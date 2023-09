Frankfurt – Gallus: Schwerer Raub

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Sonntag (03.09.2023) kam es im Gallus zu

einem schweren Raub auf eine 59-jährige Frau, die sich auf dem Nachhauseweg

befand. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten ihre Handtasche mit diversen

Wertsachen.

Die 59-Jährige befand sich gegen 0:10 Uhr auf dem Heimweg von ihrer

Arbeitsstätte, als sie in der Tevesstraße, zwischen den Hausnummern 32 und 34,

in die parallel verlaufende Herxheimerstraße abkürzen wollte. Hierzu betrat sie

zunächst die dortige Grünfläche mit Spielplatz, drehte jedoch aufgrund der

fehlenden Beleuchtung wieder um. In diesem Moment wurde die Frau plötzlich von

hinten angegriffen und mutmaßlich mit einem Elektroschocker leicht verletzt. Ein

Mann entriss ihr ihre Handtasche. Zusammen mit einer unbekannten Frau flüchtete

dieser in Richtung Sondershausenstraße. Eine Fahndung nach den Räubern verlief

ohne Ergebnis.

In der schwarzen Stofftasche der 59-Jährigen befanden sich unter anderem zwei

rote Geldbörsen mit mehreren hundert Euro, Bankkarten, persönlichen Dokumente

sowie zwei Fahrzeugschlüssel und Schmuck.

Die Geschädigte konnte die Täter wie folgt beschreiben:

1.Täter: Männlich, circa 185 cm groß, kräftige Statur; bekleidet mit einer

olivfarbenen Weste mit Reißverschluss, weißen Schuhen und beiger Basecap.

2.Täter: Weiblich, kleiner als der Mann; trug schwarze Leggings und schwarze

Schuhe.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den unbekannten Tätern machen können,

werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069

/ 755 – 51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

zu melden.

Frankfurt – Flughafen: 37-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Samstag (02.09.2023) kam es am Frankfurter Flughafen

zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen. Ein 37-jähriger Mann wurde schwer

verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Der 37-Jährige war gegen 05:20 Uhr mit einem dreirädrigen Roller der Marke

Piaggio auf der Nordpassage in östlicher Richtung unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt

befuhr ein 59-Jähriger mit einem Audi die Nordpassage in westliche Richtung.

Beim Abbiegen in die Auffahrt zur Abflugebene übersah dieser offenbar den ihm

entgegenkommenden Rollerfahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden

kam.

Der 37-jährige Piaggio-Fahrer kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der

Audi-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher

Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die

Nordpassage musste in beide Richtungen bis circa 07:00 Uhr gesperrt werden. Die

Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Frankfurt – Sachsenhausen: Tötungsdelikt – 64-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Am Samstagmorgen, den 2. September 2023, kam es in

Sachsenhausen in einem Mehrfamilienhaus zwischen zwei Männern zu einer

Auseinandersetzung. Ein 79-Jähriger kam mit Stichverletzungen in ein

Krankenhaus, wo er verstarb. Ein 64-jähriger Tatverdächtiger konnte vor Ort

festgenommen werden.

Gegen 08:30 Uhr ging über den Notruf eine Meldung ein, dass in einem Haus im

Heimatring eine Person mit Stichverletzungen liegen würde. Vor Ort fanden

alarmierte Polizeibeamte einen schwer verletzten Mann in einem Keller auf,

welcher umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde,

jedoch aufgrund der erlittenen Verletzungen dort verstarb.

Der Tatverdächtige, ein 64-jähriger Mann, welcher sich von dem Haus entfernte,

konnte beim Eintreffen der Polizei widerstandslos festgenommen werden.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgrund eines Tötungsdelikts

aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Der

Tatverdächtige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt – Heddernheim: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 40-jähriger Einbrecher verschaffte sich in der Nacht

zu Samstag (02.09.2023) in Heddernheim gewaltsam Zugang zu einem

Lebensmittelgeschäft und entwendete aus diesem mehrere Packungen Zigaretten. Im

Rahmen der Fahndung gelang die Festnahme des Mannes.

Aufmerksame Anwohner informierten die Polizei gegen 0:15 Uhr über einen Einbruch

in einen Lebensmitteldiscounter der Olof-Palme-Straße. Umgehend begaben sich

mehrere Streifenteams zu der gemeldeten Anschrift und nahmen die Umstellung des

Gebäudes vor. Augenscheinlich hatte der Unbekannte nach seinem gewaltsamen

Zutritt in dem Geschäft einen Zigarettenbehälter aufgebrochen. Anhand von

Videozeichnungen konnte wenig später ein auf die Personenbeschreibung

zutreffender Mann an der U-Bahnstation Heddernheim von Polizeibeamten

kontrolliert und festgenommenen werden. Der 40-jährige Mann hatte 9 Packungen

Zigaretten im Wert von 90 Euro einstecken, welche sichergestellt wurden. Für den

polizeibekannten Wiederholungstäter ging es nach der Festnahme in die

Haftzellen.

Frankfurt – Innenstadt: Ladendiebin festgenommen – Beute in Wohnung gebunkert

Frankfurt (ots) – (dr) Aufmerksame Zivilbeamte bemerkten am Freitagnachmittag

(01.09.2023) auf der Zeil eine ihnen aus der Vergangenheit bereits bekannte

Ladendiebin, die offensichtlich wieder Beute machen wollte. Sie hefteten sich an

ihre Fersen und sollten mit ihrem Riecher Recht behalten.

