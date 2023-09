Trickbetrug: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten fünfstelligen Geldbetrag

Großenlüder. Ein unbekannter Täter gab sich am Freitag (01.09.) am Telefon als falscher Bankmitarbeiter aus und erbeutete einen fünfstelligen Betrag. Er rief abends einen lebensälteren Mann aus der Gemeinde Großenlüder an und überzeugte diesen, dass Auffälligkeiten auf seinem Bankkonto festgestellt worden seien und man zur Klärung des Sachverhaltes beziehungsweise der Rückholung von unerlaubt abgebuchten Geldern nun die Mitarbeit des Angerufenen benötige. Auf diesem Weg gelangte der Täter vermutlich an die Zugangsdaten des Geschädigten und veranlasste mehrere Überweisungen – insgesamt in einer fünfstelligen Höhe – von dessen Konto.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert.

Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Motorroller gestohlen

Flieden. Von einem Parkplatz in der Schlüchterner Straße stahlen Unbekannte am Freitag (01.09.), zwischen 21:30 Uhr und 23:45 Uhr, einen Motorroller des Herstellers Peugeot. Das Zweirad konnte kurze Zeit später am Fliedener Bahnhof aufgefunden werden. Zeuginnen und Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Fulda. Vor einem Wohnhaus in der Pacelliallee stahlen Unbekannte zwischen Freitagabend (01.09.) und Samstagmorgen (02.09.) einen Motorroller des Herstellers Hongdou mit dem Versicherungskennzeichen 498JMR im Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Vor einem Wohnhaus in der Schillerstraße stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend (02.09.) und Sonntagmorgen (03.09.) einen roten Motorroller des Herstellers Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 396BCE im Wert von rund 300 Euro. Das Zweirad konnte kurze Zeit später in Tatortnähe auf einer Wiesenfläche aufgefunden werden. Zeuginnen und Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

In der Schumannstraße stahlen Unbekannte am Sonntag (03.09.), zwischen 5.10 Uhr und 14.20 Uhr, vor einem Wohnhaus einen Motorroller des Herstellers Peugeot. Das Zweirad konnte kurze Zeit später leicht beschädigt in Tatortnähe auf einem Parkplatz aufgefunden werden. Zeuginnen und Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Am Samstag (02.09.), gegen 21.40 Uhr, kam es in der Heinrichstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer 37-jährigen Frau und einer 28-Jährigen – beide aus Fulda – in der Nähe eines Einkaufszentrums in der Straße „Am Emaillierwerk“ gekommen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung lief die 28-Jährige mit einer Begleiterin aus Richtung des Einkaufszentrums kommend in Richtung Innenstadt, entlang der Heinrichstraße, davon. Die 37-Jährige folgte den Beiden mit ihrem Auto. Nachdem die 28-Jährige nach aktuellen Informationen mit Lebensmitteln nach der im Fahrzeug befindlichen Fuldaerin geworfen hatte, steuerte diese ihren Pkw auf die Jüngere zu. Durch die Kollision fiel die 28-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Auch ihre Begleiterin stürzte, verletzte sich aber leicht. Beide Frauen wurden zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Die 37-Jährige entfernte sich nach dem Vorfall von der Örtlichkeit, konnte jedoch wenig später durch die alarmierten Beamten angetroffen und zur Dienststelle verbracht werden. Sie wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Nach momentanem Kenntnisstand liegen die Hintergründe der Streitigkeiten im privaten Umfeld. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Fulda haben die entsprechenden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Diese dauern aktuell noch an. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Am Sonntag (02.09.), gegen 3.20 Uhr, kam es in der Meistergasse zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 30-Jähriger aus Fulda befand sich zum Tatzeitpunkt vor einem Hauseingang, als ein Pkw anhielt und mehrere ihm unbekannte Personen ausstiegen. Diese kamen nach derzeitigen Erkenntnissen auf den Fuldaer zu und traten und schlugen aus bisher unbekannten Gründen auf ihn ein. Der Mann wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchte Wohnungseinbrüche

Künzell. Unbekannte versuchten zwischen Mittwochnachmittag (27.08.) und Sonntagnacht (03.09.) in zwei Einfamilienhäuser in der Wiechertstraße einzubrechen. Die Täter hebelten dazu erfolglos an den entsprechenden Eingangstüren und hinterließen mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Amtliches Kennzeichen entwendet

