Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

A63/Sembach (ots) – Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag versucht, sich

einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Flucht endete mit einem Unfall im

Baustellenbereich der A63 bei Sembach. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Einer Streife der US-Security Police (SP) war der Pkw gegen 2.20 Uhr in

Kaiserslautern in der Mainzer Straße aufgefallen, weil er ohne Licht fuhr. Als

die SP-Kräfte den Wagen stoppen wollten und ihr Blaulicht anschalteten, gab der

Autofahrer Gas und brauste in Richtung A63 davon. Die US-Streife folgte dem

Wagen und konnte beobachten, wie das Fahrzeug kurz vor der Anschlussstelle

Sembach nach rechts in den Grünstreifen geriet, zwei Leitpfosten streifte, zwei

weitere überfuhr und anschließend im abgesperrten Bereich der Baustelle gegen

eine dort stehende Arbeitsmaschine prallte. Die Wucht der Kollision war so

heftig, dass die Walze auf zwei weitere Maschinen geschoben wurde. Geschätzter

Sachschaden: mehrere zehntausend Euro.

Der Unfallverursacher kam schließlich mit seinem Pkw quer zur Fahrbahn zum

Stehen. Der Wagen dürfte einen Totalschaden erlitten haben. Der Fahrer kam mit

leichten Verletzungen davon.

Der 59-jähriger Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet stand deutlich unter

Alkoholeinfluss. Er war nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

|cri

Bagatellschaden zieht mehrere Anzeigen nach sich

Kaiserslautern (ots) – Dank der Hinweise eines aufmerksamen Zeugen ist die

Polizei einem Autofahrer auf die Spur gekommen, der einen Unfall verursacht und

Fahrerflucht begangen hat. Doch das war noch nicht alles. Auf den 22-Jährigen

kommen jetzt diverse Strafanzeigen zu.

Am Samstag meldete sich der Halter eines VW Golf. Er hatte seinen Pkw am

Vormittag in einer Tiefgarage am Stiftsplatz abgestellt und bei seiner Rückkehr

einen frischen Unfallschaden bemerkt. Ein Zeuge gab sich zu erkennen und

berichtete, dass er beobachtet habe, wie ein Van in der Nähe des VW wendete. Der

Fahrer sei kurz ausgestiegen, habe sich umgeschaut und sei dann wieder

weggefahren.

Dieser Tipp erwies sich als „Volltreffer“: Das beschriebene Fahrzeug konnte

ermittelt und die entsprechenden Unfallschäden an dem Mercedes festgestellt

werden. Über den Fahrzeughalter wurde der verantwortliche Fahrer ausfindig

gemacht. Wie sich herausstellte, ist der 22-Jährige nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis. Darüber hinaus gab der junge Mann an, Medikamente einzunehmen,

die möglicherweise seine Fahrtüchtigkeit beeinflussen – und er räumte ebenfalls

ein, vor wenigen Tagen einen Joint geraucht zu haben.

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss allerdings auch die Halter-Firma rechnen.

Der Grund: Eine Verantwortliche bestätigte, dem Angestellten gegenüber die Fahrt

angeordnet zu haben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Mehrere Schlägereien in einer Nacht

In der Nacht zu Sonntag kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten im Stadtgebiet. Für beteiligte Personen endete demnach die geplante Party.

Gegen 2.20 Uhr rückte eine Streife in die Friedenstraße aus. Hier war ein 34-Jähriger in einem Lokal von zwei Unbekannten zunächst beleidigt und dann verprügelt worden. In dem Zusammenhang beschädigten die Täter auch einen parkenden Pkw, indem sie den Mann mit dem Kopf dagegen schlugen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, waren die Täter bereits verschwunden. Das Opfer beschrieb die Angreifer wie folgt:

Die Unbekannten sind circa 1,75 Meter und 1,85 Meter groß und um die 35 Jahre alt. Sie haben beide kurze blonde Haare und einen schlanken Körperbau.

Ein weiterer Einsatz führte die Polizei wieder zu einer Bar. Dort randalierte ein uneinsichtiger Gast und schlug auch einen Mitarbeiter. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der 26-Jährige von den vor Ort befindlichen Sicherheitskräften bereits festgesetzt worden.

Am frühen Morgen ging bei der Dienststelle ein weiterer Anruf über eine Körperverletzung ein. In diesem Fall wurden zwei junge Frauen in der Marktstraße von einer Unbekannten körperlich angegangen und verletzt. Als die ausgerückte Streife hinzukam, war die Täterin mit ihren Begleitern bereits verschwunden. Die beiden 25 Jahre alten Frauen wurden leicht verletzt. Die Einsatzkräfte sicherten vor Ort die Spuren und nahmen die Ermittlungen nach der Täterin auf.

