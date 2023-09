Bergstrasse

Bürstadt: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 47

Bürstadt (ots) – Am Samstagabend (02.09.) kam es um 21.50 Uhr auf der B 47 in

Höhe Bürstadt zu einem schweren Verkehrsunfall mit jeweils zwei tödlich und zwei

lebensgefährlich verletzten Personen! Aus bisher nicht bekannter Ursache kam es

in Höhe der Bebauung zwischen Gottfried- Keller- Straße und Hermann- Löns-

Straße auf der B 47 zu einem Frontalzusammenstoß zweier VW-Multivan, welche

jeweils mit zwei Personen besetzt gewesen waren. In einem Fahrzeug wurden der

57-jährige Fahrer und die 48-jährige Beifahrerin tödlich verletzt, in dem

zweiten Fahrzeug erlitten der 32-jährige Fahrer und seine 29-jährige Beifahrerin

lebensgefährliche Verletzungen, sie wurden in umliegende Krankenhäuser

eingeliefert. Bis auf die 29-jährige Frau waren alle Unfallbeteiligten in den

Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gerettet,

bzw. geborgen werden. Alle Unfallbeteiligten kommen aus dem Landkreis

Bergstraße. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger beauftragt und die

Unfallfahrzeuge sichergestellt. An der Unfallstelle waren neben vier

Polizeistreifen aus Lampertheim, Heppenheim und Gernsheim die Feuerwehren aus

Bürstadt, Bobstadt und Riedrode, drei Notärzte, sieben Rettungswagen, der

Leitende Notarzt und Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der

Brandschutzaufsichtsdienst und die Krisenintervention im Einsatz. Die

Vollsperrung der B 47 zwischen Bürstadt-Mitte und Abzweig nach Riedrode wird

aufgrund von Reinigungsarbeiten noch geraume Zeit andauern!

Zu einem Großeinsatz der Rettungsdienste kam es am Samstagmorgen (02.09.2023) gegen 05.45 Uhr in einer Seniorenresidenz in der Innenstadt von Heppenheim. Dort war nach ersten Erkenntnissen ein Feuer im Bereich eines Papiereimers ausgebrochen, was eine Rauchentwicklung verursachte. Die Bewohner und Bediensteten der betroffenen Abteilung im dritten Stockwerk wurden von den Rettungskräften über die regulären Fluchtwege evakuiert. Vorsorglich fuhr eine Drehleiter aus, kam jedoch nicht zum Einsatz. Insgesamt mussten 8 Personen wegen des Einatmens von Rauchgas in Behandlung, ein Bewohner und ein Pfleger kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der von der Rauchentwicklung betroffene Bereich ist derzeit nicht bewohnbar, die Verlegung der Bewohnerinnen und Bewohner wird innerhalb des Hauses gewährleistet. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Für die Dauer des Einsatzes war die Ortsdurchfahrt Heppenheim im Bereich der Darmstädter Straße, der Lorscher Straße und der Ludwigstraße für die Dauer von ca. 90 Minuten gesperrt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Heppenheim-Mitte und Hambach mit 8 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften, dazu 7 Rettungswagen, ein Notarzt und 6 Polizeifahrzeuge. Nach ersten Erkenntnissen kann eine technische Ursache der Brandentstehung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Heppenheim nimmt die Ermittlungen auf.

Darmstadt-Wixhausen: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Am Sonntag (03.09) gegen 14:00 Uhr ereignete sich

ein Verkehrsunfall auf der Wolfsgartenallee zwischen Darmstadt-Wixhausen und

Erzhausen. Eine ältere Dame aus Erzhausen fuhr mit ihrem schwarzen Mercedes auf

der Wolfsgartenallee in Richtung Erzhausen. Auf Höhe der Hessenwaldschule kam es

zum Zusammenstoß zwischen der Autofahrerin und einem orangefarbenen Traktor. Der

Fahrer des Traktors dürfte den Zusammenstoß wahrscheinlich nicht bemerkt haben.

