Wiesbaden: Die Polizei-News

Person aus Bus gestürzt und verstorben, Hofheim, A66,

Fahrtrichtung Frankfurt, Sonntag, 03.September, 08:50 Uhr

Wiesbaden (ots) – (he)Heute Morgen ist eine Person auf der A66 im Bereich

Hofheim aus einem fahrenden Reisebus gestürzt und aufgrund seiner Verletzungen

verstorben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf

ein Fremdverschulden vor. Gegen 08:50 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer eine

regungslos auf dem Standstreifen liegende Person. Unmittelbar vor Ort entsandte

Einsatzkräfte stellten weiterhin einen in der Nähe stehenden Reisebus sowie eine

größere Menge Glassplitter fest. An dem Bus war eine Seitenscheibe zerstört. Da

der Sachverhalt zunächst unklar war, wurden zwei Fahrstreifen der Autobahn

gesperrt und die Kriminalpolizei sowie Spezialisten der Spurensicherung

verständigt. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Weiterhin wurde

ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Der Fernreisebus, unterwegs über

Frankfurt nach Südeuropa, war mit circa 20 Personen besetzt, darunter auch der

41-jährige tödlich Verletzte. Die Mitreisenden wurden mit mehreren Dolmetschern

durch die Polizei zum Sachverhalt vernommen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es

keine Hinweise auf eine Straftat. Erste Erkenntnisse lassen darauf schließen,

dass der Mann die Busscheibe selbst zerstörte und in suizidaler Absicht aus dem

Bus sprang. Die polizeilichen Ermittlungen hat die Kriminalpolizei des

Main-Taunus-Kreises übernommen.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt,

Wiesbaden-Erbenheim, A66, Fahrtrichtung Rüdesheim, Sonntag,

03.09.2023, 00:40 Uhr

Wiesbaden (ots) – (he)In der vergangenen Nacht kam es auf der A66 bei

Wiesbaden-Erbenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger

Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Gegen 00:40 Uhr war der aus dem Raum

Frankfurt stammenden Zweiradfahrer auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung

Rüdesheim unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe Erbenheim auf

einen Opel Kastenwagen auffuhr. Hierdurch kam er zu Fall und wurde auf den

linken Fahrstreifen geschleudert. Dort blieb er liegen. Nach derzeitigem

Erkenntnisstand konnten zwei Verkehrsteilnehmer nicht mehr rechtzeitig

ausweichen und der Verunfallte wurde überrollt. Zur genauen Rekonstruktion des

Unfallhergangs war ein Gutachter vor Ort. An den Einsatzmaßnahmen waren

ebenfalls Rettungsdienst, Feuerwehr und die Autobahnmeisterei beteiligt. Bis zur

Beendigung der Unfallaufnahme war die A66 in Fahrtrichtung Rüdesheim bis 08:50

Uhr gesperrt.

53-Jähriger erleidet bei einer Auseinandersetzung eine Schnittverletzung,

Wiesbaden, Rheinstraße / Moritzstraße, Freitag, 01.09.2023,

18:10 Uhr (jul) Am Freitagabend erlitt ein Mann im Bereich Rheinstraße /

Moritzstraße bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer Personengruppe

eine Schnittverletzung am Bein. Der 53-Jährige wurde am Freitagabend gegen 18:10

Uhr von einer mehrköpfigen Personengruppe angesprochen. Alle Personen der

Gruppierung sollen ca. 20 Jahre alt gewesen sein. Im Verlauf eines

anschließenden Streitgesprächs habe eine Person der Gruppierung ein Messer

gezogen und den Mann damit am rechten Bein leicht verletzt. Anschließend sei die

Personengruppe fußläufig über die Rheinstraße in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring

geflüchtet. Die Personengruppe konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen

nicht angetroffen werden. Der Täter sei ca. 20 Jahre und wurde durch den

Geschädigten mit „südländischer Erscheinung“ beschrieben. Er sei ca. 180 cm

groß, habe dunkle Haare und einen Drei-Tages-Bart getragen. Er sei mit einem

dunklen Trainingsanzug und Sportschuhen bekleidet gewesen. Die Sportschuhe

hätten ein grünes Logo der Marke „Nike“ gehabt. Zeuginnen und Zeugen werden

gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0

in Verbindung zu setzen.

Unbekannte entwenden ein Paketzustellungsfahrzeug, Wiesbaden, Kärntner Straße,

Freitag, 01.09.2023, 18:30 Uhr (jul) Am frühen Freitagabend entwendeten

unbekannte Täter in der Kärntner Straße in Wiesbaden-Biebrich ein

Paketzustellungsfahrzeug. Das Fahrzeug konnte anschließend im gleichen Ortsteil

wieder aufgefunden werden. Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr war der 33-jährige

Paketzusteller mit einem grauen Mercedes Sprinter im Ortsteil Wiesbaden-Biebrich

unterwegs. Das Fahrzeug verfügte über ein sogenanntes „Keyless Go System“.

