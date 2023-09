Karlsruhe – Einbruch in Kinder- und Jugendhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag und

Sonntag in ein Kinder- und Jugendhaus in der Rintheimer Straße in der Oststadt

ein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf

und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie einen Schrank und

entwendeten Diebesgut in Höhe von rund 820 Euro.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer

0721/4907-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Samstagnachmittag

einen 18-jährigen in der Nähe des Scheck-in Center Karlsruhe auszurauben. Nun

ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fragten zwei bislang unbekannte Männer den

18-jährigen gegen 16:30 Uhr nach Bargeld. Noch bevor dieser die Herausgabe

verneinen konnte, wurde er mit einem Pfefferspray angegriffen. Im weiteren

Verlauf sei er von einem der Angreifer mit einem zerbrochenen Aschenbecher

verletzt worden. Als der 18-Jährige versuchte sich körperlich zur Wehr zu

setzen, ergriff das Duo ohne Beute zu Fuß in Richtung Philipp-Reis-Straße die

Flucht.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr

festgestellt werden. Bei diesen soll es sich laut Angaben des Geschädigten um

zwei arabisch sprechende Männer im Alter zwischen 30 und 35 Jahren handeln. Der

größere der beiden sei etwa 185 cm groß und von kräftiger Statur gewesen. Weiter

trug einen schwarzen Haarzopf und war mit einem schwarzen Oberteil bekleidet.

Der kleinere der beiden sei circa 170 cm groß gewesen und hatte schwarze kurze

Haare. Er trug am Oberkörper einen weißen Pullover.

Bei dem Angriff zog sich der 18-jährige unter anderem leichte

Schnittverletzungen zu, weshalb er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus

eingeliefert wurde.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Mann löst durch Gleisüberquerung Großeinsatz aus

Sinsheim (ots) – Am späten Freitagabend (1. September) hat ein 47-Jähriger am

Haltepunkt Sinsheim/Arena die Gleise unbefugt überquert. Durch sein Handeln

löste der Mann einen Großeinsatz aus.

Gegen 20 Uhr meldete die Deutsche Bahn AG der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

einen möglichen Zusammenstoß zwischen einem Zug und einer Person am Haltepunkt.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Bundes- und Landespolizei, der Feuerwehr

sowie des Rettungsdienstes rückten zum Haltepunkt aus.

Bei Eintreffen der Beamten an besagter Örtlichkeit stellte sich heraus, dass der

Triebfahrzeugführer der S 42 den 47-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen bei

der unbefugten Gleisüberquerung bemerkte. Zudem nahm er eine weitere Person

neben den Gleisen wahr. Der Zugführer gab einen Achtungspfiff ab und leitete

umgehend eine Schnellbremsung ein.

Der Tatverdächtige konnte die Gleise noch vor dem Zug überqueren, sodass es zu

keinem Zusammenstoß kam. Allerdings stürzte der Mann ohne Fremdeinwirkung und

verletzte sich dabei. Zur weiteren Untersuchung wurde er durch den alarmierten

Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, welches er kurz darauf wieder

verlassen konnte.

Die zweite Person war jedoch nicht mehr vor Ort. Eine Absuche im Nahbereich,

unter anderem durch ein Drohnenteam der Feuerwehr, verlief negativ.

Letztlich waren über 30 Einsatzkräfte am Haltepunkt Sinsheim/Arena im Einsatz.

Die 125 Reisenden der S-Bahn blieben unverletzt.

Den 47-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs

in den Bahnverkehr.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gleise an nicht dafür vorgesehenen

Stellen zu überqueren. Züge nähern sich teilweise fast lautlos und mit sehr

hohen Geschwindigkeiten. Eine Abkürzung des Weges endet daher häufig eher in der

Kürzung der eigenen Lebenszeit.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter

www.bundespolizei.de

Karlsruhe – Handtaschenraub in der Postgalerie – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Die 69-Jährige war am Freitag gegen 12:45 Uhr in der

Lidl-Filiale in der Postgalerie einkaufen. Ihre Handtasche stellte sie dabei auf

dem Kindersitz ihres Einkaufswagens ab und hielt sie mit einer Hand fest.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entriss ihr ein unbekannter Täter im Bereich

der Tiefkühltheke die Handtasche und flüchtete anschließend aus dem Markt in

unbekannte Richtung.

