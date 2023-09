Heidelberg: Zeugen nach Auseinandersetzung im Philosophenweg gesucht!

Heidelberg (ots) – Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nach einer

körperlichen Auseinandersetzung am Samstag gegen 22:45 Uhr Zeugen. Kurz nachdem

die Schlossbeleuchtung beendet war, soll ein derzeit noch unbekannter Mann mit

dem abgebrochenen Flaschenhals einer Weinflasche versucht haben, einen

22-Jährigen zu verletzen. Der Unbekannte soll hierbei eine Stichbewegung in

Richtung des Kopfes des jungen Mannes ausgeführt haben. Zu einem Treffer kam es

glücklicherweise nicht. Ein Freund des Geschädigten eilte diesem zu Hilfe und

umklammerte den Angreifer von hinten. Hierbei sei dem Täter die Weinflasche aus

der Hand gefallen, jedoch gelang es dem Unbekannten, sich aus dem Haltegriff zu

befreien. Während dem Gerangel habe der Täter nach der Kette des Zeugen

gegriffen und ihm diese vom Hals gerissen. Anschließend entfernte sich der

Angreifer von der Tatörtlichkeit mit dem Diebesgut. Bereits vor der körperlichen

Auseinandersetzung sei es zwischen den beiden Streitparteien zu einem verbalen

Konflikt gekommen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem

Täter sowie dem Tathergang geben können und bittet diese, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Heidelberg: Mann in der Hauptstraße niedergeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Sonntag, gegen 1 Uhr, zog eine kleine Gruppe junger Männer

durch die Heidelberger Altstadt und pöbelte wahllos Passanten an. Dabei geriet

sie auf dem Weg zum Bismarckplatz vor einem Café in der Hauptstraße mit einem

32-Jährigen in Streit. Dieser eskalierte derart, dass einer aus der Gruppe, ein

22-Jähriger, dem älteren plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Der

Getroffene fiel zu Boden und zog sich dabei eine massive Kopfplatzwunde zu. Als

die von Passanten verständigten Streifen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte vor

Ort kamen, lag der 32-Jährige in einer Lache aus Blut reglos am Boden. Die

Beamtinnen und Beamten alarmierten den Rettungsdienst und versorgten den Mann

mit einem Notfalldruckverband. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen

Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr bestand zum Glück

nicht. Bei der zeitgleich eingeleiteten Fahndung nach dem Täter konnte dieser am

Bismarckplatz festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Ob auch noch

andere Personen aus seiner Gruppe an dem Angriff gegen den 32-Jährigen beteiligt

waren, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Der 22-jährige Täter muss sich nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung

verantworten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-1857-0, zu melden.

Heidelberg: Sonnenschirm vor Restaurant in Brand gesetzt – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr bemerkte ein Passant

in der Neckarmünzgasse einen brennenden Sonnenschirm vor einem Restaurant und

verständigte die Einsatzkräfte. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Schirm

durch eine noch unbekannte Täterschaft in Brand gesetzt. Die Berufsfeuerwehr

Heidelberg konnten das Feuer schnell löschen, wodurch ein Übergreifen des

Brandes auf angrenzende Gebäude verhindert wurde. Das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die

Hinweise zu der Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Heidelberg: Betrunken mit dem E-Scooter gestürzt

Heidelberg (ots) – Gegen 00.45 Uhr am Samstagmorgen befuhr ein 30-jähriger Mann

mit einem E-Scooter die Heinrich-Fuchs-Straße und kollidierte mit einem

ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug. Der Fahrer stürzte in Folge des Aufpralls und

verletzte sich leicht. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme stellten

Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd Anzeichen einer Alkoholisierung des

Unfallverursachers fest. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab, dass der Mann

seinen E-Scooter mit über 2,4 Promille führte. Nach erfolgter Blutentnahme

erwartet den Unfallverursacher nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs / Trunkenheit im Verkehr.