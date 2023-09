Neukirchen – Einbruch in Wohnung – Wertgegenstände und Bargeld entwendet

Tatzeit: Sonntag, 03.09.2023, 09:15 Uhr bis Sonntag, 03.09.2023, 14:00 Uhr

Unbekannte brechen in Wohnung ein und entwenden Wertgegenstände und Bargeld.

Unbekannte Täter sind am Sonntag (03.09.2023) zwischen 09:15 Uhr und 14:00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Eichwaldstraße in Neukirchen eingebrochen. Die unbekannten Täter wirkten auf die verschlossene Wohnungstür ein und gelangten so in die Wohnung. Im Innenbereich wurde alles nach Wertgegenständen durchsucht. Schlussendlich flüchteten die unbekannten Täter mit Unterhaltungselektronik, Schmuck und Bargeld mit einem geschätzten Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich.

Sachschaden entstand nach bisherigen Ermittlungen nicht.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.