen konnte entsprechendes Diebesgut aufgefunden und dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls aus Fahrzeugen| kfa

Fahrzeug in Tiefgarage geöffnet und Gegenstände gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Eine Bewohnerin der Marie-Juchacz-Straße meldete sich am Montagmorgen bei der Polizei und beanzeigte einen Diebstahl aus ihrem Pkw. Nach den Angaben der 38-Jährigen parkte sie am Samstag um 14 Uhr ihr Fahrzeug in der Tiefgarage ihres Wohngebäudes.

Am darauffolgenden Morgen, um 7.20 Uhr stellte sie bei der Rückkehr an ihr Auto fest, dass die Fahrertür lediglich angelehnt und die Scheibe geöffnet war. Ein Rucksack und Bargeld waren aus dem Innern des Wagens verschwunden. In dem Rucksack befand sich auch ihr Geldbeutel. Den Gesamtwert der entwendeten Gegenstände schätzt die Frau auf einen hohen 3-stelligen Betrag.

Wie die unbekannten Täter in die Tiefgarage gelangt sind, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Ehrlicher Finder

Kaiserslautern (ots) – Das Fußballspiel im Fritz-Walter-Stadion am vergangenen Samstag bleibt einem Gästefan wohl noch lange in Erinnerung. Der 41-jährige Mann stürzte und musste aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Hinzu kam, dass er hierbei auch seinen Geldbeutel samt Inhalt im Stadion verlor.

Ein anderer Besucher des Spiels fand das Portemonnaie und übergab es der Polizei. Die konnte den Unglücksraben ausfindig machen und ihm seine Wertsachen wieder zurückgeben. Der 41-Jährige zeigte sich äußerst erfreut darüber, dass weder Bargeld noch Scheckkarten fehlten. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Schulwegkontrollen und erster Schulwegunfall

Westpfalz (ots) – Mit dem Start ins neue Schuljahr hat die Polizei in der Westpfalz mit der sogenannten „Schulwegüberwachung“ begonnen. Das heißt: Insbesondere im Umfeld von Grundschulen und Kindergärten haben die Beamten in der ersten Zeit nach den Ferien ein verstärktes Auge auf die Einhaltung der Verkehrsregeln. Zwei Beispiele:

In Kusel starteten die Streifen am Montag ihre Kontrollen an der Luitpold-Grundschule. Von 7.20 bis 8.20 Uhr wurde hier der Fußgänger- und Fahrzeugverkehr ins Visier genommen. Positives Fazit der Einsatzkräfte: Alle Schüler erreichten sicher ihr Ziel, besondere Vorkommnisse gab es nicht. Umgekehrt erhielten die Polizisten von den Verkehrsteilnehmern sehr viele positive Rückmeldungen zu ihrer Kontrollaktion.

In Otterberg richteten Polizeibeamte gemeinsam mit Vertretern der örtlichen Ordnungsbehörde eine Kontrollstelle an der Integrierten Gesamtschule ein. Auch hier fiel die Bilanz überwiegend positiv aus:

Es konnten in der Zeit von 07.15 bis 08.15 Uhr keine Verstöße festgestellt werden – die Verkehrszeichen (Durchfahrtverbot) wurden beachtet, alle Fahrzeuginsassen waren angeschnallt und keine, bzw. keiner der Fahrer/innen war durch ein elektronisches Gerät abgelenkt.

Die negative Feststellung des Morgens war jedoch: Die hohe Zahl der sogenannten „Elterntaxis“ sorgte teilweise für ein regelrechtes Verkehrschaos. Viele Eltern versuchten, ihre Kinder so nah wie möglich an die Schule heranzufahren, anstatt sie in geringer Entfernung, aber dafür ohne „Fahrzeuggetümmel“ aussteigen zu lassen.

Die Schulwegkontrollen werden auch in den kommenden Tagen in allen Bereichen der Westpfalz durchgeführt. Ziel ist, die Verkehrssicherheit insbesondere für die Kinder zu erhöhen und Unfälle auf dem Schulweg zu vermeiden.

In Kaiserslautern gab es leider am Dienstagmorgen den ersten „Schulwegunfall“ des neuen Schuljahres – allerdings nicht im Umfeld einer Schule, sondern in der Bahnhofstraße. Ein 11-jähriger Junge wurde hier kurz nach halb acht beim Überqueren der Straße von einem vorbeifahrenden Bus gestreift. Glück im Unglück: Das Kind zog sich nur leichte Verletzungen zu. Der Junge wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und anschließend seiner Mutter übergeben.

Ursache des Unfalls dürfte Ablenkung gewesen sein. Zeugenangaben zufolge war der 11-Jährige beim Überqueren der Straße in sein Mobiltelefon vertieft. |cri

Unfallbeteiligter nach Frontalzusammenstoß verstorben

Ramstein-Miesenbach (ots) – Am Morgen des 18.08.2023 kam es auf der Landstraße zwischen Landstuhl und Ramstein zu einem Frontalzusammenstoß zwischen 2 Fahrzeugen.

Der schwer verletzte Honda-Fahrer wurde vergangene Woche zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in den USA verlegt. Dort erlag der 23-Jährige am Montagmorgen (04.09.2023) seinen Verletzungen. Die polizeilichen Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an. |kfa