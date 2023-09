Diebstahl von Fahrzeugteilen

Schifferstadt/Limburgerhof (ots) – Im Zeitraum vom 30.08.2023, 12 Uhr – 31.08.2023, 10 Uhr, drangen unbekannte Täter in Schifferstadt (Hans-Thoma-Straße und Max-Slevogt-Straße) und Limburgerhof (Berliner Platz) gewaltsam in 3 geparkte Fahrzeuge ein und entwendeten aus diesen hochwertige Einbauteile.

In zwei Fällen wurde das Multifunktionslenkrad, in einem Fall die Tachoeinheit entwendet. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt (Tel. 06235-4950 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Maxdorf (ots) – Am 31.08.2023 gegen 21.00 Uhr, wird hiesiger Dienststelle ein festgefahrener Pkw im Feld neben der K2 im Bereich Maxdorf gemeldet. Durch die eingesetzte Streife konnte der Pkw festgestellt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 38-jährige Mann aus Ludwigshafen die K2 von Lambsheim in Richtung Maxdorf.

An der Baustellen bedingten Sperrung wollte er diese über das danebenliegende Feld umfahren und fuhr sich fest. Bei dem Mann konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Schaden ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.