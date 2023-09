Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg- Reifen zerstochen

Auf dem Parkplatz in der Straße „Zur Zuckerfabrik“ haben Unbekannte den Reifen eines Citroen zerstochen. Der Schaden wird mit 150 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen, die sich zwischen 08:00 Uhr und 12:50 Uhr am Donnerstag (31.08.2023) an dem gelben C3 Picasso zu schaffen machten? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Rockenberg – Betrug per Whatsapp

Um fast 2.000 Euro wurde eine 58 – Jährige am Mittwoch (30.08.2023) gebracht. Sie hatte Nachrichten per SMS und Whatsapp auf ihr Handy erhalten. Darin gab sich jemand als ihre Tochter aus und bat die Frau eine ausstehende Rechnung zu begleichen. Den Betrügern gelang es, die Frau, die ihrer vermeintlichen Tochter helfen wollte, zu einer Überweisung zu überreden.

Friedberg- auf frischer Tat erwischt

Ein 28-Jähriger kam gestern Abend (31.07.2023), um 19:35 Uhr, am Friedberger Bahnhof an und machte sich auf den Weg zum Fahrradabstellplatz, wo er seinen E-Scooter angebunden hatte. Er ertappte einen Mann, der offenbar gerade dabei war, den Roller zu klauen. Der 28-Jährige schrie den vermeintlichen Dieb an, der daraufhin reißaus in Richtung des Bahnhofsgeländes nahm. Wer kann Hinweise zu dem Dieb, bei dem es sich um einen Anfang 20-jährigen, schlanken, Mann mit dunklen Haaren und Drei-Tag-Bart handeln soll, geben? Er sah laut Zeugen südländisch aus und trug einen Ohrring. Bekleidet war er mit einer hellgrauen Jacke und heller Jeans. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Vilbel-Dortelweil: Einbruch scheitert

In der vergangenen Nacht (01.09.2023) versuchten Unbekannte gegen 00:20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schultheiß-Bilger-Straße einzudringen. Sie versuchten die Terrassentür aufzubrechen. Die Tür hielt stand, die Diebe flüchteten. Der Schaden an der Tür wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Hohenahr-Erda- Unfallflucht in der Goßbachstraße

Vermutlich beim Drehen oder Rangierten touchierte ein unbekannter Unfallfahrer zwischen 23:00 Uhr am Dienstag (29.08.2023) und 06:00 Uhr am Mittwoch (30.08.2023) einen geparkten Ford. Der schwarze Mondeo stand rückwärts in einer Hofzufahrt geparkt, als der Unfallfahrer einen 1.500 Euro teuren Schaden an der Fahrzeugfront des Fords hinterließ. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Lahnau- Graffiti gesprüht

Im Zeitraum, zwischen Mittwochabend (30.08.2023), 20:00 Uhr und Donnerstagmorgen (31.08.2023), 07:00 Uhr, besprühten Unbekannte rund 70 Meter eines Gartenzauns im Gleiberger Weg mit Farbe. Zudem sprühten sie den Buchstaben „A“ in einen Kreis. Die Polizei beziffert den Schaden mit 5.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.