Zeugenhinweise zu allen drei Fällen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |ksr

Zeugen gesucht! – Handgreiflichkeiten in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Personen waren am Sonntagabend in der

Bismarckstraße in einen handgreiflichen Streit verwickelt. Ein Anwohner

alarmierte daraufhin die Polizei. Die eintreffenden Beamten trennten die

Parteien voneinander und ließen sich den Sachverhalt schildern. Dabei

unterschieden sich die Aussagen der Gruppen deutlich voneinander. Sie gaben sich

gegenseitig die Schuld. Die Ermittlungen zum Geschehen und zum tatsächlichen

Auslöser für die Auseinandersetzung dauern an.

Zeugen, die am Sonntag gegen 21 Uhr eine Streiterei in der Bismarckstraße

beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, mit der

Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt aufzunehmen.

|ksr

Zeugen gesucht! – Handgreiflichkeiten in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Personen waren am Sonntagabend in der

Bismarckstraße in einen handgreiflichen Streit verwickelt. Ein Anwohner

alarmierte daraufhin die Polizei. Die eintreffenden Beamten trennten die

Parteien voneinander und ließen sich den Sachverhalt schildern. Dabei

unterschieden sich die Aussagen der Gruppen deutlich voneinander. Sie gaben sich

gegenseitig die Schuld. Die Ermittlungen zum Geschehen und zum tatsächlichen

Auslöser für die Auseinandersetzung dauern an.

Zeugen, die am Sonntag gegen 21 Uhr eine Streiterei in der Bismarckstraße

beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, mit der

Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt aufzunehmen.

|ksr2

Schloss geknackt, Fahrrad geklaut

Kaiserslautern (ots) – Fahrraddiebe haben in der Richard-Wagner-Straße

zugeschlagen. Zwischen Donnerstagabend und Sonntagnachmittag rissen sie sich ein

Mountainbike unter den Nagel, das in Höhe des Hauses Nummer 1 stand.

Wie der betroffene Fahrradeigentümer am Sonntag der Polizei meldete, hatte er

sein Bike am Donnerstag gegen 20 Uhr unterhalb eines Fitnessstudios abgestellt

und verschlossen. Als der 21-Jährige das Rad am Sonntag gegen 14 Uhr wieder

benutzen wollte, war es nicht mehr da. Das Schloss hatten die Täter

aufgebrochen.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke

„Rockrider“ mit schwarzem Rahmen. Es hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Bike zu schaffen gemacht hat und

damit weggefahren ist, oder die Hinweise geben können, wo sich das Fahrrad

inzwischen befindet, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2250

Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen. |cri

Wer hat die Delle in die Autotür geschlagen? (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Spaethstraße einen Pkw

mutwillig beschädigt. Der Nutzer des Hyundai i20 entdeckte den Schaden am

Sonntagnachmittag und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Nach Angaben des 28-jährige Mannes hatte er den Wagen am Samstagabend gegen

21.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 12 längs zur Fahrbahn abgestellt. Als er am

Sonntag gegen 15 Uhr wieder zu seinem Auto kam, stellte er eine deutliche Delle

im oberen Bereich der hinteren Tür auf der Beifahrerseite fest. Die Schadenshöhe

wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise: Wer hat im fraglichen

Zeitraum etwas Verdächtiges in der Spaethstraße beobachtet oder gehört? Auch

Hinweise auf ein mögliches Tatwerkzeug sind von Interesse. Zeugen werden

gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der

Logenstraße zu melden. |cri

Mehrere Schlägereien in einer Nacht

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Sonntag kam es zu mehreren

Körperverletzungsdelikten im Stadtgebiet. Für beteiligte Personen endete demnach

die geplante Party.

Gegen 2.20 Uhr rückte eine Streife in die Friedenstraße aus. Hier war ein

34-Jähriger in einem Lokal von zwei Unbekannten zunächst beleidigt und dann

verprügelt worden. In dem Zusammenhang beschädigten die Täter auch einen

parkenden Pkw, indem sie den Mann mit dem Kopf dagegen schlugen. Als die

Polizeibeamten vor Ort eintrafen, waren die Täter bereits verschwunden. Das

Opfer beschrieb die Angreifer wie folgt:

Die Unbekannten sind circa 1,75 Meter und 1,85 Meter groß und um die 35 Jahre

alt. Sie haben beide kurze blonde Haare und einen schlanken Körperbau.