Hünfeld. In der Jahnstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (03.09.) das amtliche Kennzeichen FD-FX 31 von einem Kraftrad des Herstellers Aprilia. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sturz von Radfahrer

Fulda. Ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Sonntag (03.09.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 15.15 Uhr die Michael-Henkel-Straße in Fahrtrichtung Künzeller Straße und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen von der Fahrbahn nach rechts auf den Gehweg fahren. Hierbei stieß er aus noch unbekannter Ursache mit dem Vorderrad gegen den Bordstein, verlor die Kontrolle über das E-Bike und stürzte zu Boden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum transportiert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Auffahrunfall

Petersberg. Leichte Verletzungen zog sich ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Hofbieber bei einem Unfall am Sonntag (03.09.) zu. Er befuhr gegen 22 Uhr in Stöckels die K 4 aus Richtung Petersberg kommend in Fahrtrichtung Almendorf. Aus noch unklarer Ursache erkannte er einen am Fahrbahnrand geparkten Opel vermutlich zu spät und fuhr auf diesen auf. Der Opel wurde dadurch noch gegen einen im angrenzenden Hof geparkten Audi geschoben, welcher mit der Front gegen einen Stapel Bauschutt stieß. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der BMW-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeistation Fulda

HEF

Alleinunfall

Hohenroda. Am Montag (28.08.), gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Nüsttal die L3172 aus Ransbach kommend in Richtung Heimboldshausen. Auf Höhe eines Firmengeländes kam er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und im Graben neben der Fahrbahn zum Stehen. Dabei überfuhr er auch einen Leitpfosten. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Unfall mit hohem Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (31.08.), gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die B324 / Homberger Straße aus Richtung Bad Hersfeld Innenstadt kommend in Richtung Neuenstein. Eine 83-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld fuhr zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung. Nach momentanem Kenntnisstand geriet die 83-Jährige mit ihrem Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 28a aus noch unbekannter Ursache plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn. Hierdurch prallten die jeweiligen Außenspiegel beider Pkw aneinander. Weiter kollidierte die Pkw-Fahrerin mit ihrem vorderen linken Kotflügel gegen den hinteren linken Kotflügel des 61-jährigen Pkw-Fahrers. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt in Richtung Innenstadt weiter fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sie konnte wenig später ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Unfall im Kurvenbereich

Schenklengsfeld. Am Samstag (02.09.), gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrer aus Petersberg mit seinem Kraftrad die K14 von Soislieden nach Wehrshausen. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld fuhr zur gleichen Zeit in die entgegengesetzte Richtung. Im Kurvenbereich bremsten nach aktuellem Kenntnisstand beide Fahrer ihre Fahrzeuge. Dabei geriet der 20-Jährige mitsamt seiner Maschine ins Rutschen und stieß hierdurch gegen den stehenden Pkw des 48-Jährigen. Dabei wurde der Kradfahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Unfall beim Fahrspurwechsel

Bad Hersfeld. Am Sonntag (03.09.), gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Oberaula die B27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld befuhr zeitgleich die B27 in gleicher Richtung auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Als der 28-Jährige nach aktuellen Erkenntnissen den Fahrstreifen nach links wechselte, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Angersbach. Am Freitag (01.09.), gegen 1 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW 440i die Bundesstraße von Angersbach herkommend in Richtung Lauterbach. Auf regennasser Fahrbahn geriet das Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte die dort befindliche Schutzplanke und kam anschließend auf einer Wiese zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 1.400 Euro.

Mit Pkw überschlagen

Herbstein. Am Samstag (02.09.), gegen 8 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Polo die Landesstraße von Ilbeshausen-Hochwaldhausen herkommend in Richtung Lanzenhain. Ausgangs einer Linkskurve verlor der Fahrer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw beschädigte zunächst zwei Leitpfosten und prallte dann gegen einen dortigen Felsen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen in der Folge und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer leicht. Es entstand Sachschaden von circa 6.200 Euro.

Einbruch in Geschäft

Ober-Ofleiden. Ein Baumarkt in der Ohmstraße wurde am Donnerstagabend (31.08.), gegen kurz vor 21 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkäuferin hält Ladendieb fest!

