Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Aggressiver Gast – Widerstand gegen Polizeibeamte

Offenbach an der Queich (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde durch den Sicherheitsdienst einer Veranstaltung in Offenbach an der Queich ein aggressiver Gast gemeldet. Dieser hatte sich zunächst mit einem Gast gestritten. Während die Security einschritt, wurde der Gast immer aggressiver und musste zu Boden gebracht werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Streife beruhigte sich der Gast zunächst und trat dann plötzlich in Richtung einer Beamtin. Dieser verfehlte jedoch die Beamtin. Bei der folgenden Verbringung zur Dienststelle trat der Mann gegen den Streifenwagen und versuchte den Beamten Kopfstöße zu verpassen. Aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation musste der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht werden. Ihn Erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Körperverletzung

In den frühen Morgenstunden des 03.09.2023 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Club in der Xylanderstraße in Landau. Der 39 jährige Geschädigte gab hierbei an, dass er plötzlich und unvermittelt von zwei Männern angegriffen wurde. Bei der folgenden Auseinandersetzung fielen die Beteiligten an das Fahrzeug eines Unbeteiligten. Hierbei entstand ein Sachschaden von 1500EUR. Eine Personenbeschreibung war dem Geschädigten nicht möglich. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Tel.Nr. 06341/2870 entgegen.

Verkehrsunfallflucht Einkaufsmarkt

Die Geschädigte parkte am 01.09.2023 im Zeitraum zwischen 07:45 Uhr und 15:10 Uhr ihr Fahrzeug rückwärts auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hardtstraße in Landau. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug bemerkte sie eine Beschädigung an der linken Frontstoßstange. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800Euro. Der Unfallverursacher hatte sich zwischenzeitlich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Tel.Nr. 06341/2870 entgegen.