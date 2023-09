Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Jugendliche besprühen Metallskulptur

Am späten Freitagabend (1. September) besprühten zwei Jugendliche eine Metallskulptur am Kreisverkehr Flechtdorer Straße/ Am Hauptbahnhof in Korbach. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Zeuge meldete sich gegen 21.45 Uhr telefonisch bei der Polizei, da er zwei Jugendliche beobachtet hatte, die sich auf dem Kreisverkehr aufhielten und mit Sprühdosen hantierten. Die kurz nach dem Anruf am Tatort eingetroffene Streife der Polizei Korbach konnte die Tatverdächtigen nicht mehr antreffen, auch eine anschließende Fahndung blieb ohne Erfolg. Am Tatort stellten die Polizisten fest, dass die Täter auf die Metallskulptur in Form eines Reifenstapels in einer Höhe von etwa drei Metern mit schwarzer Sprühfarbe die Tags „Bobota“,“Yaga“ und „MC“ aufgebracht hatten.Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Die Täter sollen etwa 15 bis 18 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß sein. Einer trug ein weißes Basecap, der andere hatte dunkle, lockige Haare und war mit einem weißen Kapuzenpulli bekleidet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Edertal-Königshagen – Landwirtschaftliche Geräte aus Scheune gestohlen, hoher Schaden

Auf landwirtschaftliche Geräte abgesehen hatten es unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Edertaler Ortsteil Königshagen. Sie entwendeten Maschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter drangen gewaltsam in eine Scheune in der Nähe des Königshagener Friedhofs ein. Hier entwendeten sie unter anderem einen Futtermischer mit Mischschnecke, eine hydraulische Kehrmaschine, eine Palettengabel und den Frontgrill eines Traktors. Zum Abtransport des Diebessgutes müssen die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben.

Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Edertal-Königshagen gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05621/70900 bei der Polizeistation Bad Wildungen zu melden.

Volkmarsen – Sachbeschädigung an Wohnhaus und Auto

In der Nacht von Donnerstag (31. August) auf Freitag (1. September) kam es in der Straße Heumarkt in Volkmarsen zu zwei Sachbeschädigungen. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen.

An einem in der Straße Heumarkt geparkten VW Golf zerstörte der Täter auf noch nicht bekannte Weise die Heckscheibe und richtete einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro an.

Zwischen 22.15 und 22.30 Uhr beschädigte der wahrscheinlich selbe Täter die Jalousie eines Wohnhauses mit einer Stahlkugel, die auch die äußere Scheibe der Doppelverglasung zerstörte. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.