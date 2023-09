Wiesbaden: Die Polizei-News

Vier Verletze bei Unfall an Autobahnausfahrt, Wiesbaden,

Bundesautobahn 3, Samstag, 02.09.2023, 12:25 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall an einer Autobahnausfahrt der A 3 bei Wiesbaden

wurden am Samstag drei Menschen verletzt. Aufgrund des dichten Verkehrs stauten

sich die abfahrenden Fahrzeuge an der Ampelanlage der Anschlussstelle

Niedernhausen in Richtung Frankfurt. Da sich die Fahrzeuge bis auf die Autobahn

zurückstauten, bildete sich eine Schlange auf dem Standstreifen. Dies übersah

offensichtlich ein 25-Jähriger in einem VW, der auf die vor ihm bremsenden

Fahrzeuge auffuhr. Er prallte gegen das Heck eines 41-Jährigen in einem Opel,

der wiederum gegen einen VW Golf einer 41-Jährigen geschoben wurde. Bei der

Kollision kam es zu Verletzungen aller vier Insassen des Opel. Die Verletzten

wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der VW und der Opel mussten

abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf über 21.000

EUR.

Anrufer löst größeren Polizeieinsatz aus, Wiesbaden,

Friedrich-Ebert-Allee, Sonntag, 03.09.2023, bis 20:55 Uhr

Wiesbaden (ots) – (he)Heute Abend löste ein Anrufer, welcher sich auf einer

Polizeidienststelle in Frankfurt gemeldet hatte, in Wiesbaden einen größeren

Polizeieinsatz aus. Eine männliche Person rief am frühen Abend auf dem

Frankfurter Polizeirevier an und drohte indirekt mit der Begehung von

Straftaten. Weiterhin sagte er, dass er sich auf einer in der

Friedrich-Ebert-Allee in Wiesbaden befindlichen Grünanlage aufhalten würde.

Nachdem die Wiesbadener Polizei über den Sachverhalt informiert worden war,

wurden Einsatzkräfte verschiedener umliegender Polizeidirektionen alarmiert und

nach dort entsandt. Die Feuerwehr Wiesbaden und die Stadtpolizei der Stadt

Wiesbaden waren ebenfalls im Einsatz. Vor Ort wurde der Bereich um das

Kongresszentrum sowie die benachbarten Grünanlagen abgesperrt und abgesucht.

Dies verlief ohne jegliche Feststellung. Gegen 20:55 Uhr wurden die

Einsatzmaßnahmen beendet. Die weiteren Ermittlungen hat die Wiesbadener

Kriminalpolizei übernommen.

Beim Plakatieren beleidigt und angegriffen,

Wiesbaden-Rambach, Ostpreußenstraße, 02.09.2023, 17.30 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag wurde in Rambach ein 33-jähriger Mann beim Anbringen

von Wahlplakaten von zwei Fahrradfahrern beleidigt, angegriffen und verletzt.

Der 33-Jährige war gegen 17.30 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Männern in der

Ostpreußenstraße unterwegs, um Wahlplakate aufzuhängen. Zwei vorbeifahrende

Fahrradfahrer sollen dann das Trio zunächst beleidigt und im weiteren Verlauf

den verbal zurückschlagenden 33-Jährigen attackiert haben. Der Angegriffene

erlitt leichte Verletzungen. Einer der beiden Fahrradfahrer wurde als ca. 50

Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschreiben. Er sei mit einem blauen Fahrrad

unterwegs gewesen und habe einen schwarzen Fahrradhelm, eine Sonnenbrille, ein

blaues T-Shirt mit einem bunten Emblem auf der Vorderseite sowie eine lange

blaue Hose getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbruch in Kiosk – Festnahme,

Wiesbaden, Dörrgasse, 04.09.2023, 01.50 Uhr bis 02.15 Uhr,

(pl)Nach einem Einbruch in einen Kiosk in der Dörrstraße ist es der Polizei in

der Nacht zum Montag gelungen, die mutmaßlichen Einbrecher festzunehmen. Gegen

02.00 Uhr wurde das Verkaufsrollo des Kiosks hochgeschoben und anschließend aus

dem Innenraum Tabakwaren entwendet. Der Kioskbesitzer wurde jedoch auf den

Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung nach

den flüchtigen Tätern konnten die Polizeikräfte drei Tatverdächtige festnehmen.