Zeugen des Unfalls bzw. der Fahrer des Traktors werden gebeten sich mit dem 3.

Polizeirevier in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151-969-41310, in

Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Eberstadt: Unfall mit leichtverletzer Person und etwa 100.000 Euro Sachschaden

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Sonntag (03.09.) ereignete sich gegen 05:50 Uhr

ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde und ein

beträchtlicher Sachschaden von etwa 100.000 EURO entstand. Nach bisherigen

Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Darmstädter mit seinem grauen Seat die

Heidelberger Landstraße in Fahrtrichtung Darmstadt. Aus bislang ungeklärter

Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit

mehreren Absperrpfosten der Bahngleise sowie einem Oberleitungsmast.

Der Fahrzeuginsasse kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes

Krankenhaus. Aufgrund der Reparaturarbeiten am Oberleitungsmast ist der

Straßenbahnverkehr bis voraussichtlich in die späten Abendstunden komplett

gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr in Form von Bussen wurde eingerichtet.

Berichterstatter: PK Pillasch (Polizeistation Pfungstadt) / eingestellt durch

DGL: Müller,M. PHK (1.Polizeirevier Darmstadt)

Rüsselsheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstagabend, den 02.09. gegen 22:30 Uhr, befuhr ein schwarzer Audi A4 die Mainzer Straße inSüdhessen: Die Polizei-News Rüsselsheim am Main aus Richtung Bischofsheim kommend in Fahrtrichtung Innenstadt.

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte auf einer Länge von über 100 Metern mehrere Verkehrszeichen und Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise mehr als 75.000 Euro.

Die Mainzer Straße musste zwischen der Weisenauer Straße und der Straße Am Römerberg für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten eineinhalb Stunden vollgesperrt werden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise des schwarzen Audi A4 machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 696-0 zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfall mit Personenschaden gesucht

Am heutigen Samstag (02.09.) ereignete sich gegen 17:30 Uhr im Einmündungsbereich Alfred-Kehrer-Straße/Am Roßbächlein ein Verkehrsunfall zwischen einem eBike-Fahrer und einem weißen PKW der Marke Suzuki. Der Fahrer des Pedelec wurde hierbei leicht verletzt. An seinem Pedelec entstand geringer Sachschaden. Die Polizeistation Erbach bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der 06062 / 953-0 zu melden.

Unfall PKW gg LKW Kreuzung Kühler Grund

Brensbach (ots) – Am Freitag, 01.09.2023, kam es gegen 15:10 Uhr auf der B 38 in

Höhe des „kühlen Grund“ zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leichte

Verletzungen und eine weitere Person schwere Verletzungen davontrugen. Nach

bisherigem Ermittlungsstand befuhr zum Unfallzeitpunkt ein 31jähriger Mann aus

Hofheim/Taunus mit dem PKW, mit seiner 28jährigen Ehefrau als Beifahrerin, die L

3065 von Ober Klingen kommend in Richtung B 38, um dort nach links in Richtung

Brensbach weiterzufahren. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 64jähriger

LKW-Fahrer die B 38 von Brensbach kommend in Richtung Groß-Bieberau mit seinem

Sattelzug. Aus bisher nicht geklärter Ursache fuhr der 31-jährige unter

Missachtung der Vorfahrt in den Kreuzungsbereich der B38 ein und stieß dort mit

dem Sattelzug zusammen. Hierbei wurde der Fahrer des PKW leicht verletzt und die

Beifahrerin schwer. Beide Personen kamen zur weiteren Behandlung in ein

umliegendes Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40000 EUR. Während der Unfallaufnahme

musste die B 38 zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu massiven

Verkehrsbehinderungen. Am Unfallort waren zwei Rettungswagen, eine Streife der

Polizeistation Höchst und die Feuerwehren von Brensbach und Wersau eingesetzt.