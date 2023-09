4 Jugendliche nach räuberischem Diebstahl und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte gefasst

Mainz/Ingelheim (ots) – Am 26. August 2023 erstattete bei der Bundespolizei in Mainz ein 13-jähriger Junge Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls. Vier Täter entwendeten dem Jungen unter Anwendung von Gewalt 35 Euro aus seiner Geldbörse. Er sowie Zeugen machten zudem Angaben zur Personenbeschreibung der Täter.

Ein Polizist, der nach Beendigung seines Dienstes in zivil per Zug die Heimreise antrat, bemerkte eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe seines Sitzplatzes. Eine der Personen hatte sehr starke Ähnlichkeit mit der Beschreibung eines der Tatverdächtigen aus dem vorbenannten Sachverhalt.

Verdeckt fertigte er ein Foto der Person, zwecks Abklärung über die Dienststelle, ob es sich um den Tatverdächtigen handeln könnte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich der 13-jährige

sowie die Zeugen noch im Bundespolizeirevier in Mainz. Nach Vorlage des Bildes erkannten diese unabhängig voneinander die abgebildete Person als einen der Täter wieder. Das Ergebnis wurde dem Kollegen im Zug mitgeteilt.

Im Bahnhof Ingelheim wollten die Jugendlichen den Zug verlassen. Daraufhin sprach der Polizist die Personengruppe an und gab sich als Polizeibeamter zu erkennen. Er belehrte den Tatverdächtigen, dass dieser im Verdacht steht kurz zuvor einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben und sprach die vorläufige Festnahme aus.

Auf die Ansprache reagierten die Jungen nicht. Um eine Flucht des Tatverdächtigen zu verhindern, ergriff der Kollege den Arm des Jungen und hielt diesen fest. Ein am Bahnsteig in Ingelheim wartender Jugendlicher griff den Polizisten unvermittelt an und schlug ihn mehrfach mit den Fäusten auf Körper und Gesicht. Aufgrund des Angriffs konnte dieser den Tatverdächtigen nicht festhalten.

Anschließend flüchteten die Jugendlichen aus dem Zug sowie Bahnhofsbereich und konnten trotz Fahndung nicht festgestellt werden. Die Videoauswertungen aus dem Zug, Bahnhof Ingelheim sowie für den Tatort im Bahnhof Mainz wurde veranlasst.

Am Mittwoch, dem 30. August 2023 lagen die Videoaufzeichnung zu dem Vorfall aus dem Zug mit den Bildern der tatverdächtigen Personen der Polizei vor.

Am Donnerstag 31.08.2023 gegen 16:45 Uhr, stellte eine Streife der Bundespolizei am Bahnsteig 1 im Hauptbahnhof in Mainz 3 Personen fest, welche sie anhand der Bilder als Tatverdächtige der vorbenannten Taten wiedererkannten und mit zur Dienststelle verbrachten.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um Brüder und Cousins. Einer der Brüder, welcher nicht unter den 3 festgestellten Personen am Bahnsteig war, wurde über die Erziehungsberechtigten kontaktiert und aufgefordert, sich auf der Dienststelle in Mainz zu melden, was dieser auch tat.

Somit konnte die Identität von 4 Tatverdächtigen festgestellt werden. Es handelte sich um Jugendliche syrischer bzw. deutscher Staatsangehörigkeit. Die Identität der fünften

beteiligten Person des tätlichen Angriffs auf den Polizisten in Ingelheim, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die 4 Personen räumten im Rahmen der Befragung die Beteiligung am räuberischen Diebstahl sowie dem tätlichen Angriff im Zug ein. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der Maßnahmen mit den Erziehungsberechtigten um 19:30 Uhr aus der Dienststelle entlassen.

Gegen die Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren wegen räuberischem Diebstahls

sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Erneutes Fake – Mietangebot

Mainz-Oberstadt (ots) – Bereits am 25.08.23 hatten wir über eine junge Frau berichtet, die einem betrügerischen Immobilien-Angebot aufgesessen war und Geld an ein ausländisches Konto überwiesen hatte. Bei der bekannten Betrugsmasche treten die „Scammer“ (Betrüger) als seriöse Vermieter auf verschiedenen Immobilien-Plattformen im Internet auf, denen interessierte Wohnungssuchende ins „Netz“ gehen. Diese bezahlen letztlich Miete samt Kaution für eine Fake-Wohnung, die gar nicht anzumieten ist.

Am gestrigen Tag zeigte ein 27- jähriger Mann einen erneuten Fall der Immobilien-Betrugsmasche bei der Mainzer Kriminalpolizei an. Er wollte über eine Auktionsplattform ein Mietobjekt in der Mainzer-Oberstadt beziehen, und überwies im Vorfeld einen 4-stelligen Betrag auf ein ausländisches Konto.

Danach brach der Kontakt zum Vermieter jedoch ab. Es stellte sich heraus, dass die angebotene Wohnung nicht zu mieten ist und die Betrüger den Wohnungssuchenden getäuscht hatten.

Unfall mit hohem Sachschaden

Mainz (ots) – Am frühen Freitag 31.08.2023 gegen 00:20 Uhr kam es auf der B9 zwischen Mainz und Worms zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 43-jähriger Rheinhesse befuhr mit seinem Lamborghini Huracan die B9 in Richtung Worms, als er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet.

Der 43-Jährige beschleunigte scheinbar in einer Kurve sein 610 PS starkes Gefährt, geriet dadurch ins Schleudern und kollidierte dann 200 m entfernt mit einer Leitplanke. Letztlich kam er dann entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Der Sachschaden am total beschädigten Mietfahrzeug beläuft sich jedoch auf ca. 250.000 EUR.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit sieben Verletzten vorm Hechtsheimer Tunnel

Heidesheim (ots) – Am 31.08.2023 gegen 21.20 Uhr kam es auf der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt kurz vor dem Hechtsheimer Tunnel zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund von Wartungsarbeiten war die Autobahn im Tunnelbereich von drei auf einen Fahrstreifen verengt, so dass es zu einem leichten Rückstau vor der Baustelle kam.

Am Stauende kollidiert ein 48-jähriger Fahrer und seine Beifahrerin mit ihrem PKW mit dem PKW einer 47-jährigen Fahrerin und deren 2 Mitfahrerinnen. Durch den Aufprall wird deren Fahrzeug auf den PKW eines 58-jährigen Fahrers aufgeschoben. Durch die Kollision

werden insgesamt sieben Personen leicht bis mittelschwer verletzt, darunter ein 7-jähriges Kind. Eine Erstversorgung erfolgte durch den anwesenden Rettungsdienst. Eine weitere Versorgung erfolgte in den umliegenden Krankenhäusern. Glücklicherweise wurde niemand lebensgefährlich verletzt.

Alle 3 Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, hiervon waren zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst, wie auch die Polizei waren mit einer größeren Anzahl von Kräften vor Ort.

Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, so dass es zu keiner größeren Verkehrsbeeinträchtigung auf der BAB60 kam.