Die drei Männer im Alter von 18, 19 und 27 Jahren wurden zwecks weiterer

Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sieben Einbrüche in gewerbliche Betriebe, Wiesbaden, 01.09.2023 bis

02.09.2023,

(pl)Zwischen Freitag und Samstag wurden in Wiesbaden sogleich sieben gewerbliche

Betriebe, darunter vier Autohändler, von Einbrechern heimgesucht. In

Mainz-Kastel schlugen die Täter in der Nacht zum Samstag viermal zu. Zum einen

nahmen Unbekannte in der Fritz-Lenges-Straße die Lagerräume eines handwerklichen

Betriebes ins Visier, entwendeten bei dem Einbruch jedoch offensichtlich nichts.

Zwei weitere Einbrüche ereigneten sich in der Wiesbadener Straße. Hier

verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Verkaufscontainern zweier

Autohändler und ließen unter anderem ein Smartphone mitgehen. Im vierten Fall

drangen drei Täter zwischen 22.40 Uhr und 23.10 Uhr auf dem Gelände eines

Autohändlers im Philippsring in das dortige Firmengebäude ein, durchsuchten

anschließend die Räumlichkeiten und entwendeten augenscheinlich ein Paar

schnurlose Kopfhörer. Am selben Abend machten sich drei Unbekannte auf einem

Firmengelände in der Erich-Ollenhauer-Straße, zwischen 23.40 Uhr und 23.50 Uhr,

am Fenster eines Gebäudes zu schaffen. Hierbei lösten sie jedoch den Alarm aus

und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge mit einem rötlichen Auto in

Richtung Gibber Straße die Flucht. Vom Gelände eines Autohändlers in der

Willi-Werner-Straße stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag unter

anderem einen grauen Audi A3 im Wert von mehreren Hundert Euro, diverse

Schlüssel und eine Sonnenbrille. In der Mainzer Straße scheiterten Unbekannte

beim Versuch in die Räumlichkeiten einer Autowerkstatt einzubrechen. Statt

jedoch ohne Beute die Flucht zu ergreifen, schnappten sich die Täter zwei auf

dem Grundstück liegende Reifensätze sowie Metallteile im Gesamtwert von rund

1.000 Euro. Diese Tat wurde am Samstagabend festgestellt. Hinweise zu den

Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Person mit Messer im Umfeld von Krankenhaus gemeldet, Wiesbaden,

Ludwig-Erhard-Straße, 02.09.2023, 13.00 Uhr,

(pl)Am Samstagmittag wurde der Polizei im Umfeld eines Krankenhauses in der

Ludwig-Erhard-Straße ein Mann mit einem Messer gemeldet. Aufgrund der Mitteilung

fuhren Polizeistreifen vor Ort konnten die beschriebene Person im

Eingangsbereich antreffen und kontrollieren. Bei der Durchsuchung des Mannes

wurde kein Messer aufgefunden, so dass er vor Ort wieder entlassen wurde. Es

liegen bislang keine Hinweise auf einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt

vor.

Exhibitionist zugange,

Wiesbaden, Hellmundstraße, 02.09.2023, 14.30 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag hat sich ein Mann in der Hellmundstraße in

schamverletzender Art und Weise gezeigt. Der Exhibitionist soll sich gegen 14.30

Uhr unter anderem auch in Gegenwart von Kindern seiner Kleidung entledigt haben.

Durch die verständigte Polizei konnte ein 44 Jahre alter Wiesbadener als

Tatverdächtiger ermittelt werden. Er muss sich nun in einem entsprechenden

Ermittlungsverfahren verantworten.

Verkehrskontrolle in der Berliner Straße, Wiesbaden-Erbenheim, Berliner

Straße, 31.08.2023, 08.10 Uhr bis 09.35 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmorgen hat der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei

zwischen 08.10 Uhr und 09.35 Uhr in der Berliner Straße in Erbenheim eine

Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei ahndeten die Kontrollkräfte fünf

Gurtverstöße und in vier Fällen die Nutzung eines Handys während der Fahrt.

