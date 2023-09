Gießen: Mutmaßlicher Ladendieb mit Rad in Einkaufsmarkt – Richterin erlässt Haftbefehl

Als sich ein Dieb am Mittwoch (30.08.23) gegen 20.50 Uhr mit einem Fahrrad in einem Einkaufsmarkt in der Marburger Straße befand und Lebensmittel sowie weitere Waren in seine Jacke steckte, sprach ihn ein Sicherheitsmitarbeiter an. Er forderte den zunächst Unbekannten auf, die Sachen an der Kasse zu bezahlen und unverzüglich das Geschäft mit dem Rad zu verlassen. Es kam daraufhin zu einer Auseinandersetzung und der Mann stieß den Mitarbeiter zur Seite, um zu flüchten. Dies gelang ihm jedoch nicht und der 26-jährige konnte bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten werden. Bei der Überprüfung des Wohnsitzlosen und seinem Fahrrad, stellten die Ordnungshüter fest, dass das Bike bereits im Mai gestohlen worden war. Sie stellten das Rad sicher und nahmen den 26-Jährigen mit auf die Wache. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den Mann einer Haftrichterin vor. Während der Anhörung beleidigte er mehrfach die Richterin. Nachdem diese einen Haftbefehl erließ, kam er in eine hessische Justizvollzugsanstalt.

Lich: Unfall mit zwei Leichtverletzten bei Langsdorf

Zwei Leichtverletzte und 10.500 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Bundesstraße 457 zwischen Lich und Langsdorf. Am Freitag (01.09.23) gegen 01.00 Uhr war ein 33-jähriger Mann aus Hungen mit seinem Audi in Richtung Langsdorf unterwegs, als er auf der Strecke offenbar einen 16-jährigen Rollerfahrer überholen wollte. Dabei touchierte er den Jugendlichen und der Roller rutsche über die Fahrbahn gegen die rechte Leitplanke. Der Audifahrer hingegen verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr mehrere Büsche und kam dann zum Stehen. Die Unfallbeteiligte kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Kliniken. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden.

Gießen: Radfahrerin bremst und stürzt

Mit leichten Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung eine 20-jährige Radfahrerin nach einem Sturz ins Krankenhaus. Die in Gießen lebenden Bikerin war am Donnerstagabend (31.08.23) gegen 18.30 Uhr in der Westanlage unterwegs. Als an einer Kreuzung die Ampel von Grün auf Orange sprang, zog sie die Vorderradbremse. Die Frau flog mit ihrem Körper über den Lenker und schlug mit dem Kopf auf der Straße auf.

Rabenau: Flucht in Allertshausen

In der Allendorfer Straße in Allertshausen beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Audi. Der schwarze A3 stand dort am Donnerstag (31.08.23) zwischen 16.30 und 19.15 Uhr. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Kotflügel vorne auf etwa 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Staufenberg: Flucht in Mainzlar

Einen 2.000 Euro hohen Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Toyotas, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den grauen Corolla an der Front in der Gartenstraße beschädigte. Zeugen, die den Unfall zwischen 23.50 Uhr am Mittwoch und 01.30 Uhr am Donnerstag beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Unfallflucht

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur an einem Golf kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den grauen VW am linken hinteren Kotflügel touchierte. Der PKW parkte am Donnerstag (31.08.23) zwischen 11.50 und 12.00 Uhr auf einem Parkplatz am Bahnhofsvorplatz. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Rechtsmedizin

In der Frankfurter Straße brachen unbekannte in die Toxikologie der Rechtsmedizin ein. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten im Gebäude mehrere Büros und Schränke. Zudem brachen sie ein Fenster zu einem Umkleideraum auf. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen der Polizei noch nicht abschließend vor. Zeugen, die zwischen 17.00 Uhr am Mittwoch (30.08.23) und 06.20 Uhr am Donnerstag etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Nach Platzverweis ins Gewahrsam – Polizistin verletzt

Weil er in einer Parkanlage in der Licher Straße der Aufforderung, den Ort zu verlassen nicht nachkam, sollte ein 24-Jähriger in Gewahrsam genommen werden. Dabei kam es zum Widerstand, in dem der Gießener nach den Beamten schlug, trat und spuckte. Zudem beleidigte er eine Polizistin. Die Beamtin und der 24-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

Gießen: PKW auf Hotelparkplatz touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte auf einem Hotelparkplatz in der Westanlage einen geparkten Ford an der hinteren Stoßstange. Der silberfarbenen Fiesta stand dort zwischen 18.00 Uhr am Mittwoch (30.08.23)und 08.00 Uhr am Donnerstag (31.08.23). Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.