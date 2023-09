Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nymphensittiche freigelassen – Zeugen gesucht!

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden

15 Nymphensittiche aus einer Voliere, die auf einem Privatgrundstück in der

Schubertstraße steht, freigelassen. Der Eigentümer hatte die Vögel noch gegen

Mitternacht im Käfig gesehen. Am Morgen gegen 07.15 Uhr sah er gerade noch den

letzten Vogel aus seinem Garten wegfliegen. An der Voliere konnte festgestellt

werden, dass ein Teil der Verriegelung abgebrochen war. 14 der verschwundenen

Nymphensittiche waren weiß, einer schwarz-gelb.

Wer in der fraglichen Nacht zum Beispiel beobachten konnte, wie sich jemand dort

zu schaffen machte oder die entflohenen Vögel gesichtet hat, meldet sich bitte

beim Polizeirevier Ladenburg unter der Tel.: 06203/93050.

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf der B291

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag stieß aus noch unbekannter

Ursache ein Peugeot mit einem Mercedes frontal zusammen. Gegen 12 Uhr fuhr ein

28-Jähriger mit seinem Peugeot auf der B 291 von Walldorf-Süd nach Norden in

Richtung L 598. Auf der Höhe des Tierparks verlor er die Spur, fuhr in den

Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes eines

78-Jährigen. Beide Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weshalb es zu einer kurzzeitigen

Sperrung der B 291 kam, die aber knapp eine halbe Stunde später wieder frei

gegeben werden konnte. Eine konkrete Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die

Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache dauern an.

Heiligkreuzsteinach/ Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer verletzte sich bei Sturz schwer

Heiligkreuzsteinach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag fuhr um kurz vor 14

Uhr ein 50-Jähriger mit seinem Carbonrennrad auf der K 4118von Hedesbach in

Richtung Heiligkreuzsteinach. Auf der kurvenreichen, abschüssigen und engen

Fahrbahn verlor der Mann in der letzten Rechtskurve vor dem Talschluss auf die L

535 die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Auf Grund der hohen Geschwindigkeit

wurde der Mann bis zu einer Böschung geschleudert, gegen welche er schließlich

prallte. Dabei zog sich der Mann, trotz eines getragenen Helms, schwere

Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem

Fahrrad beträgt ca. 2.000 EUR.

Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen

Unfallursache.

Mühlhausen-Rettigheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unfall aufgrund missachteter Vorfahrt

Mühlhausen-Rettigheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen

13:15 Uhr kam es zwischen einem 28-jährigen VW-Fahrer und einem 21-jährigen

Opel-Fahrer zu einem Unfall, nachdem der VW-Fahrer die Vorfahrt des Opel-Fahrers

missachtete. Der 28-Jährige befuhr die Schwarzwaldstraße und übersah den an der

Kreuzung Schwarzwaldstraße / Wiesenstraße von rechts kommenden 21-Jährigen.

Durch den Unfall kollidierte der Opel zudem noch mit einem angrenzenden Zaun,

der durch den Unfall ebenfalls beschädigt wurde.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 9.500 Euro. Der

entstandene Sachschaden am Zaun kann bislang nicht beziffert werden. Verletzt

wurde keiner der Beteiligten.

Angelbachtal / Rhein-Neckar-Kreis: Durch Reifenplatzer von der Fahrbahn abgekommen

Angelbachtal / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 17:10 Uhr

fuhr ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer die Bruchsaler Straße in Richtung Östringen

entlang, als er auf Höhe der Einmündung Im Wackeldorn gegen den Bordstein fuhr

und sein rechter Vorderreifen platze. Durch den geplatzten Reifen kollidierte

das Fahrzeug mit einer an der Fahrbahn befindlichen Straßenlaterne, die

hierdurch beschädigt wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der

Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der

Laterne und dem Fahrzeug entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6.000

Euro.

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht!

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In dem Zeitraum von

Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, und Samstagvormittag, gegen 08:30 Uhr, versuchte

sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in

einem Mehrfamilienhaus in der Weinheimer Straße im Ortsteil Leutershausen zu

verschaffen. Hierzu versuchte sie erfolglos mit einem bislang unbekannten

Gegenstand die Wohnungstür aufzuhebeln. Die Höhe des entstandenen Sachschadens

kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer

06201/ 1003-0 zu melden.