Ein weiterer Einsatz führte die Polizei wieder zu einer Bar. Dort randalierte

ein uneinsichtiger Gast und schlug auch einen Mitarbeiter. Als die Einsatzkräfte

eintrafen, war der 26-Jährige von den vor Ort befindlichen Sicherheitskräften

bereits festgesetzt worden.

Am frühen Morgen ging bei der Dienststelle ein weiterer Anruf über eine

Körperverletzung ein. In diesem Fall wurden zwei junge Frauen in der Marktstraße

von einer Unbekannten körperlich angegangen und verletzt. Als die ausgerückte

Streife hinzukam, war die Täterin mit ihren Begleitern bereits verschwunden. Die

beiden 25 Jahre alten Frauen wurden leicht verletzt. Die Einsatzkräfte sicherten

vor Ort die Spuren und nahmen die Ermittlungen nach der Täterin auf.

Zeugenhinweise zu allen drei Fällen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |ksr

Mehrstündige Pause für alkoholisierte Autofahrer

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen eine längere Pause hat die Polizei am frühen

Sonntagmorgen zwei Autofahrern verschafft. Sie konnten ihren Heimweg erst mit

mehrstündiger Verzögerung antreten. Der Grund: Beide hatten zu viel Alkohol

getrunken.

Der 24-jährige Mann und die 18-jährige Frau waren bei Kontrollen gegen 6.30 Uhr

in der Zollamtstraße aufgefallen. Als die Streife ein Parkdeck überprüfte,

stellten sie zuerst den jungen Mann aus dem Landkreis Birkenfeld fest, der in

seinem Pkw saß. Weil sein Atem nach Alkohol roch, wurde er zum Schnelltest

gebeten – Ergebnis: 0,51 Promille. Die junge Frau aus dem Donnersbergkreis fiel

den Beamten ins Auge, weil sie neben ihrem Pkw stand. Auch sie hatte eine

Alkoholfahne – und laut Atemtest 0,91 Promille „intus“. Beiden wurde der

Fahrtantritt untersagt und vorsorglich die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Sowohl der 24-Jährige als auch die 18-Jährige meldeten sich einige Stunden

später bei der Polizeiinspektion und konnten nach einem erneuten Alkoholtest

ihre Autoschlüssel wieder in Empfang nehmen… |cri

Brandstiftung – Unbekannte entzünden Tasche

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte setzten in der Nacht zu Sonntag in der Pariser

Straße eine Tasche in Brand. Da die Tasche in einem Durchgang in unmittelbarer

Nähe eines Wohngebäudes stand, wurde durch das Feuer das angrenzende Gebäude –

aufgrund von Rußablagerungen – beschädigt. Zu einem Übergreifen der Flammen auf

umliegende Häuser kam es zum Glück nicht. Zeugen gaben an, gegen 3:40 Uhr einen

lauten Knall gehört zu haben. Ein Mann habe die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer

wurde von den Einsatzkräften gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren

Tausend Euro.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die am Sonntag zwischen 3:30 Uhr und 4 Uhr

verdächtige Personen in der Pariser Straße beobachtet haben. Sie werden gebeten,

mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt

aufzunehmen. |ksr

Autoknacker machen große Beute

Kaiserslautern (ots) – Autoknacker machten in der Nacht zu Sonntag im Stadtteil

Dansenberg große Beute. Die Diebe stahlen aus einem geparkten Pkw im Schlehweg

mehrere wertvolle Gegenstände und waren anschließend um mehr als 2.000 Euro

reicher.

Der 33-jährige Halter des Fahrzeugs hatte dieses am Samstagabend am Straßenrand

abgestellt und verschlossen. Am nächsten Tag stellte er fest, dass sein Auto

durchwühlt wurde. Gestohlen wurden ein Gaming-Laptop samt Zubehör sowie eine

Sporttasche mit diversen Sportartikeln. Einen Teil der Sportausrüstung konnte

der Mann in der Nähe an einem Feld auffinden, vom restlichen Diebesgut fehlt

allerdings jede Spur. Der 33-Jährige fuhr zur nächsten Polizeidienststelle und

erstattete Anzeige.

