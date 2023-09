Bergstrasse

Angefahrenes Kind nach Verkehrsunfall gesucht

Viernheim (ots) – Am Montag, 04.09.23 um 11:39 Uhr kollidierte in der

Rathausstraße Ecke Karl-Marx-Straße in Viernheim eine 80jährige Fahrzeugführerin

aus Viernheim mit einem Kind, welches einen City-Roller (Tretroller) führte und

den Zebrastreifen überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind. Noch

bevor die Fahrzeugführerin und eine Zeugin nach dem Kind schauen konnten,

verließ das Kind mit dem City-Roller die Unfallörtlichkeit. Das Kind wurde wie

folgt beschrieben: Weiblich, 8 – 10 Jahre alt, lange Haare zu einem Zopf

geflochten, bekleidet mit einem grünen Oberteil.

Die Eltern des Kindes werden, ebenso wie womögliche Zeugen des Verkehrsunfalles,

gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, tel. 06206/9440-0,

in Verbindung zu setzen.

Bensheim: Weiterfahrt untersagt / Kraftradfahrer ohne Führerschein unterwegs

Bensheim (ots) – Nach einer Verkehrskontrolle muss sich ein 24 Jahre alter Mann

wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zivilfahnder

führten am Freitag (1.9.) gegen 14.30 Uhr in der Amperestraße eine Kontrolle bei

dem jungen Mann durch. Im Zuge dessen stellte sich heraus, dass dieser nicht im

Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war. Die Fahnder erstatteten Strafanzeige.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige vor Ort

entlassen.

Lampertheim: Ohne Führerschein unterwegs

Lampertheim (ots) – Wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich

ein 34 Jahre alter Mann nach einer Verkehrskontrolle am Freitagmittag (1.9.)

strafrechtlich verantworten. Gegen 12 Uhr hatten Zivilfahnder den Mann im

Bereich der Nibelungenstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Bei der

anschließenden Überprüfung stellten die Polizeikräfte fest, dass der 34-Jährige

zum aktuellen Zeitpunkt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er

wurde vorläufig festgenommen und es wurde Strafanzeige erstattet. Im Anschluss

an die polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen.

Bensheim: Unfallflucht hat Folgen / Auftakt der Präventions-Aktion an der Bergstraße

Bensheim (ots) – Um Bürgerinnen und Bürger für das Thema „Verkehrsunfallflucht“

zu sensibilisieren haben Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Bergstraße

am Freitag (01.09.) die Präventions-Aktion „Verkehrsunfallflucht hat Folgen“

gestartet.

Auf dem Parkplatz des OBI Marktes im Berliner Ring boten sie interessierten

Menschen ab 12 Uhr die Möglichkeit, sich hinreichend zu Aspekten rund um das

Thema zu informieren. Verkehrsunfallfluchten sind keine Bagatelle, verursachen

jährlich einen hohen finanziellen Schaden und können ernsthafte rechtliche

Konsequenzen nach sich ziehen. Wie man sich bei einem Unfall richtig verhält,

stand deshalb im Mittelpunkt der Beratungen der Fachleute der Polizeidirektion

Bergstraße.

Um das Thema weiterhin ins Bewusstsein von Autofahrerinnen und Autofahrern zu

bringen, wurden zudem an vier Parkplätzen spezielle Hinweisbanner platziert.

Neben dem OBI Markt erinnern diese auch am Livus Ärztehaus, bei den

Einkaufsmärkten in der Wormser Straße sowie am Netto-Markt in Zwingenberg daran,

dass eine Unfallflucht Folgen hat.

Heppenheim-Kirschhausen: Scheibe eingeschlagen und Gegenstände entwendet / Polizei sucht Zeugen

Heppenheim-Kirschhausen (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle haben sich im

Tatzeitraum zwischen Freitagabend (1.9.) und Samstagmorgen (2.9.) an einem

grauen Opel, der in der Siegfriedstraße abgestellt war, zu schaffen gemacht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen die Unbekannten eine Scheibe des Wagens

ein und entwendeten diverse Gegenstände, unter anderem Bargeld, aus dem

Innenraum. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden

auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann,

wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer

06252/706-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Gaststätte gesucht /Täter flüchtet auf Fahrrad

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen (3.9.) sein

Unwesen in der Mainzer Straße getrieben und versucht in die Räume einer

Gaststätte zu gelangen. Nachdem seine gewaltsamen Versuche, sowohl ein Fenster

als auch eine Tür aufzuhebeln, scheiterten, suchte der Kriminelle im

Außenbereich offenbar nach Beute und legte Gegenstände zum Abtransport bereit.

Als der Eigentümer überraschend auftauchte und den Täter ertappte, ergriff

dieser die Flucht auf einem Fahrrad. Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass er

zum Zeitpunkt der Tat mit einer schwarzen Jogginghose mit weißer Aufschrift und

einem schwarzen Kapuzenpullover mit roter Aufschrift bekleidet war. Das

Kommissariat 43 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der

Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt: Mehrere Kellerabteile im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Mindestens drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der

