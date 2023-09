Main-Taunus: Die Polizei-News

Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen, Hofheim, Hattersheimer Straße, Sonntag, 03.09.2023, 01:35 Uhr

(he)In der Nacht zum Sonntag nahm die Polizei in Hofheim einen Mann fest, welcher im Verdacht steht, zuvor versucht zu haben ein E-Bike zu entwenden. Gegen 01:40 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei, dass sie am Hofheimer Bahnhof verdächtige Geräusche gehört und anschließend eine flüchtende Person beobachtet habe. Unmittelbar wurden mehrere Streifen in den Bereich entsandt und gefahndet. Noch im Nahbereich konnte ein Mann festgenommen werden, welcher versucht hatte, vor der Polizei zu fliehen und dessen Aussehen mit der Beschreibung der verdächtigen Person übereinstimmte. Im Nachgang wurde festgestellt, dass versucht worden war ein hochwertiges E-Bike zu entwenden. Der 27-jährige Festgenommene aus Hofheim war in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei in Hofheim übernommen.

WhatsApp-Betrüger (fast) erfolgreich, Hofheim, Donnerstag, 31.08.2023

(he)Nachdem eine Hofheimerin schon knapp 2.000 Euro auf das Konto von Betrügern überwiesen hatte, konnte die zuständige Bank das schon verloren geglaubte Geld gerade noch rechtzeitig zurücküberweisen. Am vergangenen Donnerstagnachmittag wurde die Frau mittels einer SMS kontaktiert. Den Betrügern gelang es, dem ausgesuchten Opfer glaubhaft zu machen, dass ihre sich im Ausland aufhaltende Tochter sich gemeldet habe und in finanziellen Schwierigkeiten sei. Natürlich hilft eine Mutter ihrem Kind, und so überwies auch die Hofheimerin fast 2.000 Euro an die genannte Bankverbindung. Im Nachgang stellte sich dann bei entsprechenden Recherchen heraus, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte. Einen Tag später wurde dann bei der Polizei eine Strafanzeige erstattet. Währenddessen die Geschädigte noch auf der Polizeistation verweilte, gelang es der verständigten Hausbank die Rücküberweisung durchzuführen. Lassen Sie sich nicht von den Tätern hinters Licht führen. Beenden Sie solche Kontaktaufnahmen sofort. Echte Familienangehörige erscheinen bei Ihnen zu Hause; persönlich! Übergeben Sie kein Bargeld oder andere Wertgegenstände an fremde Personen und tätigen Sie auf keinen Fall ohne Rücksprache mit ihren Bekannten unter der altbekannten Nummer solche Überweisungen.

Restaurant von Verbrecher heimgesucht, Flörsheim, Konrad-Adenauer-Ufer, Sonntag, 03.09.2023, 00:15 Uhr bis Sonntag, 03.09.2023, 6:30 Uhr

(lt)Am Sonntag brachen Unbekannte zwischen 00:15 Uhr und 06:30 Uhr in eine Gaststätte am Konrad-Adenauer-Ufer in Flörsheim ein. Bei dem Einbruch zerschlugen die Täter die Glasscheiben der Vordertüren und verschafften sich Zutritt in die Räumlichkeiten der Gaststätte. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt.

Bei Hinweisen zu der Tat melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 06145 / 54760.

Diebstahl von E-Bike,

Kriftel, Gutenbergstraße, Freitag, 01.09.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 03.09.2023, 12:45 Uhr

(lt)Zwischen, 01.09.2023, 18:00 Uhr und Sonntag, 03.09.2023, 12:45 Uhr kam es in der Gutenbergstraße in Kriftel zu einem Fahrraddiebstahl. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses. Dabei entwendeten sie ein schwarzes E-Bike der Marke City Blitz und die dazu gehörige Ladestation im Wert von circa 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 20790 entgegen.

Aufmerksame Zeugin stoppt Trunkenheitsfahrt, Hofheim, Niederhofheimer Straße, Samstag, 02.09.2023, 18:40 Uhr

(da)Eine Zeugin hat am Samstag geholfen, eine Trunkenheitsfahrt in Hofheim zu stoppen. Die Frau befand sich gegen 18.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Niederhofheimer Straße, als sie beobachtete, wie ein Mann rasch eine Flasche Wein austrank, sich in sein Auto setzte und wegfuhr. Sie verständigte daraufhin die Polizeistation Hofheim. Diese fahndete nach dem Mann und konnte ihn schließlich in der Nähe in seinem Auto fahrend antreffen. Eine Kontrolle des Mannes und ein damit verbundener Atemalkoholtest bestätigte, dass die Intuition der Frau richtig war. Der Test ergab nämlich einen Wert von über 3 Promille. Daher musste der Fahrer die Polizeikräfte zur Polizeistation Hofheim begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Autobahnpolizei

Unfall mit Verletzten verursacht und geflüchtet, Hochheim, Bundesautobahn 3, Sonntag, 02.09.2023, 11:05 Uhr