Gegen einen nicht angeschnallten Mann lag ein darüber hinaus ein Haftbefehl vor.

Des Weiteren wurde ein Autofahrer angehalten, welcher augenscheinlich unter

Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Mit der

Person wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten auf Kerb,

Schlangenbad-Obergladbach, Feldstraße, Sonntag, 02.09.2023, 01:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag kam es in Schlangenbad-Obergladbach am Rande einer

Veranstaltung zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und zwei

Sicherheitsmitarbeitern, bei dem mehrere Beteiligte verletzt wurden. Gegen 01:40

Uhr wurde die Polizei in die Feldstraße gerufen, da sich dort mehrere Personen

schlagen würden. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei 39 und 26 Jahre alte

verletzte Sicherheitsmitarbeiter der dortigen Kerb, die Angaben, aus einer

mehrköpfigen Personengruppe heraus mit Schlägen und einem Gegenstand angegriffen

worden zu sein. Im Verlauf der vor Ort durchgeführten Ermittlungen gelang es den

Beamten, einen Großteil der vermeintlichen Personengruppe sowie die mutmaßlich

beiden Haupttäter anzutreffen und zu kontrollieren. Die beiden alkoholisierten

23-Jährigen gaben ihrerseits an, dass es zuvor zu einem Streit mit den

Mitarbeitern gekommen sei, in dessen Verlauf auch die beiden jungen Männer

angegriffen worden seien. Einer von beiden wies Verletzungen auf, die im

Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe der Polizeistation

Bad Schwalbach geführt, welche Hinweise zu der Auseinandersetzung unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegennimmt.

Fahrzeuge auf Pendlerparkplatz aufgebrochen, Idstein, L3274 Richtung

Idstein-Oberauroff, Festgestellt: Montag, 04.08.2023, 06:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag wurden zwei geparkte Fahrzeuge auf einem

Pendlerparkplatz nahe der A 3 bei Idstein aufgebrochen. Sowohl eine Mercedes

S-Klasse, als auch ein Peugeot 208 wiesen am Montagmorgen starke Beschädigungen

auf, die auf das Werk von Autoknackern zurückzuführen sind. In beiden Fällen

schlugen die Täter Seitenscheiben ein und verschafften sich durch das so

entstandene Loch Zutritt zu den Innenräumen der Pkw. Ob Gegenstände aus dem

Fahrzeug entwendet wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend

ausgesagt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0

entgegen.

Frau in Mittelheim attackiert,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, Greiffenclausstraße, Donnerstag, 31.08.2023, 00:30

Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag wurde eine junge Frau in Mittelheim von einem

bislang unbekannten Mann geschlagen. Den Angaben der 19-Jährigen zufolge sei sie

um kurz nach Mitternacht nach einer Feier die Greiffenclausstraße

entlanggelaufen. In Höhe des Bienenbergwegs sei ein Mann mit ins Gesicht

gezogener Kapuze auf sie zugekommen und habe ihr unvermittelt ins Gesicht

geschlagen. Im Anschluss sei der Fremde in Richtung Rieslingstraße geflüchtet.

Die 19-jährige begab sich am darauffolgenden Tat in ärztliche Behandlung und

zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa

175 cm großen Mann gehandelt haben, der eine schwarze Kapuzenjacke und eine

schwarze Hose trug. Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise in der Sache

unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Fahrzeug in Bad Schwalbach beschädigt, Bad Schwalbach, Emser Straße /

Bahnhofstraße, Mittwoch, 30.08.2023, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Am Montagvormittag wurde ein Fahrzeug in Bad Schwalbach bei einer

Unfallflucht beschädigt. Zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr parkte eine Frau aus

Hohenstein ihren grauen Opel Corsa zunächst auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße und schließlich vor einer Schule in der

Emser Straße. Auf einem der beiden Parkplätzen beschädigte ein bislang

unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin mit einem Fahrzeug den Opel an

der rechten hinteren Tür. Im Anschluss fuhr die Person, ohne den Schaden zu

melden, einfach davon. Der am Opel entstandene Sachschaden wird auf knapp 2.000

Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfall, der sich auf einem der beiden Plätze zugetragen haben

muss, nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0

entgegen.