Zeugen, die verdächtige Personen im Zeitraum von Samstag, 19:30 Uhr, bis

Sonntag, 11:30 Uhr, gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, mit

der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 in Verbindung zu treten. |ksr

Dieb macht sich an Autos zu schaffen

Kusel (ots) – Die Mitteilung einer aufmerksamen Zeugin hat am Sonntagnachmittag

zur Festnahme eines 28-jährigen Mannes geführt. Der Mann war zuvor von ihr

beobachtet worden, als er sich an unverschlossenen Autos zu schaffen machte. Im

Verlauf der eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife den Mann

festnehmen. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten wurden Gegenstände

aufgefunden, bei welchen es sich offensichtlich um Diebesgut handelte. Teilweise

konnten die Gegenstände auch bereits Diebstählen zugeordnet werden.

Die Polizei bittet sowohl Geschädigte, die noch keine Anzeige erstattet haben,

als auch Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben,

sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter Tel. 06381/919-0 oder per E-Mail

piku-sel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei erneut: Verschließen Sie ihr

Fahrzeug und lassen Sie keine Wertgegenstände offen im Fahrzeug liegen.|pikus

E-Bike unter den Nagel gerissen

Kusel (ots) – Ein derzeit noch unbekannter Dieb hat sich am späten Sonntagabend

ein E-Bike widerrechtlich zu eigen gemacht. Der 44-jährige Eigentümer brachte

den Diebstahl gleich darauf zur Anzeige. Er befand sich nur für den kurzen

Zeitraum zwischen 22 Uhr und 22:30 Uhr in einem chinesischem Restaurant in der

Trierer Straße und hatte sein klappbares E-Bike vor dem Laden abgestellt.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann sachdienliche

Angaben zur Tat oder zum Täter machen? Wem ist das E-Bike im Zeitraum nach der

Tat aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kusel unter Tel.

06381/919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu

setzen.|pikus

Unfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Autofahrer in der

Nacht zu Sonntag auf der L503 bei Kaiserslautern einen Unfall gebaut. Der

25-jährige Mann und seine gleichalte Beifahrerin wurden leicht verletzt, das

Auto wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der junge Mann mit seinem Pkw auf dem Weg

in Richtung Trippstadt, als er gegen 01:45 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über

sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Wagen stieß mit mehreren

Leitpfosten und Bäumen zusammen und kam etwa 150 Meter weiter stark beschädigt

zum Stehen. Ein getroffener Baum fiel um und blockierte die L503. Die Feuerwehr

kam zum Einsatz und entfernte diesen, so dass die Straße nach kurzer Zeit wieder

befahrbar war.

Die ausgerückte Streife stellte vor Ort schnell fest, dass der Fahrer unter

Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Wert von 2,1

Promille. Dem 25-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen, sein

Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr und Verursachen eines Unfalls unter Alkoholeinfluss und

wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.|pvd

Brandstiftung – Unbekannte entzünden Tasche

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte setzten in der Nacht zu Sonntag in der Pariser

Straße eine Tasche in Brand. Da die Tasche in einem Durchgang in unmittelbarer

Nähe eines Wohngebäudes stand, wurde durch das Feuer das angrenzende Gebäude –

aufgrund von Rußablagerungen – beschädigt. Zu einem Übergreifen der Flammen auf

umliegende Häuser kam es zum Glück nicht. Zeugen gaben an, gegen 3:40 Uhr einen

lauten Knall gehört zu haben. Ein Mann habe die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer

wurde von den Einsatzkräften gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren

Tausend Euro.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die am Sonntag zwischen 3:30 Uhr und 4 Uhr

verdächtige Personen in der Pariser Straße beobachtet haben. Sie werden gebeten,

mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt

aufzunehmen. |ksr

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Schweisweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Am Freitag gegen 12:50 Uhr kam es auf

der Bundesstraße 48, Höhe „Tivoli“, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen

leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Unfallverursacherin, eine

30-jährige Frau, mit ihrem PKW die B48 von Winnweiler kommend in Fahrtrichtung

Rockenhausen.

Aufgrund von ungenügendem Sicherheitsabstand kollidierte diese mit dem

vorausfahrenden PKW, welcher beabsichtigte auf einen Parkplatz abzubiegen.

Beide im vorderen PKW befindlichen Frauen erlitten leichte Verletzungen und

wurden zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. |pirok

Zu tief ins Glas geschaut

Stelzenberg (ots) – Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein Rollerfahrer,

den Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen auf der L503 bei Stelzenberg aus dem

Verkehr zogen. Der Mann fiel den Beamten gegen 03:40 Uhr auf, da er die L503 in

Richtung Kaiserslautern in deutlichen Schlangenlinien befuhr. Im Rahmen der

Kontrolle durch die Streife bescheinigte ihm ein Atemalkoholtest einen Pegel von

1,58 Promille.

