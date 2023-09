Imflingen Verkehrsunfallflucht im Hof eines Mehrfamilienhauses

Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug am 01.09.2023 im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 14:00 Uhr im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Kuhweide in Impflingen geparkt. Bei der Rückkehr stellte sie einen Streifschaden im Bereich des Heckstoßfängers fest. Offensichtlich hatte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Wenden oder Rangieren beschädigt und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Freimersheim (Pfalz) (ots)

Am Abend des 03.09.2023, gegen 20 Uhr, ereignete sich auf der L540 bei Freimersheim ein Verkehrsunfall mit Flucht, bei dem der Unfallverursacher höchstwahrscheinlich verletzt wurde.

Durch mehrere Verkehrsteilnehmer konnte ein verunfallter Pkw Ortseingang Freimersheim mitgeteilt werden, welcher sich offensichtlich überschlagen hatte. Daraufhin wurden Polizei und Rettungsdienst an die Unfallörtlichkeit entsandt.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Unfallverursacher fußläufig von der Unfallstelle und demontierte zuvor noch die Kennzeichen an seinem Fahrzeug. Nach kurzer Verfolgung durch einen Zeugen wurde der Unfallverursacher in den Wingertzeilen aus den Augen verloren.

Da eine Verletzung des Unfallverursachers nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgte die Absuche im Nahbereich durch mehrere Streifen am Boden und in der Luft durch den Polizeihubschrauber. Die Suche nach dem Unfallverursacher verlief jedoch erfolglos. Jedoch konnten die amtl. Kennzeichen (Länderkennung Polen) des Pkw’s aufgefunden werden.

Der verunfallte Pkw wurde im Rahmen der Unfallaufnahme sichergestellt und abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3500,- bis 5000,- EUR.

Zeugen die Hinweise zum dem flüchtigen Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben, Tel.: 06323/955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Bergzabern Reifen plattgestochen – Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag/Sonntag, 02./03.09.23, zwischen 24:00 und 04:00 Uhr, wurden in der Tischbergerstraße, an einem geparkten schwarzen Pkw Fiat 500, alle 4 Reifen plattgestochen. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu dem Reifenstecher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Herxheim bei Landau – Diebstahl eines Reisebusses

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde am Gelände eines Reiseunternehmens im Gäxwald in Herxheim bei Landau ein Reisebus der Marke Mercedes Benz Typ 632 03 / Travego RHD entwendet. Der Bus wurde als Teambus der PS Karlsruhe Lions eingesetzt und war mit entsprechender Bedruckung versehen.

Billigheim-Ingenheim Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

Am 01.09.2023 gegen 13:10 Uhr kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Firststraße in Appenhofen. Bei dem Versuch in eine Parklücke zu fahren, schoss der 39 Jährige Fahrzeugführer über das Ziel hinaus und kam erst auf der sich hinter dem Parkplatz befindlichen B38 zum Stehen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde durch die Streife Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Rohrbach – Hauptstraße Modepark- Verkehrsunfallflucht

Die Geschädigte parkte am 01.09.2023 ihr Fahrzeug, einen VW Sharan, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Rohrbach. Im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 13:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die komplette rechte Fahrzeugseite. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.