Gegen 14:35 Uhr beobachteten sie die 34-jährige Frau, wie sie auf der Zeil in

einem Parfumgeschäft einen Diebstahl beging. Als sie das Geschäft bereits

verlassen hatte und in der Nähe ein Wohnhaus betreten wollte, ließen die Beamten

bei ihr die Handschellen klicken. Bei ihrer Festnahme fanden sie 13

Parfumverpackungen auf. Die folgenden Ermittlungen führten die Fahnder dann zu

einer Wohnung, in der sie weiteres Diebesgut vermuteten. Bei einer

anschließenden Wohnungsdurchsuchung trafen die Beamten auf eine ehemalige

Mittäterin. In der Wohnung fanden sie schließlich 63 originalverpackte Parfums

auf. Insgesamt beschlagnahmten sie Duftwasser im Wert von rund 10.000 Euro.

Da es sich bei der Wohnung nur um eine Scheinanschrift der Beschuldigten

handelte, verbrachten die Beamten die 34-Jährige aufgrund ihrer

Wohnungslosigkeit in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Die Ermittlungen in

der Sache dauern an.

Frankfurt – Heddernheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am vergangenen

Freitag (01.09.2023), als eine Autofahrerin im Erich-Ollenhauer-Ring offenbar

die Kontrolle über Fahrzeug verlor und anschließend mit mehreren Fahrzeugen

kollidierte. Mehrere Personen wurden verletzt.

Eine 44-jährige Frau befuhr gegen 14:55 Uhr mit einem Pkw der Marke Suzuki die

Abfahrt zum Erich-Ollenhauer-Ring von der Dillenburger Straße kommend. Aus

bislang ungeklärter Ursache verlor sie in der Kurve die Kontrolle über ihr

Fahrzeug und streifte einen Renault, mit dem eine 50-Jährige auf dem

Erich-Ollenhauer-Ring unterwegs war. Im weiteren Verlauf drehte die 44-Jährige

ihren Pkw und beschleunigte unkontrolliert in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem BMW, in dem sich ein ebenfalls

44-jährige Frau und ein 1-jähriges Kleinkind befanden. Der BMW prallte durch den

Zusammenstoß auf einen parkenden Linienbus, indem ein Busfahrer pausierte. Der

Suzuki rollte anschließend weiter und prallte gegen eine Laterne und eine

Sitzbank, an der das Fahrzeug letztlich zum Stehen kam.

Die 44-Jährige Suzuki-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in

ein Krankenhaus. Ihre 17-jährige Beifahrerin blieb unverletzt.

Die 44-jährige Fahrerin des BMW erlitt leichte Verletzungen. Sie kam zunächst

zur Untersuchung in ein Krankenhaus, wurde aber ebenso wie das 1-jährige Kind

wieder entlassen.

Die 50-jährige Renault-Fahrerin sowie der 28-jährige Busfahrer blieben

unverletzt.

Sowohl der Suzuki als auch der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Schuss in Kneipe nach Streitigkeiten

Frankfurt (ots) – (dr) Am Freitag, den 1. September 2023, kam es in einem Lokal

im Bahnhofsviertel zu einer Auseinandersetzung, im Zuge derer ein 34-jähriger

Mann eine Schreckschusswaffe einsetzte. Er konnte später festgenommen werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gab es gegen 10 Uhr in einer Kneipe in der

Moselstraße einen Streit, weshalb der spätere Beschuldigte des Lokals verwiesen

wurde. Kurze Zeit später erschien dieser erneut und fing wiederum an, sich mit

den Anwesenden zu streiten. In der Folge soll einer der Gäste ein Bierglas nach

ihm geworfen haben, welches ihn jedoch verfehlte und eine andere Person traf.

Daraufhin habe der 34-Jährige einen Schuss aus einer Waffe abgegeben und sei

danach aus der Gaststätte geflüchtet.

Einer der Anwesenden sprach eine in der Nähe befindliche Streife der

Stadtpolizei an, sodass der Beschuldigte mit Unterstützung von Polizeibeamten

des 4. Reviers wenig später festgenommen werden konnte.

Der 34-Jährige wies eine Kopfverletzung auf, die ambulant in einem Krankenhaus

behandelt wurde. Ein 76-jähriger Mann, welcher das Bierglas abgekommen hatte,

musste ebenfalls aufgrund einer Kopfverletzung durch hinzugezogene

Rettungskräfte behandelt werden. Der unbekannte Mitteiler der

Auseinandersetzung, welcher zuvor noch über Ohrenschmerzen klagte, hatte sich

ohne Angaben seiner Personalien bereits wieder entfernt.

Bei der Absuche des Fluchtweges fanden die Beamten unter einem Fahrzeug liegend

eine Schreckschusswaffe auf, welche sie als mutmaßliches Tatmittel

sicherstellten.

Der 34-jährige Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

entlassen. Die Ermittlungen zu dem Tatgeschehen dauern an.

Person wird von Güterzug erfasst

Klein-Gerau (ots) – Am 2. September 2023 passierte um 3:09 Uhr ein Güterzug den

Bahnhof in Klein-Gerau. Bei der Durchfahrt wurde eine Person durch den Zug

erfasst. Der junge Mann überlebte den Unfall, wurde aber mit einer schwersten

Verletzung am Bein durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der 22-Jährige Verunfallte war zuvor auf einem nahe gelegenen Volksfest gewesen.

Wie genau es zu diesem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.

Die Personen bzw. Zeugen vor Ort und auch die Einsatzkräfte wurden durch ein

Kriseninterventionsteam der Landespolizei und die Seelsorge der Bundespolizei

betreut.

Es waren Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Landes- sowie

Bundespolizei vor Ort eingesetzt.

Die Bahnstrecke war im Zeitraum von 3:24 Uhr bis 5:59 Uhr gesperrt.