Fulda (ots) – Eine Bäckereiangestellte hat am Freitagabend (1.9. / 19:05 Uhr) im

Bahn-hof Fulda einen Ladendieb festgehalten. Der 25-Jährige konnte kurz da-rauf

von Bundespolizisten festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der

25-jährige Wohnsitzlose in die Büro-räume der Bäckerei eingedrungen sein und

versucht haben, eine Geldkas-sette mit 150 Euro Inhalt zu entwenden. Eine

aufmerksame Verkäuferin bemerkte den Diebstahl und stellte sich in den Weg des

Diebes. Als er versuchte, die Verkäuferin zur Seite zu sto-ßen, wurde er von ihr

gegen eine Waschmaschine gedrückt. Kurz darauf traf dann eine Streife des

Bundespolizeireviers Fulda ein und nahm den Dieb fest. Für weitere Maßnahmen

musste er schließlich die Bundespolizisten zum Revier begleiten. Eine freiwillig

durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,73 Promille. Wegen des

Anfangsverdachts eines räuberischen Diebstahls, wurde der 25-Jährige nach

Abschluss der Maßnahmen zuständigkeitshalber an die Polizeistation Fulda

übergeben. Durch die mutige Aktion blieb die Verkäuferin glücklicherweise

unverletzt.

Handtasche gestohlen

Bebra. Aus einem Kofferraum eines Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße stahlen Unbekannte am Samstagvormittag (02.09.) eine Handtasche samt Inhalt. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Rotenburg a.d. Fulda. Ein schwarzes Kleinkraftrad des Herstellers Piaggio, mit dem Kennzeichen 126 JMO, stahlen Unbekannte von einem Parkplatz in der Altstadtstraße. Das Zweirad hat einen Wert von etwa 1.500 Euro. Der Diebstahl wurde am Sonntagabend (03.09.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

LKW auf der BAB 7 bei Kirchheim in Vollbrand

Am Montag, 04.September 2023, gegen 02:18 Uhr, geriet ein LKW auf der BAB 7, Kassel in Richtung Würzburg, zwischen dem Autobahndreieck Kirchheim und dem Autobahndreieck Hattenbach, in Brand.

Der 67-jährige Fahrzeugführer aus Dresden konnte unverletzt sein mit Leergut beladenes Gespann verlassen und die Rettungskräfte verständigen. Bei deren Eintreffen stand der LKW bereits in Vollbrand. Der Anhänger blieb unbeschädigt. Es wird von einem technischen Defekt im Motor ausgegangen und der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 EUR.

Durch die Feuerwehr aus Kirchheim konnte der Brand zeitnah gelöscht werden. Zum Zwecke der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn für etwa 20 Minuten voll gesperrt, anschließend wurde der Verkehr zunächst über den linken und später über die linken beiden Fahrstreifen vorbeigeleitet.

Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an.

Auffahrunfall auf der BAB 5 mit schwer verletzten Personen

Am Sonntag, dem 03.09.2023, gegen 16:20 Uhr, kam es auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Ohm und Alsfeld-West, im Bereich der Baustelle „Ohmtaldreieck“, Km: 408,5 (Gemarkung Homberg/Ohm), zu einem Auffahrunfall mit insgesamt 5 beteiligten PKW.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus Hofheim am Taunus mit ihrem blauen Volvo die linke von zwei Fahrspuren im dortigen Baustellenbereich. Aufgrund von Rückstau musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfahrenden PKW erfassten die Situation offensichtlich zu spät und kollidierten jeweils frontal mit dem Fahrzeugheck ihres Vorausfahrenden. Alle Unfallbeteiligten kamen, auf der linken Fahrspur stehend, in ihre Endposition. Der Verkehr wurde über die rechte Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Sieben der insgesamt elf Fahrzeuginsassen wurden verletzt, davon vier Personen schwer und drei Personen leicht. Die Schwerverletzten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Alle an dem Verkehrsunfall beteiligten PKW waren durch die Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Sie konnten mit Hilfe der Feuerwehr in das angrenzende Baufeld umgesetzt werden. Dazu musste die Fahrbahn in Richtung Norden für die Dauer von etwa 15 Minuten vollgesperrt werden.

Neben der freiwilligen FFW Homberg/Ohm waren vier RTW und ein Notarzt im Einsatz.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 80000,-EUR.