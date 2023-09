Bundespolizei stoppt Dominikaner mit falschen Dokumenten am Flughafen Frankfurt

Am vergangenen Freitag wollte ein 23-Jähriger von Sao Paulo/Brasilien über den Frankfurter Flughafen nach Spanien reisen. Bei der Einreisekontrolle stellte er sich hierbei als Kolumbianer vor.

Die eingesetzten Bundespolizisten zweifelten an seinen Reiseabsichten und entschieden sich den vermeintlichen Kolumbianer intensiver zu kontrollieren. Dabei stellten die Beamten eine gefälschte Geburtsurkunde fest, die sich der Reisende illegal beschafft hatte, um den kolumbianischen Reisepass zu erhalten. Laut eigenen Angaben hatte der Mann 3.500 Dollar für die gefälschte Geburtsurkunde bezahlt.

Über sein Smartphone offenbarte der 23-Jährige anschließend seine wahre Identität. Darauf war ein Foto seiner dominikanischen Identitätskarte zu sehen. Der Mann beabsichtigte nach Spanien zu reisen, um dort zu arbeiten.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Dominikaner ein und verweigerte ihm die Einreise. Am 2. September flog er zurück nach Sao Paulo.

Drei Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizei konnte am vergangenen Wochenende

insgesamt drei Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstrecken, die von der

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main erwirkt wurden.

Der Erste der den Beamten ins Netz ging war ein 33-jähriger Mann, der wegen

Erschleichen von Leistungen gesucht wurde. Bei ihm standen noch insgesamt 60

Tage Freiheitsentzug im Raum. Ihm folgte ein 47-jähriger ebenfalls wohnsitzloser

Mann bei dem noch 50 Tage Haft offen waren. Er wurde wegen verschiedenen

Diebstählen gesucht. Den Abschluss machte ein 33-Jähriger der ebenfalls wegen

Diebstahls gesucht wurde. Wie die Beiden zuvor verhafteten Personen, wurde auch

er in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim eingeliefert, wo er seine

Freiheitsstrafe von 151 Tagen antreten konnte.

Bahnmitarbeiter bei Reparaturen an einer Oberleitung durch Stromschlag schwer verletzt.

Frankfurt am Main (ots) – Heute Morgen kam es gegen 10 Uhr zu einem

Arbeitsunfall bei dem ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn bei Arbeiten an der

Oberleitung eines Nebengleises an der Bahnstrecke in Höhe der Isenburger

Schneise in Frankfurt am Main einen Stromschlag erlitt. Hierdurch wurde der

59-jährige Mann schwer verletzt und musste in eine Klinik nach Offenbach

gebracht werden. Die anderen drei an der Unfallstelle anwesenden Bahnmitarbeiter

standen unter Schock und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Nach

ersten Ermittlungen der Bundespolizei war der Bahnmitarbeiter zur Reparatur an

der dortigen Oberleitung eingesetzt, als es aus bisher ungeklärten Umständen zu

dem Stromschlag kam. Warum die Oberleitung in dem Bereich trotz der geplanten

Arbeiten Strom führte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese hat die

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main übernommen. Da sich der Unfall in

einem Nebengleis ereignete, kam es im Zugverkehr zu keinen Beeinträchtigungen.

Regionalzug überrollt ins Gleis geworfene Fahrrad

Hanau/Seligenstadt (ots) – Weil unbekannte Täter am Samstagmorgen ein Fahrrad in

die Gleise zwischen den Bahnhöfen Hanau und Seligenstadt gelegt haben und ein

Nahverkehrszug dieses überrollte, ermittelt die Bundespolizei wegen des

gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Kurz nach Mitternacht ging bei der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass ein Zug der

Verkehrsgesellschaft VIAS etwas überfahren hätte. Beamte der Bundespolizei

stellten bei der Absuche der Strecke fest, dass der Zug ein Fahrrad überrollte

hatte. Nachdem das Fahrrad aus dem Gleisbereich entfernt war, konnte der Zug

seine Fahrt in Richtung Hanau mit 30 Minuten Verspätung fortsetzen.

Zu den laufenden Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Sachdienliche

Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Frankfurt – Innenstadt: Diebstahl aus Gaststätte

Frankfurt (ots) – (th) Am vergangenen Sonntag (3. September 2024) kam es in den

Morgenstunden zwischen 03.00 Uhr und 09.00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl aus

einer Gaststätte in der Junghofstraße.

Die Täter verschafften sich über die Terrassentür auf der Gebäuderückseite

Zugang und gelangten so in den Gastraum und die Bar. Hier entwendeten sie

mehrere iPhones und iPads im Gesamtwert von ca. 6000 Euro. Im Anschluss konnten

die Täter unerkannt flüchten.

Frankfurt – Innenstadt: Alkoholdiebstahl

Frankfurt (ots) – (dr) Unbekannte entwendeten am Sonntag, den 3. September 2023,

in der Innenstadt aus dem Lager eines Restaurants diverse Alkoholika.

Die Täter schlugen im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 18:45 Uhr zu und

verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum eines am Opernplatz

gelegenen Restaurants. Dabei beschädigten sie die verschlossene Tür eines

Metallverschlages. Mit Rotwein- und Wodkaflaschen im Wert von mehreren tausend

Euro suchten sie schließlich das Weite.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 52199 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.