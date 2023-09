Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zum 03.09.2023 wurden im Emil-Nolde-Ring zwei Pkw BMW durch bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise unberechtigt geöffnet und sämtliche Teile der Bordelektronik entwendet. Der Schaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Am 03.09.2023, gegen 00:30 Uhr wurde ein stark alkoholisierter Fahrzeugführer in der Pestalozzistraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er einem Zeugen wegen seiner auffälligen Fahrweise auffiel. Der 27-jährige Frankenthaler hatte mehrmals sein Auto abgewürgt und den Motor aufheulen lassen. Bei einer Kontrolle durch die Beamten wurde schließlich ein Atemalkoholwert von 2,45 Promille festgestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.