Der 37-Jährige musste deshalb für die Entnahme einer Blutprobe mit zur

Dienststelle kommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Einen Führerscheinverlust hat der Mann nicht zu befürchten, da er einen solchen

nicht besitzt. Daher wird außerdem wegen dem Führen eines Kraftfahrzeuges ohne

Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt. Eine Nachahmung wird ausdrücklich nicht

empfohlen.|pvd

Viel los auf dem Rasen – außerhalb des Stadions ruhiger

Kaiserslautern (ots) – Viele Tore und einiges los auf dem grünen Rasen – dafür

außerhalb des Stadions deutlich ruhiger. So in etwa könnte man den Fußballabend

auf dem Betzenberg beschreiben. Aus polizeilicher Sicht verlief der gesamte

Einsatz rund um die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Nürnberg

weitgehend friedlich. Für die Einsatzkräfte gab es vor und während des Spiels

nur wenig Gründe einzugreifen, erst nach dem Spiel gab es ein paar

Auseinandersetzungen.

Verbucht wurde unter anderem ein Raub eines Fanschals, der sich bereits vor dem

Spiel in Höhe des Werner-Kohlmeyer-Tors ereignete. Der Täter konnte festgenommen

werden.

Rund eine Stunde nach dem Spiel kam es im Bereich des Messeplatzes zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. In diesem

Zusammenhang erfolgte ein tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten, indem ihm

ein Mann in den Rücken sprang. Der Polizeibeamte erlitt leichte Verletzungen.

Insgesamt besuchten mehr als 43.000 Menschen das Spiel und sahen einen

3:1-Heimsieg der „Roten Teufel“. Darunter waren knapp 4.000 Fans des „Club“ aus

Nürnberg. Sie waren größtenteils mit Bussen und Privat-Pkw in die Westpfalz

gereist.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde am heutigen Abend vom Polizeipräsidium

Einsatz, Logistik und Technik unterstützt und arbeitete eng mit der

Bundespolizei zusammen. Wir bedanken uns bei allen Einsatzkräften und wünschen

allen Fußballbegeisterten einen guten Nachhauseweg sowie ein angenehmes

Rest-Wochenende. |cri

44-Jähriger handelt sich mehrere Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere Anzeigen hat sich ein 44-jähriger Mann am

Freitagnachmittag eingehandelt. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls, Widerstands

und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich ermittelt.

Als erstes fiel der 44-Jährige gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes in der Merkurstraße auf. Hier riss er sich die Handtasche einer

Frau unter den Nagel, während diese gerade ihre Einkäufe in ihr Auto einlud. Die

Tasche lag unbeaufsichtigt auf dem Beifahrersitz.

Nachdem die 70-Jährige das Verschwinden ihrer Tasche samt Bargeld und Handy

feststellte, konnte sie einen Hinweis auf einen Tatverdächtigen geben, der zuvor

um ihr Auto herumgeschlichen war. Die gleiche Personenbeschreibung passte auch

auf einen Mann, der dem Hausdetektiv des Marktes im Verkaufsraum aufgefallen

war.

Die alarmierte Polizeistreife nahm die Fahndung auf und entdeckte einen Mann,

auf den die Beschreibung passte, in einer Bankfiliale in der

Käthe-Kollwitz-Straße, wo er gerade an einem Geldautomaten zu Gange war. Als die

Beamten den Unbekannten einer Kontrolle unterziehen wollten, ergriff er die

Flucht.

Er fiel aber wenig später auf einem Firmengelände in der Pariser Straße auf, wo

er sich in einem Gebüsch verstecken wollte. Bei seiner Festnahme leistete der

44-Jährige erheblichen Widerstand und schlug auch um sich. Er wurde schließlich

gefesselt und mit zur Dienststelle genommen.

Drei Polizeibeamte erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen. Die weiteren

Ermittlungen dauern an. |cri

Polizei stoppt Führerscheinsünder

Otterbach (ots) – Gestern Morgen stoppte die Polizei im Ortsbereich Otterbach

einen PKW und stellte bei der anschließenden Kontrolle fest, dass der 39-jährige

Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Die Fahrerlaubnis wurde dem Mann

zirka 1 Woche zuvor, auf Grund einer Trunkenheitsfahrt, vorläufig entzogen. Auf

den Fahrer kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. /

FZ