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener rammte mehrere geparkte Autos

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 60-Jähriger war am Freitag, um kurz vor

20 Uhr, mit seinem BMW auf dem Tiefen Weg in Richtung Mauternstraße unterwegs.

Aufgrund einer Engstelle, fuhr der Mann rückwärts in eine Parklücke am rechten

Fahrbahnrad umso den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Dabei stieß

der BMW mit dem Heck gegen die Front eines geparkten VW. Als der Mann mit seinem

Auto wieder vorwärts fuhr, gab er zu viel Gas und rammte nun den vor ihm

stehenden, geparkten Ford. Durch den wuchtigen Aufprall wurde dieser wiederum

auf einen vor ihm stehenden Peugeot geschoben. Insgesamt entstand so ein

Sachschaden von knapp 15.000 Euro. Der BMW und der Ford waren derart schwer

beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Als eine Streife des

Polizeireviers Sinsheim den Unfall aufnahm, fiel ihr sofort die, in Anbetracht

des Unfalls, unangemessene Heiterkeit des 60-Jährigen auf. Der Mann hatte eine

verwaschene Aussprache und schwankte leicht. Zudem roch er stark nach Alkohol.

Ein Atemtest ergab ein Wert von fast 0,9 Promille. Der Unfallfahrer musste eine

Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Eine Weiterfahrt wurde ihm

untersagt.

Der 60-Jährige muss mit einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs

auf Grund einer Alkoholbeeinflussung rechnen.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Angelausrüstung entwendet – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag, gegen 23:00 Uhr, legte ein

passionierter Angler aus Eberbach eine Tasche mit Angelruten und -ausrüstung auf

seinem Parkplatz in der Gütschowstraße ab. Am nächsten Morgen musste der Mann

feststellen, dass eine unbekannte Täterschaft im Laufe der Nacht die Tasche

entwendet hatte. Die Ruten, Spulen und Schnüre haben eine Wert von fast 2000

Euro. Die Tasche war olivgrün, 160 cm lang und 40 cm breit. Sie kann auch als

Rucksack auf dem Rücken getragen werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich des Diebstahls auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu der sehr

auffälligen Tasche, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach, unter der

Telefonnummer 06271-9210-0, zu melden.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit 8-jährigem Sohn Auto gefahren

Hockenheim (ots) – Am Sonntagmittag gegen 13 Uhr stoppte eine Polizeistreife des

Polizeireviers Hockenheim einen 51-jährigen Autofahrer, der betrunken mit seinem

Sohn auf der L723 unterwegs war. Als die Beamten den 51-Jährigen einer

Verkehrskontrolle unterzogen, stellten sie das Kind auf dem Beifahrersitz mit

einer leeren Bierflasche in der Hand fest. Im Verlauf der Verkehrskontrolle

erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ein Atemalkoholtest bestätigte dies und ergab einen Wert von 1,3 Promille. Dem

alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, wonach er gehen durfte.

Der Führerschein des Mannes wurde allerdings beschlagnahmt. Ihn erwartet nun

eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Weiterhin wird aufgrund der Umstände

geprüft, ob er grundsätzlich zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Renitente Besucher greifen Personal in Schwimmbad an

Weinheim (ots) – Deutlich dem Alkohol zugesprochen hatten in der Nacht von

Samstag auf Sonntag zwei renitente Besucher eines Schwimmbades in Weinheim . Als

sie vom Personal gegen Mitternacht nach Schließung des Bades zum Verlassen

aufgefordert wurden, gebärdeten sich die 19-jährige Frau und der 20-jährige Mann

aus Ludwigshafen zunächst verbal aggressiv. Im weiteren Verlauf wurden sie

gegenüber den Beschäftigten handgreiflich und setzten Pfefferspray gegen diese

ein. Ein Angestellter wurde nach hinten umgestoßen, schlug mit dem Kopf auf dem

Boden auf und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Er musste zur Behandlung in ein

Krankenhaus eingeliefert werden. Den Beschäftigten gelang es dann, die beiden

Aggressoren bis zum Eintreffen der Polizei gemeinsam zu fixieren. Die Beamten

führten die beiden Beschuldigten, von denen sie fortwährend beleidigt wurden,

einer erkennungsdienstlichen Behandlung zu. Die junge Frau musste aufgrund ihrer

Alkoholisierung zudem eine Blutprobe abgeben. Insgesamt wurden fünf Angestellte

des Schwimmbads geschädigt. Die beiden Beschuldigten sehen nun Anzeigen u.a.

wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht – Presseaufruf

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag, dem 01.09.2023, kurz nach 12:00

Uhr kam es in der Schwetzinger Straße in Wiesloch zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei kam eine 74-jährige Peugeot-Fahrerin kurz vor dem Kreisverkehr

Schwetzinger Straße / Bahnhofstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und

touchierte einen dort geparkten Pkw. Es entstand ein Sachschaden. Die

Unfallverursacherin parkte unweit des Unfallortes ab und begab sich in Richtung

des von ihr beschädigten Pkw. Zeitgleich muss der Fahrer allerdings zu seinem

Fahrzeug zurückgekommen und in Unwissenheit über den Unfall, in unbekannte

Richtung, weggefahren sein. Bis zum Berichtszeitpunkt kam es zu keiner Meldung

eines Geschädigten. Zur Wahrung möglicher zivilrechtlicher Ansprüche und der

weiteren Unfallaufnahme bittet die Polizei nun um Mithilfe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Geschädigten geben können, als auch

der mögliche Geschädigte selbst, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier

Wiesloch, unter der Rufnummer:06222/5709-0, zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – 3 Personen bei Zusammenprall verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr

ereignete sich auf der L594 / L594a im Bereich Wiesloch, ein Verkehrsunfall mit

Personenschaden. Ein 83-jähriger Mercedes Benz-Fahrer befuhr zu dieser Zeit die

L594 von Nußloch kommend in Richtung Wiesloch und wollte im Einmündungsbereich

zur L594a nach links abbiegen. Hierbei übersah jener, vermutlich aus

Unachtsamkeit, einen 55-jährigen vorfahrtsberechtigten anderweitigen Pkw-Fahrer,

welcher von Wiesloch aus in Richtung der B3 unterwegs war. Es kam zum

Zusammenstoß. Bei der Kollision wurden der 55-jährige von Wiesloch kommende

Pkw-Fahrer und dessen zwei Mitfahrer nicht unerheblich verletzt und mussten

allesamt, zur weiteren medizinischen Versorgung, in eine Klinik verbracht

werden. Beide Fahrzeuge wiesen durch den Zusammenprall deutliche Beschädigungen

auf, waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt

werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle wurde der von

Nußloch kommende Verkehr über die B3 abgeleitet.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis – 19-Jähriger bei Unfall auf der B 45 lebensgefährlich verletzt

Meckesheim (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen zog sich der 19-jährige Fahrer

eines VW Polo zu, als er am späten Samstagabend gegen 21.30 Uhr in Meckesheim an

der Einmündung der Leopoldstraße in die B 45 mit einem Linienbus kollidierte.

Der junge Mann hatte zuvor die B 45 aus Richtung Zuzenhausen kommend in Richtung

Mauer befahren. An der Einmündung der Leopoldstraße in die B 45 wollte das vor

ihm fahrende Fahrzeug nach rechts in die Leopoldstraße abbiegen. Der 19-Jährige

nutzte offenbar die Sperrfläche, um zügig links an dem abbiegenden PKW

vorbeizufahren, übersah hierbei jedoch einen aus der Leopoldstraße nach links

auf die B 45 abbiegenden Linienbus und es kam zum Zusammenprall. Der mutmaßlich

nicht angegurtete Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt

lebensgefährliche Verletzungen. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug

befreit werden. Seine 18-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die

Busfahrerin des ansonsten unbesetzten Busses blieb unverletzt. Der entstandene

Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro.

Sinsheim/Rohrbach: Über 1,8 Promille – Betrunken Fahrrad gefahren

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:25 Uhr

beobachteten Polizeibeamte des Polizeireviers Sinsheim einen Radfahrer, welcher

in starken Schlangenlinien die Heilbronner Straße befuhr. Bei der anschließend

durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 16-jährige

Radfahrer eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille hatte. Er hat nun

mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und einer Meldung an die

Führerscheinstelle zu rechnen. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der

Jugendliche inklusive Fahrrad an seine Mutter überstellt.