(wie) Ein bisher Unbekannter hat mit seiner rücksichtslosen Fahrweise einen Verkehrsunfall mit verletzt auf der A 3 bei Hochheim verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Ein großer Audi, möglicherweise Q 8, befuhr die A3 in Richtung Köln zwischen den Mönchhof Dreieck und dem Wiesbadener Kreuz. Am Beginn der Baustelle, wo sich die Fahrbahn auf den Fahrspuren teilt, bemerkte er offenbar, dass er links auf der falschen Fahrspur war und bremste abrupt ab, um durch die Warnbaken hindurch auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Ein nachfolgender BMW und ein Ford auf dem rechten Fahrstreifen konnten noch rechtzeitig abbremsen. Ein dahinter fahrender 27-Jähriger in einem Mercedes schaffte dies nicht mehr und schob die vorausfahrenden Fahrzeuge ineinander. Anschließend prallte ein 23-Jähriger noch mit einem BMW gegen den Mercedes. Der Audi fuhr unbeeindruckt weiter und kümmert sich nicht um die Konsequenzen seiner Fahrweise. Bei dem Unfall wurden zwei Fahrer leicht verletzt. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf über 16.000 EUR und nimmt Hinweise zu dem flüchtigen Audi unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 entgegen.

Neue Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion Main-Taunus

(fm) Celine Müller-Späth ist seit Anfang August die neue Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion Main-Taunus.

Nachdem Polizeihauptkommissar Sebastian Poppe über elf Jahre diese Aufgabe im Main-Taunus-Kreis wahrgenommen und nun die stellvertretende Leitung der Polizeistation Hofheim übernommen hat, ist Celine Müller-Späth „die Neue“ in der Funktion der Jugendkoordinatorin.

Der Polizeikommissarin war es bereits in den vergangenen Jahren im Streifendienst der Polizeistation Hofheim und der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises wichtig, mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen: „Gegenseitiges Verständnis ist wichtig – die Jugendlichen sollen verstehen, warum die Polizei bestimmte Maßnahmen durchführt und die Polizei muss verstehen, was Jugendlichen wichtig ist.“. Bisher war sie dienstlich vor allem in der Strafverfolgung tätig. Jetzt freut sie sich auf die intensive Präventionsarbeit: „Die Verhinderung von Straftaten ist vielleicht schwer messbar, aber effektiv. Das kann ich an meinem eigenen Beispiel zeigen. Ich nutze Social Media sehr gerne, kenne aber auch die Gefahren, die dort oder im Internet lauern. Davor möchte ich auch die Kinder warnen. Es ist eine einfache Rechnung: Wer eine Masche kennt, fällt nicht darauf herein.“

Prävention, Information und Beratung sind die Schwerpunkte der Jugendkoordination. Sie vermittelt zwischen der Polizei und allen öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen, die mit Jugendlichen arbeiten. Für die über 60 Schulen im Main-Taunus-Kreis ist die Jugendkoordination feste polizeiliche Ansprechstelle. Im Rahmen von Fortbildungen zur Multiplikation der Themen, insbesondere für Lehrerinnen und Lehrer, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sowie Eltern, werden Seminare und Vorträge zu verschiedenen Themen angeboten oder in Kooperation mit anderen Institutionen durchgeführt (hier beispielhaft aufgeführt):

Fortbildungen für schulische Krisenteams

Aus-/ Fortbildung von Lehrkräften

Gewaltprävention an Schulen) Jugendgefährdung und Jugenddelinquenz

Gewalt in der Familie

Gefahren im Internet / mobile Endgeräte

Als langjährige Trainerin einer Show- & Gardetanzgruppe für Jugendliche und junge Erwachsene weiß sie, wie man Themen zielgruppengerecht vermittelt, sodass diese Zielgruppe nicht aus der Reihe tanzt. „Da mir die Arbeit mit Jugendlichen auch in meiner Freizeit Spaß macht, freue ich mich natürlich auf meine neue Aufgabe als Jugendkoordinatorin der Polizei im Main-Taunus-Kreis“.

In der Polizeidirektion Main-Taunus existiert ein eigenes Sachgebiet nur für den Bereich der polizeilichen Prävention, in der neben der Jugendkoordination folgende Themenbereiche besetzt werden:

unterwegs sind, um für die Bevölkerung ansprechbar zu sein und sich u.A. im Rahmen des Programms KOMPASS um die Sorgen und Belange der Bürgerinnen und Bürger kümmern. einen Polizeilichen Berater, der in den Häusern und Wohnungen

des Landkreises kostenlose und unverbindliche Beratungen zur

Einbruchsprävention durchführt und einen Arbeitsschwerpunkt auf

der Verhinderung von Straftaten gegen ältere Menschen legt.

Erreichbarkeiten der neuen Jugendkoordinatorin:

Polizeikommissarin Celine Müller-Späth Jugendkoordination.maintaunus.ppwh@polizei.hessen.de 06192 – 2079 232

Präventionsteam – Leitung:

Polizeihauptkommissar Florian Meerheim Praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de 06192 – 2079 230