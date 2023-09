Mannheim (ots) – In einem sozialen Netzwerk ist aktuell ein Video veröffentlicht worden, in dem eine Polizeibeamtin des Polizeipräsidiums Mannheim bei dem am Samstag 02.09.2023, stattgefundenen Einsatz wegen Klima-Protestaktionen auf der Konrad-Adenauer-Brücke zu sehen ist.

Die Polizeibeamtin ist dabei zu sehen, wie sie zuerst Öl aus einem Kanister über die an die Fahrbahn angeklebten Hände einer Person gießt. Im Anschluss hiernach schüttet sie jedoch offenbar auch etwas von dem Öl über den Hinterkopf der Person.

Derzeit wird geprüft, ob sich aus dem Verhalten strafrechtliche und disziplinarrechtliche Konsequenzen für die Beamtin ergeben.

Update 06.09.2023:

(ots) – Durch mehrere Medienunternehmen wurde dem Polizeipräsidium Mannheim eine Veröffentlichung der „Letzten Generation“ vom 06.09.2023 übermittelt. Dieses Schreiben enthält ergänzende Angaben zu einem Einsatz anlässlich von Klimaprotesten am 02.09.2023 in Mannheim.

Die darin getätigten Aussagen fließen in die bereits eingeleitete straf- und disziplinarrechtliche Bewertung des Sachverhaltes mit ein.

Das von der „Letzten Generation“ an die Polizei unterbreitete Gesprächsangebot kann aufgrund der damit verbundenen Beeinflussung der laufenden Ermittlungen nicht angenommen werden.