Corona: RTL-West-Chef Zajonc: Lasst uns keine alten Fehler wiederholen

Es ist erstaunlich, was RTL-West-Chef in seinem Kommentar sagte. Er erteilte, wenn auch sanft, allen Corona-Hysterikern, die jetzt schon wieder anfangen für Corona-Maßnahmen die Werbetrommel zu rühren, eine klare Absage.

Vielleicht wird er nun von den anderen Medien als Verschwörungstheoretiker abgestempelt?

Die Meisten haben Abwehrkräfte gebildet, weil sie mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Und dass das Virus seinen Schrecken verloren hat, so Zajonc deutlich

Hier ist der gesamte Wortlaut des Kommentars:

Der Sommer ist noch nicht vorbei und Corona kehrt zurück. Die ersten warnen, Andere fordern schon die Maske und längst vergessenen Namen – Sie tauchen wieder auf.

Warum haben wir wirklich so wenig gelernt aus den letzten Jahren? Dabei hat das Virus längst seinen Schrecken verloren. Fast alle haten Kontakt mit Sars Cov 2.

Die Pandemie ist offiziell beendet. Die meisten haben Abwehrkräfte, allerdings Corona war nie weg und wird nie mehr verschwinden. Das w issen auch kritische Experten und raten zur Gelassenheit. Richtig so.

Corona ist jetzt eine normale Krankheit. Eine die immer da ist. Im Sommer weniger im Winter mehr. Das ist normal für Erkrankungen der Atemwege. Kein Grund zur Aufregung.

Wer jetzt schon wieder warnt und alte Massnahmen fordert, hat das nicht begriffen oder will es nicht begreifen. Vielleicht auch, weil nie eine umfassende Aufarbeitung erfolgt ist. Viele haben sie gefordert, umgesetzt wurde wenig und das auch noch wenig deutlich.

Was war gut, was schlecht, was überflüssig, was schädlich. Solange wir das nicht ganz genau wissen, sollten wir eines nicht tun: Alte Fehler wiederholen. Und Angst zu verbreiten war der Schlimmste von allen.

Lasst uns damit bitte nicht wieder anfangen.

