Mannheim/Innenstadt: Unbekannte brechen in Gaststätte ein – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In den frühen Morgenstunden des 02.09.2023, gegen 00.45 Uhr,

konnte eine Zeugin beobachteten, wie zwei dunkel gekleidete Personen die

Glasscheibe der Eingangstür eines im Quadrat N 4 befindlichen

Gaststättenbetriebs einschlugen und so ins Innere gelangten. Kurze Zeit später

kamen beide Personen wieder aus dem Inneren der Gaststätte und flüchteten in

unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ohne

Erfolg. Eine nähere Personenbeschreibung konnte nicht erlangt werden. Im Zuge

der polizeilichen Anzeigenaufnahme konnte festgestellt werden, dass sich die

Unbekannten an der Kasse zu schaffen machten. Bislang liegen noch keine

Erkenntnisse vor, was die Täter genau entwendeten. An der Glasscheibe entstand

ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen und/oder Anwohner, die zur

fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten Kontakt

mit der EG Eigentum, Tel.: 0621/174-4444, oder dem Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, aufzunehmen.

Mannheim: Passant zerstört Blitzer – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Freitag installierten Mitarbeitende der Stadt Mannheim eine

mobile Geschwindigkeitsmessanlage an der Neckarauer Straße, die in Fahrtrichtung

Innenstadt blitzte. Gegen 18 Uhr passierte ein Fußgänger die Stelle. Kurzerhand

ergriff dieser das Gerät, warf es zu Boden und rannte über die angrenzende

Fahrbahn sowie die Schienen in Richtung Rollfeldstraße davon. Was den Mann zu

der Tat bewegte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen

Sachbeschädigung. Der entstandene Schaden an dem Gerät ist zwar noch nicht

bekannt, aber er wird voraussichtlich bei mehreren tausend Euro liegen.

Der Täter war ungefähr 185 cm groß, ungefähr 40 Jahre alt, hatte braune,

lockige, schulterlange Haare. Er trug ein blaues T-Shirt, Bluejeans und einen

schwarzen Army-Rucksack auf dem Rücken.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970-0, zu

melden.

Mannheim: Vereinsheim aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft brach zu einem nicht

genauer bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend in

ein Vereinsheim in der Mallaustraße ein. Die Täterschaft hebelte die Gitterstäbe

vor einem Fenster auf und stieg durch dieses ein. Es zeigte sich, dass

Elektrogeräte und Bargeld gestohlen wurden. Die genaue Schadenshöhe bedarf noch

der der weiteren Klärung.

Der Polizeiposten Mannheim-Rheinau übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des

besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet etwaige Zeuginnen oder Zeugen

sich unter der Telefon-Nummer 0621/87682-0 zu melden.

Mannheim: Unbekannter erschleicht sich Vertrauen einer Seniorin und bestiehlt sie – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Eine Seniorin wurde im vergangenen Monat auf der Straße von

einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Er erschlich sich so bei mehrfachen

Zufallsbegegnungen ihr Vertrauen. Am Samstagnachmittag, den 26.08.2023, ließ sie

den Unbekannten in ihre Wohnung in der Bellenstraße, in der er zwischen 12 Uhr

und 14 Uhr verweilte. Er verwickelte sie in ein Gespräch über ihren Schmuck, den

er ihr abkaufen wollte. Die Seniorin ließ sich darauf ein und verkaufte dem Mann

eine Kette. Nachdem die Dame das Geld im Flur deponierte und zurück zu ihrem

Gesprächspartner ins Wohnzimmer ging, ließ er unter einem Vorwand die Seniorin

alleine zurück und nutzte die Gelegenheit, um sowohl das Geld im Flur als auch

weiteren Schmuck und Wertgegenstände aus dem Schlafzimmer zu entwenden. Den

Diebstahl bemerkte die Seniorin erst, nachdem der Unbekannte die Wohnung wieder

verlassen hatte.

Es entstand ein Diebstahlsschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild, hellbraune

Hautfarbe. Er trug einen dunklen Drei-Tage-Bart, dunkle Haare und ein weißes,

weites T-Shirt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen oder weitere sachdienliche

Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/ 83397-0 zu melden.

Mannheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Mannheim (ots) – Am Samstagabend gegen 22:15 Uhr kollidierte ein 42-jähriger

Mercedes-Fahrer auf dem Luisenring beim Fahrstreifenwechsel von der linken auf

die rechte Fahrspur mit einem womöglich zu schnell fahrenden weißen VW. Der

derzeit noch unbekannte Fahrer des VWs flüchtete im Anschluss ohne Anzuhalten

von der Unfallstelle. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa

5.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim Innenstadt sucht nun Zeugen, die Hinweise

zu dem Unfallflüchtigen geben können und bittet diese, sich unter der

Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.