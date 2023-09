Radfahrer wirft Fahrrad auf Auto – Polizei sucht Zeugen

Leimen (ots) – Am Montag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Stralsunder Ring zu einem Konflikt zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 11 Uhr ein 35-jähriger Radfahrer so knapp vor das Auto einer 74-Jährigen, dass diese mit einem Hupen auf sich aufmerksam machte.

Das entzürnte augenscheinlich den Mann, denn er hielt an und warf sein Fahrrad kurzerhand auf die Front des Autos. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden, dessen Höhe bislang aber noch nicht feststeht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 35-Jährigen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Schriesheim (ots) – Am Samstag gegen 22:30 Uhr attackierte eine noch unbekannte Gruppe aus neun Personen einen 28-Jährigen, welcher alleine in der Kirchstraße unweit des dortigen Straßenfestes unterwegs war. Die Unbekannten drängten den Mann aus derzeit noch ungeklärter Ursache in den Fußweg zwischen Kirche und Kirchgarten, wo er schließlich unvermittelt durch Schläge und Tritte

angegangen wurde.

Selbst als der Geschädigte zu Boden ging, ließ die Gruppe nicht von ihm ab und feuerte sich gegenseitig an. Erst als 3 noch unbekannte Frauen auf die Situation aufmerksam wurden und einschritten, flüchteten die Täter. Der 28-Jährige zog sich durch den Angriff mehrere Verletzungen am gesamten Körper.

Die Täter sollen zwischen 17-18 Jahren alt gewesen sein. Ein Großteil der Gruppe trug Bauchtaschen quer über den Oberkörper.

Der Polizeiposten Schriesheim sucht nun Zeugen, insbesondere die drei Frauen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 zu melden.

Besetzter Reisebus auf Findlinge gefahren

Schriesheim (ots) – Am Montag gegen 17:10 Uhr fuhr ein mit 26 Passagieren besetzter Reisebus auf mehrere Findlinge vor einer Hotelzufahrt in der Talstraße auf. Der Fahrer des Busses verwechselte ersten Ermittlungen zufolge das Gas- mit dem Bremspedal, als er in der abschüssigen Zufahrt stand und fuhr so ungebremst auf die Steine auf.

Durch die Wucht des Aufpralls kam der Bus auf den Steinen zum Stehen und ragte mit der Fahrzeugfront in die Luft. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Ein Abschleppunternehmen musste den Bus letztlich bergen. Hierzu wurde die Talstraße einseitig in Richtung Altenbach gesperrt. Der Verkehr wurde für diese Zeit durch eine Polizeistreife geregelt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt.

Hochwertiges E-Bike am Fahrradparkplatz entwendet

Eberbach (ots) – Eine unbekannte Täterschaft stahl zu einem nicht genauer bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend in der Eberbacher Innenstadt ein hochwertiges E-Bike.

Das Rad hatte abgeschlossen am Fahrradparkplatz am Neuen Markt gestanden. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.