Baby in Auto eingeschlossen

Alzey (ots) – Am Montag 04.09.2023 gegen 09 Uhr meldete eine 30-jährige Mutter, dass ihr 4 Wochen altes Baby im Auto eingeschlossen ist. Der Schlüssel des Fahrzeuges liege im Fahrzeug, der Ersatzschlüssel war nicht auffindbar.

Da es keine andere Möglichkeit gab, das Baby aus dem Fahrzeug zu befreien, wurde ein Seitenfenster des Fahrzeuges durch die Feuerwehr eingeschlagen. Das Baby konnte der Mutter unversehrt übergeben werden.

Aus Unkrautvernichtung entsteht ein Heckenbrand

Wörrstadt (ots) – Ein 46-jähriger Bewohner eines Reihenendhauses in Wörrstadt wollte am gestrigen Abend gegen 18:00 Uhr mit einem Abflammgerät Unkraut jäten und hat dabei unabsichtlich eine Thuja Hecke entflammt. Durch Funkenflug in das trockene Unterholz wurde die Hecke entzündet.

Die ca. 10 Meter lange Thuja Hecke geriet in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die verständigte Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der durch das Feuer entstandene Sachschaden am Haus, wurde der Schaden auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Quad überschlägt sich, Fahrer verletzt

Alzey (ots) – Am Montag 04.09.2023, kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L429. Ein 35-jähriger Saulheimer befuhr die Landstraße von Partenheim nach Saulheim. In einer Rechtskurve geriet der Quad-Fahrer in den rechtsseitigen Grünstreifen, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Wingert.

Dort überschlug er sich mehrfach. Der verletzte 35-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht, das Quad musste abgeschleppt werden.

Worms

Warnung vor betrügerischen Schockanrufen aus Callcentern

Worms (ots) – Im Laufe des Vormittages wandten sich mehrere Betroffene an die Wormser Polizei, weil sie offensichtlich von Betrügern am Telefon kontaktiert worden waren. Die Anrufer gaben vor, dass Tochter oder Sohn der Angerufenen in einen Unfall verwickelt sind und nun dringend Geld benötigt wird.

Der Polizei ist diese Masche hinlänglich als sogenannter Schockanruf bekannt. Sie warnt eindringlich vor Geldforderungen am Telefon. Die Täter in diesen Fällen setzen die Angerufenen emotional und zeitlich unter Druck. von den Anrufen waren heute Einwohner aus unterschiedlichen Wormser Stadteilen betroffen und Monsheim betroffen.

Lassen Sie sich nicht auf solche Forderungen ein! Kontaktieren sie bei Unsicherheit ihre örtliche Polizei unter der Ihnen bekannten Nummer.