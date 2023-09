Züge mit Farbe besprüht – Zeugen gesucht!

Marburg / Treysa (ots) – Mehrere Fälle von illegalem Graffiti haben Beamte der

Bundespolizeiin-spektion Kassel aufgenommen. Im Bahnhof Bebra auf Gleis 55

beschmierten bislang Unbekannte einen abgestellten Zug auf knapp 15qm. Der

Schaden wird hier auf 1500 Euro geschätzt. Die Tatzeit kann nach ersten

Ermittlungen auf den Zeitraum vom 29.08. um 20:50 Uhr bis zum 30.08.2023 um 6:05

Uhr eingegrenzt werden.

Der zweite Fall ereignete sich im Bahnhof Marburg. Ein ebenfalls abge-stellter

Reisezug wurde auf einer Fläche von knapp 40qm besprüht. Die Schadenshöhe liegt

hier bei knapp 4000 Euro. Der Reisezug stand am 31.08.2023 in der Zeit von 2:22

Uhr bis 3:52 Uhr im Abstellgleis 35.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen

kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Gleisläufer sorgen für Zugverspätungen

Neustadt (ots) – Wegen drei Gleisläufern kam es gestern Abend (31.8./21:01 Uhr)

zu Zugverspätungen auf der Bahnstrecke zwischen Neustadt und Treysa. Der

Fahrdienstleiter des Bahnhofs Neustadt sah, wie sich die Personengruppe unbefugt

im Gleisbereich aufhielt.

Verspätungen im Bahnverkehr

Durch den Vorfall musste die Strecke in der Zeit von 21:02 Uhr bis 21:19 Uhr

gesperrt werden. Dadurch erhielten drei Züge insgesamt eine knappe Stunde

Verspätung. Eine verständigte Streife der Polizeistation Stadtallendorf konnte

die drei Gleisläufer vor Ort feststellen und einer polizeilichen Kontrolle

unterziehen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Neben der Ahndung mit Buß- und

Verwarnungsgeldern, können auch zivilrechtliche Schadenersatzansprüche auf die

Verursacher zukommen. Diese Ansprüche können bis zu 30 Jahren nach der Handlung

geltend gemacht werden.

Auch strafrechtliche Verfolgung möglich

Sollte es im Zusammenhang mit solchen Handlungen zu Unfällen oder Gefährdungen

des Bahnverkehrs kommen, kann dies auch strafrechtliche Konsequenzen zur Folge

haben. Wer Personen an Bahnstrecken beobachtet, wird gebeten, sich unter der

Tel. 0561/81616-0 bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise auch über

www.bundespolizei.de.

Kirchhain – Voll aufgerödelt und bewaffnet am Bahnhof

In Tarnkleidung, mit reichlich bestücktem Gürtel und letztlich auch augenscheinlich mit einem Maschinengewehr bewaffnet, bereitete ein 19Jähriger ungewollt dem ein oder anderen Kirchhainer ein mulmiges Gefühl und sicherlich ein Stück weit auch Angst. Das rief letztlich am Freitagmorgen (01. September) die Polizei auf den Plan, die dann aber auch schnell Entwarnung geben konnte. Der Mann war auf dem Weg zu einem Spieltreffen und hatte sich dazu bereits in seine Rolle begeben und entsprechend ausgerüstet. Bei seiner offen getragenen, von weitem tatsächlich trotz orangefarbener Teile durchaus echt wirkenden Waffe handelte es sich tatsächlich um ein Objekt aus Legosteinen (siehe Bild unter www.polizeipresse.de) . Nach dem Polizeieinsatz zeigte der Mann Einsicht, zerlegte“ die Waffe und verstaute auch seine übrigen „Einsatzmittel“.

Stadtallendorf – Positiver Alko- und Drogentest

Der Alkotest zeigte 0,41 Promille an und der Drogentest reagierte auf THC. Die Ergebnisse bedeuteten für einen 40jährigen Mann aus dem Ostkreis das Ende der Autofahrt. Die Polizei entließ den am Donnerstag, 31. August, gegen 15.40 Uhr, in der Niederkleiner kontrollierten Mann nach der Entnahme der Blutprobe und nach der Sicherstellung des Autoschlüssels.

Marburg – 18Jährige nicht zu bändigen

In der Nacht zum Freitag, 01. September ließ sich eine unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende 18Jährige weder durch Angehörige noch durch die Polizei bändigen. Die Frau war Grund für Polizeieinsätze am Rudolphsplatz bzw. Erlenring um 00.30 und dann erneut um 02 Uhr. Aufgrund ihres Zustandes und wegen ihres eigen-und fremdaggressiven Verhaltens war letztendlich eine Ingewahrsamnahme nötig. Die Frau leistete dabei Widerstand, trat gegen den Streifenwagen und nach den Beamten und spuckte im weiteren Verlauf in deren Richtung. Bei den Widerstandshandlungen entstand weder ein Sach- noch ein Personenschaden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. Die Frau blieb nach ärztlicher Untersuchung zur Ausnüchterung in der Zelle.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Ockershausen – Unfallflucht auf dem Kirchenparkplatz

Auf dem Parkplatz der Matthäuskirche in der Stiftstraße kam es zwischen 13 Uhr am Dienstag und 11.20 Uhr am folgenden Freitag, 25. August zu einer Verkehrsunfallflucht. Mutmaßlich bei einem Rangiermanöver zum Ein- oder Ausparkten kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem grauen Skoda Octavia mit MTK Kennzeichen und verursachte an dessen Türen auf der Beifahrerseite einen Schaden. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum verursachenden Fahrer noch zu dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu dem Schaden gekommen sein könnte? Wer hat das typische Unfallgeräusch gehört, in dem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen und kann Angaben zu diesem machen?

Marburg – Kollision beim Ausparken -Polizei sucht grauen Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen

Nach einer Zeugenaussage kollidierte ein grauer Kleinwagen mit einem ausländischen, mutmaßlich ukrainischen Kennzeichen beim rückwärts Ausparken mit einem schwarzen 1er BMW. Die ca. 30 Jahre alte Fahrerin mit blonden, schulterlangen Haaren, fuhr nach dem möglicherweise von ihr unbemerkt gebliebenen leichten Anstoß weiter.

Tatsächlich entstand jedoch an der Heckstoßstange des BMW ein eher geringer Sachschaden. Der Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Agentur für Arbeit in der Afföllerstraße war am Donnerstag, 31. August, um 13 Uhr. Wenn überhaupt entstand an dem verursachenden Auto, einem grauen Kleinwagen, ebenfalls am Heck ein Schaden. Das ausländische, mutmaßlich ukrainische Kennzeichen begann mit den Buchstaben KA gefolgt von einer vierstelligen Zahl und zwei weiteren Buchstaben. Wo steht ein solches Fahrzeug?

Marburg – Schwarzen Motorroller umgefahren

Nach den Unfallspuren stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug bei einem Parkmanöver gegen die schwarze Piaggio und warf den Roller dabei um. An dem Roller entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Unfall auf dem Parkplatz des Universitätsklinikums Marburg in der Baldinger Straße war am Donnerstag, 31. August, zwischen 10.30 und 14.30 Uhr

Sachdienliche Hinweise zu den beiden geschilderten Vorfällen bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0,