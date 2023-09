Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (03.09. – 04.09, 22:30 Uhr – 00:45 Uhr) wurden mehrere Kontrollstellen im Stadtgebiet erreichtet.

Bei einer Laserkontrolle in der Landwehrstraße wurden insgesamt 70 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 9 PKW zu schnell, der schnellste war mit 83 km/h unterwegs.

Ein 20-Jähriger, der in der Iggelheimer Straße die Kontrollstelle bemerkte, nahm diese zum Anlass, mit „Kick-Down“ und heulendem Motor in Richtung B9 zu Fahren. Er wurde dennoch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er muss mit Folgemaßnahmen rechnen.

Auch in nächster Zeit wird es zu Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Speyer kommen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger kam es am 03.09.2023, gegen 10:12 Uhr in der Oberen Langgasse in Speyer. Eine 28-Jähige erfasste beim Einparken in eine Parklücke einen Fußgänger. Der 77-Jährige Fußgänger erlitt leichte Verletzungen an den Beinen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die PKW-Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

17-jähriger mit frisiertem Roller unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Rahmen der Streife ein Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen in der Wormser Landstraße kontrolliert. Nach einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Roller 125km/h schnell fahren kann statt der erlaubten 45km/h. Somit war die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen und die Papiere wurden sichergestellt. Zudem hatte der 17-jährige Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des frisierten Rollers.

Tankstellenbesuch endet in der Gewahrsamszelle

Ein 42-Jähriger hielt sich am frühen Sonntagmorgen trotz bestehenden Hausverbots auf dem Tankstellengelände in der Bahnhofstraße in Speyer auf. Da er die Örtlichkeit nicht freiwillig verlassen wollte und äußerst aggressiv gegenüber den Beamten auftrat, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei der Verbringung zur Dienststelle leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten, wobei ein Polizist leicht verletzt wurde. Da der Randalierer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitagmittag kam es in der Auestraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ersten Ermittlungen zufolge bemerkte ein 33-jähriger Speyrer mit seinem Range Rover zu spät, dass der vor ihm fahrende BMW bremsen musste. Hierbei fuhr der Range Rover dem BMW auf. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000EUR. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.