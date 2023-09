Verkehrsunfall mit über zwei Promille -Siehe Eingangsfoto

Schifferstadt (ots)

Gegen Mitternacht kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall auf der Dürkheimer Straße. Der 43-jährige Fahrzeugführer schätzte eine Kurve falsch ein, überfuhr die Verkehrsinsel und prallte gegen die darauf befindliche Straßenlaterne. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen auf eine Alkoholisierung des unverletzt gebliebenen 43-Jährigen, was ein Atemalkoholtest bestätigte: 2,28 Promille. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Weiterhin erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe sowie der abgerissenen Straßenbeleuchtung waren außerdem die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt und die Pfalzwerke an dem Einsatz beteiligt. Die Dürkheimer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

## Sturz eines alkoholisierten Radfahrers

Dudenhofen (ots)

Am Samstagabend kam es auf einem Feldweg zwischen den Aussiedlerhöfen Dudenhofen und Speyer zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers. Der 50-jährige Radfahrer war zusammen mit seiner ebenfalls 50-jährigen Freundin auf einem Hoffest und stürzte auf dem Heimweg vermutlich in Folge seiner Alkoholisierung. Die Begleitung war ebenfalls alkoholisiert auf dem Fahrrad unterwegs gewesen, weshalb beiden eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen das Pärchen wird nun jeweils eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Radfahrer wurde durch den Sturz nur leicht verletzt und durfte nach einer medizinischen Erstversorgung nach Hause.

Unter Alkoholeinfluss auf Radweg festgefahren

Schifferstadt (ots)

Am Freitagabend wurde die Polizeiinspektion Schifferstadt über eine Verkehrsteilnehmerin informiert, welche sich auf dem Radweg der Unterführung in der Carl-Bosch-Straße festgefahren habe. Gegenüber der Polizei gab die 69-jährige Fahrzeugführerin an, dass sie von ihrem Navigationsgerät auf den Radweg geleitet wurde. Hierbei fiel den Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin auf. Ein Atemalkoholtest ergab 1,26 Promille, weshalb anschließend die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Weiterhin wurde der Führerschein der 69-Jährigen mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Das Fahrzeug wurde durch einen Kran aus der misslichen Lage befreit, Personen- oder Sachschäden entstanden nicht.

Unter Alkoholeinfluss auf Radweg festgefahren

Schifferstadt (ots)

Am Freitagabend wurde die Polizeiinspektion Schifferstadt über eine Verkehrsteilnehmerin informiert, welche sich auf dem Radweg der Unterführung in der Carl-Bosch-Straße festgefahren habe. Gegenüber der Polizei gab die 69-jährige Fahrzeugführerin an, dass sie von ihrem Navigationsgerät auf den Radweg geleitet wurde. Hierbei fiel den Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin auf. Ein Atemalkoholtest ergab 1,26 Promille, weshalb anschließend die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Weiterhin wurde der Führerschein der 69-Jährigen mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Das Fahrzeug wurde durch einen Kran aus der misslichen Lage befreit, Personen- oder Sachschäden entstanden nicht.

Polizeieinsatz bei Fußballspiel

Lambsheim (ots)

Am 01.09.2023, gegen 21.50 Uhr, kam es im Rahmen eines unterklassigen Fußballspiels nach einem groben Foulspiel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten Personen auf dem Fußballplatz in Lambsheim. Hierbei wurden ein 26-jähriger sowie ein 23-jähriger Spieler leicht verletzt. Einem Zuschauer wurde die Sonnenbrille aus dem Gesicht geschlagen, welche hierdurch beschädigt wurde. Die Polizei nahm entsprechende Strafanzeigen auf.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Mögliche Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Böhl-Iggelheim (ots)

Eine 56-Jährige aus Böhl-Iggelheim bemerkte am Freitag, 01.09.23, gegen 09:30 Uhr einen Anstoßschaden an ihrem PKW im Heckbereich und verständigte daraufhin die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt. Zuvor hatte sie ihren PKW, einen weißen SUV, im Zeitraum von 09:10 Uhr – 09:25 Uhr auf dem Parkplatz des Wasgau Marktes geparkt. Die Frau vermutete, dass ein unbekannter Unfallverursacher beim Ausparken ihren PKW beschädigte und sich dann von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 5000EUR geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können oder die Beschädigung des PKW auf dem Wasgau Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 – 4950 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.