Verkehrsunfallflucht – Wer hat den Vorfall beobachtet?

Osthofen (ots) – Am Freitag, zwischen 09.40 und 12.50 Uhr, wurde in Osthofen in

der Wonnegaustraße ein geparkter BMW beschädigt. Vermutlich wurde er beim Ein-

oder Ausparken von einem anderen PKW touchiert. Der Verursacher verließ die

Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Ladendiebinnen erwischt

Worms (ots) – Am Freitag, 16.30 Uhr, wurden im Wormser Media Markt eine 30

jährige Wormserin und eine 32-jährige Frau aus der Pfalz dabei erwischt, wie sie

den Laden mit zwei unbezahlten hochpreisigen Spielekonsolen verlassen wollten.

Wie sich herausstellte, waren die Damen zuvor in Mannheim und mindestens einem

weiteren Wormser Laden auf Diebestour. Der Kofferraum ihres mitgeführten Wagens

war komplett gefüllt mit entwendeten Kleidungsstücken und Schuhen. Gegen die

beiden Damen wird ein Verfahren wegen gewerbsmäßigem Ladendiebstahl eingeleitet.

Auto aufgebrochen

Worms (ots) – Am Morgen des 31.08.stellte ein Autobesitzer fest, dass sein in

der Eckenbertstraße abgestellter Wagen aufgebrochen worden war. Die Täter hatten

die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und einige Gegenstände aus dem

Auto mitgenommen.

Trunkenheitsfahrt

Worms – B9 (ots) – Am Sonntag, 03.09.2023, gegen 03:30 Uhr, kontrollierte eine

Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim einen PKW, weil dieser

unvermittelt auf der Kreuzung B9 / L425 anhielt. Der 30-jährige Fahrer gab an,

dass er aufgrund des eingeschalteten Blaulicht angehalten habe. Schnell stellte

die Streife aber noch einen weiteren Grund fest. Der Mann aus dem Kreis

Alzey-Worms wies Atemalkoholgeruch auf und wurde zur Dienststelle verbracht.

Dort ergab der Alkoholtest einen Wert von über 1,0 Promille. Gegen den Sünder

wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet. Er muss mit einem Bußgeld in

Höhe von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Alkoholisiert in die Baustelle

Freimersheim – A63 (ots) – Am Sonntag, 03.09.2023, gegen 17:40 Uhr, befuhr die

61-jährge Frankfurterin die A63 in Fahrtrichtung Mainz. In Höhe der Baustelle

bei Freimersheim kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den

Warnbaken und der seitlichen Schutzplanke. Die eingesetzte Streife der

Autobahnpolizei Gau-Bickelheim konnte bei der Fahrerin einen Atemalkoholwert von

1,24 Promille feststellen. Verletzt wurde sie bei dem Unfall nicht. Durch den

Aufprall entstand Sachschaden am Fahrzeug, an der Baustelleneinrichtung und der

Leitplanke in Höhe von 8000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der

Hessin wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr droht nun eine Strafanzeige wegen

Straßenverkehrsgefährdung und der Verlust der Fahrerlaubnis.

Ohne Führerschein unterwegs

Zotzenheim – A61 (ots) – Eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

kontrollierte am frühen Sonntagmorgen, 03.09.2023, um 02:40 Uhr einen

37-jährigen Fahrzeugführer, da dieser sein Mobiltelefon widerrechtlich benutzte.

Bei der Kontrolle konnte der Kosovare mit Wohnsitz in Frankreich jedoch keinen

Führerschein vorweisen. Er zeigte ein Foto mit einem kosovarischen Führerschein

auf seinem Smartphone vor. Abgesehen davon, dass dies keinen gültigen Nachweis

darstellt, war der Führerschein seit über zehn Jahren abgelaufen. Gegen den

37-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Nutzens des Handys eingeleitet. Er musste

einen Bekannten anrufen, der ihn abholte und sein Fahrzeug weiterfuhr.