Roßdörfer Straße gerieten in der Nacht zum Sonntag (2.-3.9.) in das Visier

Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sichdie Täter gewaltsam

Zugang zu den Räumen und suchten dort nach Beute. Ob und in welchem Umfang sie

fündig wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Das Kommissariat 43 ermittelt und

nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Klingenmünster Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Zwei Radfahrer wurden am gestrigen Sonntag 03,.09.23 bei Verkehrs-unfällen leicht verletzt. Gegen 11:20 Uhr hatte sich auf dem Radweg bei der Gaspipeline-Baustelle nahe Klingenmünster, ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 52-jähriger Radfahrer stürzte bei einem Bremsmanöver von seinem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen 14:55 Uhr befuhr eine 53-jährige Radfahrerin den parallel zur B48 verlaufenden abschüssigen Fahrradweg von Klingenmünster in Richtung Eschbach. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Radfahrerin ebenfalls die Kontrolle, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Radfahrer wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Gross-Gerau

Gernsheim: Ordnungshüter führen Geschwindigkeitsmessungen durch mehrere Verstöße festgestellt

Eine Streife der Polizeistation Gernsheim hat am Sonntagnachmittag (3.9.) Geschwindigkeitskontrollen auf der Landstraße 3112 bei Gernsheim durchgeführt. Zwischen 13.45 und 16.45 Uhr überprüften die Polizeikräfte das Tempo der Verkehrsteilnehmer, für die in diesem Bereich die zugelassene Höchstgeschwindigkeit 70 km/h beträgt. Insgesamt wurden bei 178 durchfahrenden Fahrzeugen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und hierbei 33 Verstöße festgestellt. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, der 131 km/h auf dem Tacho hatte. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Raunheim: Polizei lädt im Rahmen der Veranstaltung „Tag der Vereine“ zur Fahrradcodierung ein/ Noch gibt es freie Plätze! – Anmeldung notwendig

Im Rahmen der Veranstaltung „Tag der Vereine“ bietet die Polizei allen interessierten Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen am Samstag (09.09..) eine kostenlose Fahrradcodierung an (wir haben berichtet). Die Aktion findet zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Noch gibt es freie Plätze und die Beamten freuen sich über weitere Anmeldungen.

Damit Wartezeiten vermieden werden erfolgt die Terminvereinbarung von Montag bis Freitag zu den üblichen Bürozeiten unter der Rufnummer 06142/696-569 oder 696-519. Anmeldungen können auch per Mail über: svo-ruesselsheim-pst.ppsh@polizei.hessen.de erfolgen.

Für einen reibungslosen Ablauf am Tag der Codierung bitten wir alle Teilnehmenden einen Eigentumsnachweis, ein Ausweisdokument und für alle, die mit einem E-Bike erscheinen, den Schlüssel nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind grundsätzlich nicht geeignet.

Rüsselsheim: Passanten belästigt und Rauschgift einstecken – Polizei nimmt 21-Jährigen fest

Mehr als 18 Gramm Haschisch stellten Polizeikräfte bei einem 21-Jährigen bei einer Polizeikontrolle am späten Sonntagabend (03.09.) sicher. Zeugen hatten gegen 22.20 Uhr die Polizei verständigt und den Mann aus Rüsselsheim im Bereich des Bahnhofs gemeldet, wie er Passanten belästigen würde. Eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim konnte den Beschriebenen kurz darauf ausmachen und überprüfen. Bei seiner Durchsuchung stießen sie auf das Rauschgift und beschlagnahmten es. Gegen den 21-Jährige leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Mörfelden-Walldorf: Haftbefehl vollstreckt – 44-Jähriger hinter Gittern

Ein 44-Jähriger sitzt seit seiner Festnahme am Sonntagmittag (03.09.) hinter Gittern. Gegen 13 Uhr fiel der Mann aus Mörfelden-Walldorf einer Polizeistreife im Bereich des Bahnhofs auf. Da den Polizeikräften bekannt war, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Körperverletzung offen war, folgte die Festnahme. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 750 Euro konnte der 44 Jahre alte Mann nicht aufbringen, weshalb ihn die Polizeistreife im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überführte.

Groß-Gerau: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Weil er Sonntagnacht (3.9.) alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war, muss sich ein 51 Jahre alter Mann strafrechtlich verantworten.

Gegen 1 Uhr führten die Beamten auf der Landstraße 3094 bei Nauheim eine Fahrzeugkontrolle beim Schlangenlinien fahrenden Mann durch. Im Zuge der Kontrolle machte der Mann einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Auch einen Führerschein konnte der alkoholisierte 51-Jährige nicht vorweisen. Er wurde für weitere Maßnahmen auf die Wache gebracht und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Bischofsheim: 29-jähriger nach Drogenfahrt festgenommen

Die Autofahrt eines 29 Jahre alten Mannes endete in der Nacht zu Sonntag (3.9.) mit einer Polizeikontrolle in der Frankfurter Straße.

Bei seiner Überprüfung um kurz nach Mitternacht stellten die Beamten beim Fahrer körperliche Anzeichen fest, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein zeitnah durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Streife, er reagierte positiv auf Kokain. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, auf das nächste Revier gebracht und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss

Trebur: Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet Wer hat Verdächtiges bemerkt?

In der Nacht zum Freitag (01.09.) haben Kriminelle ein Firmenfahrzeug in der Astheimer Straße aufgebrochen und Beute gemacht. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Das Auto war zwischen 19 Uhr am Donnerstagabend und 7 Uhr am folgenden Morgen auf Höhe der Hausnummer 80 abgestellt. Als der Fahrer am Morgen zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass Unbekannte vermutlich im Schutze der Dunkelheit eine Fensterscheibe zerstört hatten, um das Fahrzeug zu öffnen. Aus dem Innenraum entwendeten sie diverse Werkzeuge. Der genaue Umfang sowie der Wert stehen noch nicht abschließend fest. Wer hat in der Nacht etwas bemerkt? Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.