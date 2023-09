Kaiserslautern – Mit einer deutlichen und vor allem in der Höhe überraschenden Auswärtsniederlage startete der TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg in die neue Drittligasaison. Beim 22:36 (12:18) gegen den TuS 1882 Opladen ließ die Mannschaft von TuS-Trainer Thomas Weber über weite Strecken alle Tugenden vermissen, die es braucht, um erfolgreich Handball zu spielen.

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Initiative und wirkten insgesamt eingespielter. Vor allem aber traten sie mit Überzeugung und Leidenschaft vor den nur spärlich besetzten Zuschauerrängen auf. Schade für den letztjährigen Tabellensiebten der Weststaffel, dass noch nicht ein mal 200 Zuschauer den Weg in die Bielertsporthalle im Leverkusener Vorort Opladen fanden. Beim 3:4 (7.) lag der TuS aus der Westpfalz das einzige Mal in Front. Aber schon wenige Minuten später hatte sich das Blatt gewendet. Beim 9:5 (14.) bat Thomas Weber beim ersten Team-Timeout sein Team zum Rapport. Leider ohne Erfolg. Abwehrarbeit und Chancenverwertung ließen weiter zu wünschen übrig und da auch das Rückzugsverhalten nur mangelhaft umgesetzt wurde, kamen die Hausherren zu vielen einfachen Gegenstoßtoren. Über 17:10 (28.) ging es mit 18:12 in die Halbzeitpause. Bezeichnend für die uninspirierte Vorstellung der Gäste war der beim Stand von 17:12 viel zu früh abgeschlossene letzte Angriff der 1. Halbzeit. Prompt landete das Spielgerät per Gegenstoß in den Händen von Yannik Nitzschmann, der zwei Sekunden vor der Halbzeitsirene zum Pausenstand einnetzte.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte das Team von Opladens Trainer Fabrice Voigt das Geschehen (21:16, 36.), ehe sie zu einem 9:0-Zwischenspurt ansetzten. Nach 45 Minuten beim Stand von 30:16 war die sprichwörtliche Messe gelesen. In der Schlussviertelstunde wurde auf beiden Seiten kräftig durchgewechselt. Eine Dansenberger Ergebniskorrektur fand jedoch nicht mehr statt. Mit 36:22 fiel die Niederlage noch nicht einmal zu hoch aus, denn die ernüchternde Statistik weist 21 technische Fehler und 22 Fehlversuche aus. Warum die Mannschaft die durchaus guten Auftritte in den Testspielen nicht bestätigen konnte, bleibt zunächst ein Rätsel, das es in der bevorstehenden Trainingswoche zu lösen gilt.

TuS 1882 Opladen

Louis Oberosler (1) und Tim Troegel (im Tor), Raik Flemm (1), Maurice Meurer (5), Leon Sorg (2), Jonas Leppich (1), Julius Schroeder (5), Yannik Nitzschmann (7), Jan Jagieniak (1), Maxim Swiedelsky, Oliver Dasburg (2), Tobias Schmitz (2/2), Fynn Johannmeyer (1), Emil Kuebler, Markus Sonnenberg (8). – Trainer: Fabrice Voigt.

TuS 04 KL-Dansenberg

Michel Fiedler und Alexander Martinsen (im Tor), Frano Vujović (3), Jonas Dambach (5), Luca Steinführer (4/2), Josip Repušić (2), Robin von Lauppert, Timo Holstein (1), Bennet Löhmar (1), Marco Holstein, Ben Kölsch, Jan Claussen (2), Luca Stolze, Sebastian Bösing (3), Henrik Walb (1). – Trainer: Thomas Weber.

Schiedsrichter: Fabian Foerster/Tim Foerster (Bergneustadt)

Zuschauer: 200

Siebenmeter: 2/2 : 2/3

Zeitstrafen: 2 : 5

Spielfilm: 2:0, 3:4, 9:5, 12:9, 18:12 (Halbzeit), 21:16, 30:16, 36:20, 36:22