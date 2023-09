Beim Gassi-Gehen ausgeraubt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 31.08.2023 gegen 20 Uhr, ging eine 54-Jährige auf der Parkinsel (Weg zw. August-Backe-Str. und Paul-Klee-Str.) mit ihrem Hund spazieren. Die Frau spürte etwas in ihrem Rücken und drehte sich um. Hinter der Frau stand ein Mann der ihr das Handy aus der Hand schlug und dieses sowie ihre Handtasche an sich nahm. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Rheinallee.

Er wird wie folgt beschrieben:

männlich, jünger als 30 Jahre, evtl. schwarzes kurzes Haar. Er war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, evtl. hellen Turnschuhen und einem dunklen Kapuzen-Pullover. Die Kapuze trug der Mann über den Kopf gezogen.

Die Frau blieb unverletzt. Was die Frau im Rücken spürte, ist unklar. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden.

Unfall mit verletzter Frau

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 31.08.2023 gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Kreuzung Rheinallee/Max-Pechstein-Straße zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Ein 33-jähriger Autofahrer wollte von der Rheinallee nach links in die Max-Pechstein-Straße abbiegen und kollidiert mit dem Auto einer entgegenkommenden 33-Jährigen.

Bei dem Unfall verletzte sich die 29-jährige Beifahrerin des 33-jährigen Fahrers leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wir suchen die Zeugin einer Unfallflucht

Ludwigshafen (ots) – Freitag 01.09.2023 gegen 07 Uhr, touchierte ein in Richtung Schillerplatz fahrender silberfarbiger Renault in der Schillerstraße (ungefähr in Höhe der Neuapostolischen Kirche) einen am Straßenrand stehenden grauen Audi A 3. Dabei wurde der Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 400 Euro.

Ein Anwohner konnte beobachten, wie der Renault in Richtung Schillerplatz davonfuhr.

Laut weiteren Zeugen soll eine Frau den Unfall beobachtet haben. Wir bitten diese und weitere Zeugen, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen.

Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Brand in leerstehendem Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 31.08.2023 gegen 21 Uhr, brannte es in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Kanalstraße. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Durch einen Zeugenhinweis konnte ein 31-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Polizeikräfte nahmen den Verdächtigen bei der anschließenden Fahndung vorläufig fest. Bei dem Mann ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung.

Ihm wurde zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe in der Polizeidienststelle entnommen. Nach Sicherung möglicher Spuren, wurde der 31-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen.

Haben Sie am Abend des 31.08.2023 etwas Verdächtiges in der Kanalstraße beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Romance Scamming – Rund 14.000 Euro Schaden

Ludwigshafen (ots) – Eine 36-Jährige aus Ludwigshafen lernte Anfang Juli über Instagram einen angeblichen US-Soldaten kennen und chattete über verschiedene Medien mit ihm. Der Betrüger gab an, dass er einen Urlaub für beide buchen wolle, aber dafür sein Vermögen auf das Konto der Geschädigten überweisen müsste.

Nachdem die 36-Jährige die Daten von ihrem Sparkonto angegeben hatte, erhielt sie eine Benachrichtigung, mutmaßlich vom Zoll in London; das Vermögen in Höhe von 680.000 Euro sei beim Zoll und nun müsse sie eine Gebühr zahlen, da das Geld sonst eingefroren werden. Die Frau überwies daraufhin rund 14.000 Euro.

Später erhielt sie noch eine weitere Forderung in Höhe von rund 13.000 Euro. Daraufhin suchte sie einen Rechtsanwalt auf und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Leider ist das sogenannte „Romance Scamming“, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit.

Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben.

Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt in Not zu sein und „dringend Geld“ zu benötigen.

Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach Geld fragen!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema, auch hilfreiche Tipps woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0