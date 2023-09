Verkehrsunfall mit Flucht

Biedesheim

In der Zeit von 02.09.2023, 19:00 Uhr und 03.09.2023, 15:00 Uhr, war im Bereich der Ottersheimer Straße 13 in Biedesheim ein PKW ordnungsgemäß geparkt. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug an den stehenden PKW und beschädigte diesen (geschätzter Schaden: 2000.-EUR). Anschließend entfernte sich der/die verursachende Fahrer/in unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Kirchheimbolanden, Tel.: 06352-911 0.

Schwerer Verkehrsunfall auf B41

B41 Abfahrt Steinhardt

Am Abend des 03.09.2023 ereignete sich gegen 21:42 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B41 auf Höhe der Abfahrt Steinhardt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 46-jährige alleinbeteiligte Fahrer eines BMWs die B41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach, als dieser vermutlich aufgrund Alkoholgenusses auf Höhe der Abfahrt Steinhardt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug über eine Strecke von mehreren hundert Metern mehrfach in einem angrenzenden Waldstück, bis es auf dem Dach zum Stillstand kam. Der PKW-Fahrer konnte sich eigenständig aus dem totalbeschädigten Fahrzeugwrack befreien, er erlitt wie durch ein Wunder keine lebensgefährlichen Verletzungen. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 2,32 Promille. Der Unfallverursacher wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, weiter wurde dessen Führerschein an die zuständige Strafverfolgungsbehörde übermittelt.

Alkoholisierter Fahrradfahrer

Kirchheimbolanden

Am späten Samstagabend kontrollierten die Beamten auf der L386, zwischen Kirchheimbolanden und Bischheim, einen 72-jährigen Fahrradfahrer. Im Rahmen der Kontrolle fiel auf, dass dieser erheblich alkoholisiert war. Daraufhin wurde der Fahrer zwecks Blutprobe zur Polizeiinspektion Kirchheimbolanden verbracht. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass auch eine mit dem Fahrrad begangene Trunkenheitsfahrt den Entzug der Fahrerlaubnis mit sich ziehen kann.