Die Geschädigte beschrieb den Täter als etwa 20-30-jährigen Mann mit dunklem

Hauttyp und schwarzen Haaren. Er sei etwa 185 Zentimeter groß gewesen, habe

einen schwarzen Rucksack und ein auffällig schwarz-weiß kariertes Hemd getragen,

welches bis zu den Knien reichte. Außerdem habe er eine schwarze Schildmütze

getragen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555

mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsbad – Falsche Polizeibeamte treiben ihr Unwesen – Vorsicht vor Trickbetrügern

Karlsruhe (ots) – Gleich drei Mal versuchten „falsche Polizeibeamte“ am Sonntag

vergeblich mit ihrer Betrugsmasche Geld zu erbeuten.

Überwiegend bei Senioren im Bereich Karlsbad riefen Unbekannte am Sonntagabend

an und versuchten mit der Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ hohe

Geldsummen zu erlangen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gaben sich die unbekannten Täter am Telefon

als Polizeibeamte aus und täuschten den Geschädigten vor, bald Opfer von

Einbrechern zu werden. Deshalb, so die Täter, müssten Bargeld und

Wertgegenstände in Sicherheit gebracht werden. Alle Angerufenen durchschauten

die Betrugsmasche allerdings schnell, sodass es nach jetzigem Ermittlungsstand

zu keinen finanziellen Schäden kam.

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei:

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von

persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst unter Umständen wieder

bei den Tätern landen.

finanziellen Verhältnisse.

vertrauen.

Weitere Informationen dazu wie sie sich schützen können, finden Sie unter

www.polizei-beratung.de.

Karlsruhe – Einbruch in Reihenhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte verschafften sich am Wochenende Zutritt in ein

Reihenhaus in Karlsruhe-Wolfartsweier.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Nacht zum Sonntag

vermutlich über die Haustür in das Innere eines Reihenhauses in der

Max-Born-Straße. In der Folge durchsuchten sie mehrere Zimmer und durchwühlten

Schränke und Schubladen. Ob die Einbrecher bei ihrer Suche fündig wurden, kann

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat,

wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721-666 5555

in Verbindung zu setzen.

Sulzfeld – Pkw überschlägt sich alleinbeteiligt auf der B 293

Karlsruhe (ots) – Leicht verletzt wurde ein 36-jähriger Mann bei einem Unfall am

Samstagmorgen auf der Bundesstraße 293 zwischen Eppingen und Zaisenhausen.

Unfallursächlich dürfte unter anderem die erhebliche Alkoholisierung des

Pkw-Fahrers gewesen sein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 36-Jährige mit einem Renault Clio gegen

07:10 Uhr auf der B 293 von Eppingen in Richtung Zaisenhausen. Zwischen den

Abzweigungen der Landesstraße 593 und der Kreisstraße 3511 verlor der

Renault-Fahrer aus bislang nicht näher bekannten Gründen die Kontrolle über

seinen Pkw, weshalb dieser ins Schleudern geriet. Im weiteren Verlauf kam das

Auto nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf

dem Dach liegen. Nachdem sich im Rahmen der Unfallaufnahme Verdachtsmomente auf

eine Alkoholisierung bei dem 36-Jährigen ergaben, führten Polizeibeamte bei dem

Unfallfahrer einen Atemalkoholtest durch. Das Display des Gerätes zeigte

schließlich einen Wert von fast 1,5 Promille an. Aufgrund der Alkoholisierung

und wegen des zusätzlichen Verdachts einer Betäubungsmittelbeeinflussung, musste

der 36-Jährige eine Blutprobe abgeben. Gegen diese Maßnahme leistete er

schließlich Widerstand, weshalb gegen ihn nun nicht nur wegen

Straßenverkehrsgefährdung, sondern auch wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte ermittelt wird.

Karlsruhe – Autokorso sorgt für Behinderungen auf der Bundesstraße 10 – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Ursächlich für Verkehrsbehinderungen am Sonntagnachmittag auf

der Südtangente war offenbar ein Autokorso mit mehreren Fahrzeugen.

Gegen 15:45 Uhr erzeugte wohl eine aus Maximiliansau kommende

Hochzeitsgesellschaft mit ihren Fahrzeugen einen Stau auf der B10 in

Fahrtrichtung Entenfang. Etwa 30-40 Pkw sorgten offenbar immer wieder durch

plötzliches Abbremsen und unangekündigte Fahrspurwechsel über die gesamte

Fahrbahn für gefährliche Situationen und behinderten den nachfolgenden Verkehr.

Polizeibeamte stellten in der Folge die Personalien der verantwortlichen

Fahrzeugführer fest. Das Polizeirevier Karlsruhe West hat die weiteren

Ermittlungen übernommen und prüft nun ob es zu Straftaten gekommen ist.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721 666 3611 zu

melden. Insbesondere ein unbeteiligter Fahrer eines SUV’s, welcher über den

Seitenstreifen an dem Autokorso vorbeifuhr, wird gebeten sich mit der Polizei in

Verbindung zu setzen.