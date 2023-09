Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg- Dämmmaterial geklaut und erwischt

Eine aufmerksame Zeugin meldete in der vergangenen Nacht (04.09.2023) Diebe in der Straße „Am Römerlager“. Diese waren offenbar dabei, Baumaterialien auf einen Handkarren zu laden und abzutransportieren. Die herbeigeeilten Ordnungshüter nahmen einen 63-jährigen Mann fest, eine weitere Person konnte offensichtlich flüchten. Die Langfinger hatten 12 Pakete Wärmedämmung zum Abtransport bereitgestellt. Der Schaden beläuft sich auf 1.200 Euro. Der aus Polen stammende Dieb musste mit zur Wache. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Wem sind die Diebe zwischen 03:00 Uhr und 03:50 Uhr aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtung gemacht? Wer kann Hinweise zu dem Komplizen geben? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Karben- Klein-Karben: in Tankstelle eingebrochen

Gegen 00:45 Uhr löste der Alarm in der Aral-Tankstelle aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich drei Unbekannte Zutritt zum Verkaufsraum verschafft, indem sie die Sicherheitstür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes aufbrachen und so in die Tankstelle gelangten. Im Verkaufsraum stahlen sie einen Tresor, den sie im Anschluss in einen silbernen Mercedes Kombi verluden und in Richtung Rendel davonrasten. Der Schaden wird mit mehreren zehntausend Euro beziffert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und fragt: Wem sind in der letzten Nacht (04.09.2023) verdächtige Personen in der Homburger Straße aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug, an dem die zuvor gestohlenen Kennzeichen, FB-KB 236, angebracht waren, geben? Wem sind die Diebe im Karbener Weg in Groß-Karben, als sie die Kennzeichen von einem schwarzen Daimler abschraubten, aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim- 16-Jähriger verletzt ins Krankenhaus geflogen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 16-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem VW kam es am Samstag (02.09.2023) gegen 17:40 Uhr. Der Scooter-Fahrer war auf der Paul-Ehrlich-Straße unterwegs. Der VW-Fahrer wiederrum fuhr auf der Straße „Lee Boulevard“ in Richtung der Frankfurter Straße. Offenbar übersah der aus Bad Nauheim stammende 16-Jährige den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Passat. Beide krachten ineinander. Der Scooter-Fahrer wurde auf die Motorhaube des schwarzen VWs aufgeladen und über das Fahrzeug geschleudert. Er verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Der Gesamtunfallschaden wird mit 5.500 Euro beziffert.

Karben-Petterweil: mutmaßlicher Einbrecher gefasst

Einen Einbrecher meldeten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Berenger Straße am Wochenende. Sie hatten gehört, wie sich ein Unbekannter am Rollladen zu schaffen machte und versuchte diesen hochzudrücken. Die Bewohnerin alarmierte die Polizei. Der Diebe ließ offensichtlich von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Herbeigeeilten Beamte nahmen eine Anzeige wegen versuchten Einbruchs auf. Am Rollladen des Hauses stellten sie dabei eindeutige Aufbruchsversuche fest. Bei der anschließenden Fahndung kontrollierten sie einen 27-Jährigen, der entsprechendes Aufbruchswerkzeug mit sich führte. Die Beamten nahmen den aus dem Wetteraukreis stammenden 27-Jährigen vorläufig fest. Er musste mit zur Wache, die er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte.

Florstadt-Stammheim: in Garage eingedrungen

Auf Gartengeräte und Fahrräder hatten es Unbekannte auf ihrer Diebestour offensichtlich abgesehen. Zwischen 01:30 Uhr und 05:00 Uhr waren sie in der Freitagnacht (01.09.2023) in der Brunnenstraße unterwegs. Sie schoben ein Hof-Rolltor beiseite um auf das Grundstück zu gelangen. Auf diesem schoben sie ein Garagentor auf und stahlen aus dem Inneren zwei E-Bikes, zwei Motorsägen, eine Heckenschere und weitere Gegenstände, im Gesamtwert von rund 11.000 Euro. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Nidda- Bad Salzhausen: Sprayer in der Quellenstraße

Im Kurpark haben Unbekannte verschiedene Objekte beschmiert. Mit schwarzer, sowie grün-silberner Farbe besprühten sie den Gradierbau, einen Stromkasten, die Lithiumquelle, die Bella-Figur, sowie Bäume und Wege. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.500 Euro. Hinweise, zu den Sprayern, die zwischen Donnerstag (31.08.2023), 17:00 Uhr und Freitag (01.09.2023), 07:00 Uhr am Werk waren, erbittet die Polizei in Nidda unter Tel.: (06042) 964818-0

Bad Vilbel: Montainbike geraubt – Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein bislang Unbekannter einem 13-Jährigen das Fahrrad raubte bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Junge war am Mittwochnachmittag (30.08.2023) gegen 15:05 Uhr auf seinem Mountainbike im Riedweg unterwegs, als der Unbekannte ihn mittels Handzeichen zum Anhalten bewegte. Der 13-Jährige stieg von seinem Fahrrad ab und schob die letzten Meter in Richtung des rund 170 cm großen, schlanken Unbekannten. Der südländisch aussehende Mann riss die Hände des Jungen vom Fahrradlenker, stieß ihn beiseite, schwang sich auf das weiße Canyon-Bike und flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist der bislang unbekannte Dieb mit sehr kurzen schwarzen Haaren aufgefallen? Er war mit einem hellen Oberteil und langer, breiter, blauer Hose bekleidet? Wer kann Hinweise zu dessen Identität geben? Wer kann Hinweise zum Verbleib des 1.650 Euro teuren Canyon-Bike geben? Zeugen werden gebeten, die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 601-0 zu kontaktieren.