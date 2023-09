Ludwigshafen: Besucherströmen zum Filmfestival auf die Parkinsel

Ludwigshafen. Halbzeit beim 19. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen auf der Rheininsel: Noch bis zum 10. September dauert das Filmfest, das jeden Sommer neu am Rhein entsteht. Doch kommen auch genug Zuschauer, damit die Veranstaltung nicht in die roten Zahlen rutscht?

Zahlen zur Größe der bisherigen Zuschauermenge gibt es zwar (noch) nicht, aber der bloße Augenschein sagt: Die Besucher strömen in Massen zum Filmfestival. Selbst wenn das Wetter nicht ganz so passend ist – immerhin gibt es neben den drei Kino-Zelten ein Open Air-Kino und einen großen Bereich, in dem man offen direkt am Rhein sitzen kann. Zu Beginn des Festivals blieben sogar einige Zuschauer im Open Air Kino auf ihren Plätzen, obwohl es gewitterte.

Tipp des metropolnews-Redaktion:

Ein eher etwas leiserer Film: Alaska, Mo 04. Sept. 20.00 Uhr Zeltkino A

Di 05. Sept. 14.45 Uhr Zeltkino C

Zwischen Utopie und Dystopie, mit Science-Fiction-Elementen: Die Amitié, Mo 04. Sept. 15.00 Uhr Zeltkino C

Sa 09. Sept. 12.00 Uhr Zeltkino B

Gelungene Krimikomödie aus Österreich: Landkrimi – Das Schweigen der Esel, Di 05. Sept. 20.45 Freiluftkino

Fr 08. Sept. 18.45 Freiluftkino

So 10. Sept. 20.15 Uhr Zeltkino A

