Geldwechselautomat an Waschanlage aufgebrochen

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Vormittag des 04.09.2023 wird der Eigentümer der Mainzer SB-Waschanlage in der Robert-Koch-Straße auf einen aufgebrochenen Geldwechselautomaten aufmerksam.

Der Automat hatte eine Fehlermeldung angezeigt, als ein Kunde ihn nutzen wollte. Aufgrund der Beschwerde des Kunden konnte schließlich die beschädigte Rückseite des Automaten festgestellt werden. Es wurde das gesamte Münzgeld entwendet.

Durch die Mainzer Kriminalpolizei wird am Tatort eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen laufen. Ob ein Zusammenhang mit einem weiteren Aufbruch eines Staubsauger-Automaten einer SB-Waschanlage im Nieder-Olmer Gewerbegebiet besteht, ist noch unklar. Dieser wurde ebenfalls am Montagmorgen bemerkt, wobei mehrere 50 Cent-Stücken und Waschmarken entwendet wurden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zweites Wochenende des Weinmarktes

Mainz-Volkspark (ots) – Polizei zeigt sich mit dem zweiten Mainzer Weinmarkt-Wochenende sehr zufrieden. Lediglich am Samstag in den späten Abendstunden, gab es Anlass zu polizeilichem Einschreiten. Auf der Tanzfläche vor der Bühne am Rosengarten kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Männern, die mit einer Körperverletzung endete.

Hierbei schlug ein 18-jähriger Mann aus Mainz einem 27-jährigen, ebenfalls aus Mainz stammenden Gegenüber, ins Gesicht. Aufgrund der Verletzungen lies sich der 27-jährige Mainzer anschließend medizinisch behandeln.

Dies stellte den einzigen Ausreißer eines ansonsten friedlichen Abends und Wochenendes dar. Zwei kurzzeitig als vermisst gemeldete Kinder konnten nach kurzer Zeit wieder ihren Eltern zugeführt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Fahrt unter Kokaineinfluss

Bingen-Grolsheim (ots) – Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme in der Albert-Schweitzer-Straße in Grolsheim ergaben sich am Montag 04.09.2023 gegen 16:15 Uhr, für Beamte der PI Bingen bei einem 38-jährigen Berufskraftfahrer Hinweise auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Kokain.

Anhand des Ausdrucks am Kontrollgerät konnte dem Fahrer die Fahrt zum Kontrollort nachgewiesen werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der LKW-Schlüssel sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) – Am Montag 04.09.2023 gegen 14:25 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Dromersheimer Chaussee den 63-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads Mofa. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Motorroller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht war.

Grund hierfür war eine Kontrolle aus Ende Mai 2023, in welcher dem Fahrer nachgewiesen werden konnte, dass der Motorroller schneller als erlaubt fuhr und der Fahrer darüber hinaus nicht im Besitz der hierfür notwendigen Fahrerlaubnis war. Die Folge war eine Strafanzeige unter Sicherstellung des Versicherungskennzeichens aus dem Versicherungsjahr 2023.

Auch bei der nun durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass weiterhin keine Drosselung des Motorrollers erfolgt ist, weshalb sich der 63-jährige Rollerfahrer nun erneut wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten muss.

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und Personenschaden

Nackenheim/B9/Fahrtrichtung Worms (ots) – Am Montag 04.09.23 gegen 15 Uhr, kam es auf der B9 ca. 400-500m vor dem Bahnposten in Fahrtrichtung Worms zu einem Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen. Eine 67-jährige VW Fahrerin befuhr die B9 in Fahrtrichtung Worms und musste, auf Grund stockenden Verkehrs, vor dem Bahnposten Nackenheim ihre Geschwindigkeit reduzieren. Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem VW auf.

Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden die Airbags des Mercedes ausgelöst. Die 67-jährige Beifahrerin des Mercedes verletzte sich hierbei schwer. Die beiden Insassen des VW wurden ebenfalls leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die B9 musste in der Zeit von 15:05-15:50 Uhr zunächst voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Nackenheim umgeleitet. Anschließend wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mainz freigegeben. Gegen 16:20 Uhr erfolgte schließlich die Aufhebung der Sperrung in Fahrtrichtung Worms.

Die Unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zwei Verletzte wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) – Am Montag 04.09.2023 gegen 19:43 Uhr kontrollierte ein Streife der Polizei Bingen einen PKW aus dem Kreis Mainz-Bingen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße konnten bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf eine Drogen bedingte Beeinflussung festgestellt werden. Dem Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.