Dieses System ermöglicht die Mitnahme des Fahrzeugschlüssels beim Verlassen des

Fahrzeuges trotz laufendem Fahrzeugmotor. Als der Fahrer bei einer

Paketzustellung sein Fahrzeug in der Kärntner Straße in diesem Zustand verließ,

nutzen die Täter die Chance und entwendeten das Fahrzeug. Im Rahmen der

Fahndungsmaßnahmen konnte der Mercedes in der Gibber Straße aufgefunden werden.

Durch die Täter wurden die privaten Gegenstände des Zustellers, sowie mehrere

Paketsendungen im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Täterhinweise liegen

derzeit keine vor. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Diebstahl aus Bürogebäude,

Wiesbaden, Bierstadter Straße, Freitag, 01.09.2023, 12:30 Uhr,

(thi) Am Freitagmittag wurde ein Bürokomplex in der Bierstadter Straße von einem

Dieb aufgesucht. Der Täter soll unberechtigt in das Bürogebäude gelangt sein und

dort mehrere Elektroartikel und Wertsachen der Mitarbeiter entwenden haben.

Anschließend verließ der Langfinger das Büro in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wurde als männlich mit südeuropäische Erscheinung, Glatze und

3-Tage-Bart beschrieben. Er trug eine anthrazitfarbene Sportjacke sowie eine

Bluejeans.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der

Rufnummer 0611 / 345 2340 Hinweise entgegen.

4.Kontrolle über gestohlenen Roller verloren, Wiesbaden, Bismarckring, Samstag,

03.09.2023, 01:45 Uhr,

(thi) In der Nacht zum Samstag versuchten zwei Unbekannte im Bismarckring einen

Motorroller zu entwenden. Bei der anschließenden Flucht stürzte der Roller zu

Boden und die Diebe flüchteten. Zwei Jugendliche hatten sich gegen 01:45 Uhr an

einem abgestellten Motorroller zu schaffen gemacht. Ihnen gelang es, den Roller

zu starten. Bei der anschließenden Flucht verloren sie jedoch die Kontrolle über

das Zweirad und ließen es am Tatort liegen. Die Diebe flüchteten anschließend in

Richtung Sedanplatz. Beide Täter können als männlich, circa 20 Jahre und

südeuropäisches Erscheinungsbild beschrieben werden. Einer sei 1,75 Meter groß,

von dünner Gestalt und habe schwarzes längeres Haar, welches zu einem Zopf

gebunden war. Der andere Dieb sei 1,85 Meter groß, habe dunkles, mittellanges

Haar. Er sei dunkel bekleidet gewesen und trug eine dunkle Umhängetasche bei

sich. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der

Rufnummer 0611 / 345 2540 Hinweise entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus der Firma Hessapp

65232 Taunusstein-Hahn, Aarstraße 157

Sonntag, 03.09.2023, 01:42 Uhr.

Unbekannte Täter drangen durch ein Fenster in das Firmengebäude der Firma

Hessapp ein. Im Anschluss wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Verschiedene

Behältnisse wurden durch die Täter mit Gewalt geöffnet und durchsucht.

Anschließend verließen die Täter das Gebäude und entfernten sich in unbekannte

Richtung. Es entstand Sachschaden. Über die Höhe des Stehlgutes können noch

keine Angaben gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Schwalbach unter der Telefonnummer: 06124-7078-0

entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Autowerkstatt

65396 Walluf, In der Rehbach 27

Freitag, 01.09.2023, 17:30 Uhr – Samstag, 02.09.2023, 09:26 Uhr.

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster der Autowerkstatt auf und drangen so ins

Gebäude ein. Aus dem Gebäude wurde Bargeld und eine Aluminiumleiter entwendet.

Im Anschluss verließen die Täter vermutlich durch das aufgehebelte Fenster die

Autowerkstatt und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 2000.- Euro. Das erlangte Stehlgut wird derzeit auf

insgesamt 2800.- Euro beziffert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Rufnummer 06123-90900 entgegen.

Versuchter Besonders schwerer Diebstahl aus Gaststätte „Rheinschänke.“

65347 Eltville-Hattenheim, Auweg 2, Gaststätte „Rheinschänke“ Sonntag,

03.09.2023, 00:39 Uhr.

Die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die

Gaststätte. In der Gasstätte dursuchten sie verschiedene Bereiche. Anschließend

entfernten sie sich vermutlich wieder durch das eingeschlagene Fenster. Über das

Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden

von ca. 5000.- Euro verursacht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei in Eltville entgegen unter der Rufnummer: 06123-90900