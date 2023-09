Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Einen Schaden von etwa 3000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Samstagabend gegen 17:30 Uhr im Bereich der Hauptstraße 22 in Bellheim. Aufgrund des Schadensbilds dürfte es sich beim Verursacher um ein landwirtschaftliches Fahrzeug gehandelt haben, welches den beschädigten PKW auf der Fahrerseite streifte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer: 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.

Pakete werden wohl später kommen

Zeugen meldeten am Samstagnachmittag eine verdächtige größere Versandbox im Bereich der Angelstraße. Nach Überprüfung konnte festgestellt werden, dass sich in dieser noch mehrere Pakete befanden, die noch nicht zugestellt wurden. Ermittlungen ergaben, dass wohl der Auslieferer eines größeren Online-Versandhauses die Box am Straßenrand vergessen hat. Da diese vor Ort nicht abgeholt wurde, wurde sie durch Beamte der PI Germersheim sichergestellt – die Pakete werden wohl erst kommende Woche zugestellt werden.

Kandel – Verfolgungsfahrt endet mit Crash in Hauswand

Eine Verfolgungsfahrt lieferte sich am 02.09.2023 ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Germersheim mit einer Polizeistreife. Gegen ca. 22:45 Uhr hat sich der junge Mann einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße entzogen und mit seinem BMW das Weite gesucht. Die anschließende Verfolgung der Funkstreife zog sich über mehrere Straßenzüge. Ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer, missachtete der junge Fahrer hierbei sämtliche Verkehrszeichen und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die wilde Fahrt nahm jedoch im Bereich des Wasserturms in Kandel ihr Ende. Der BMW prallte frontal in eine Hauswand. Der flüchtige Fahrer konnte widerstandslos festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zu Folge hatte der Fahrer keinen Führerschein. Sein Verhalten beschert dem jungen Mann nun unter anderem eine Strafanzeige wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei bittet Personen die durch den PKW gefährdet wurden oder etwas beobachtet haben sich bei der Polizei in Wörth unter 07271/92210 zu melden.

Verkehrskontrollen nach Stadtfest

In der Nacht von Freitag, 01.09.2023, auf Samstag, 02.09.2023, wurden im Zuge des dortigen Stadtfestes in Kandel Verkehrskontrollen durchgeführt. Gegen 01:30 Uhr fielen aufgrund ihrer unsicheren und schlangenlinienartigen Fahrweise zwei Fahrradfahrer auf und wurden der Kontrolle unterzogen. Da dabei jeweils deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurden entsprechende Vortests durchgeführt. Diese ergaben bei beiden eine Überschreitung des geltenden Grenzwertes von 1,6 Promille für Fahrradfahrer. Aus diesem Grund wurde den Radlern im weiteren Verlauf auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.