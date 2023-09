Frankelbach: Herbstliche Genüsse, live gekocht von Jacobs Bistro, Stadthotel Kaiserslautern. Prickelndes und feine Weine von Martina und Jochen Wick, Zell. Am Akkordeon Alexandra Maas.

Letzte Finissage der Holzwerkstatt, Manufaktur für Inikatmöbel, Tisschlermeister Marcel Wien + Team. Die Manufaktur wird am Jahresende übergeben an barz Einrichtungen in Kaiserslautern.

Die Holzwerkstatt in Frankelbach wird zum Jahresende schließen – nach fast 35 aufregenden Jahren. Bekannt einerseits als Manufaktur zur Gestaltung und Anfertigung von Unikatmöbeln, andererseits als Bühne, für besondere Ausstellungen und Kulturveranstaltungen. Marcel Wiehn war es eine Freude mit Holz zu arbeiten, eigene Ideen zu entwickeln, Unikatmöbel zu gestalten, Wünsche und individuelle Ideen umsetzen zu dürfen.