Ludwigshafen-Oppau (ots)-(BS) – Am Montag 04.09.2023 um 17:41 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Gebäudebrand in den Ostring in Oppau gerufen. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte den Brandrauch wahrnehmen. In dem Mehrfamilienhaus brannte es in der Erdgeschosswohnung.

Mit einem Strahlrohr konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde eine leicht verletzte Person dem Rettungsdienst vorgestellt. Nach der Erstversorgung wurde diese in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Der Einsatz war gegen 19 Uhr beendet.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 16 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt, der Rettungsdienst und die Polizei.

Update 05.09.2023:

(ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brach am Montag (04.09.2023), gegen 17.30 Uhr, ein Feuer in einer Wohnung im Ostring aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Bei dem Feuer wurde ein 41-Jährger leicht verletzt.

Die Schadenshöhe beläuft sich derzeit auf 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.