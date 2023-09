Unbekannte brechen in Auto ein

Tatzeit: Donnerstag, 31.08.2023, 02:00 Uhr bis Donnerstag, 31.08.2023, 21:00 Uhr

Unbekannte brechen in Auto ein und entwenden Wertgegenstände.

Unbekannten Täter sind im oben genannten Tatzeitraum in ein geparktes Auto in der Brückenstraße in Melsungen eingebrochen und haben Kopfhörer und weitere elektronische Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Insgesamt wird die Höhe des Stehlschadens mit knapp 500,- EUR angegeben.

Die Unbekannten Täter wirkten auf eine Seitenscheibe des Autos ein und gelangten somit in den Fahrzeuginnenraum. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist hierbei kein Sachschaden entstanden.

Die Polizeistation Melsungen ermittelt.

Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Fritzlar – 20-Jähriger nach Einbruchdiebstahl festgenommen

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel,der Polizeidirektion – Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg vom 01.09.2023:

Tatzeit: Donnerstag, 24.08.2023, 15:30 Uhr

Eine Streife der Polizeistation Fritzlar konnte aufgrund eines beherzten Zeugen einen 20-jährigen Tatverdächtigen wegen des dringenden Verdachts des Einbruchdiebstahls vorläufig festzunehmen.

Ein 39-jähriger Fritzlarer verständigte am Donnerstagnachmittag (24.08.2023) die Polizei in Fritzlar und gab an, dass er einen Einbrecher in einem Kellerraum in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Graf-Zeppelin-Straße in Fritzlar eingesperrt habe. Die kurz darauf eintreffende Polizeistreife konnte sodann einen 20-jährigen Tatverdächtigen, der durch das Zuhalten einer Kellertür in dem Kellerraum festgesetzt war, vorläufig festnehmen.

Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Beschuldigte, der aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg stammt, zurzeit aber ohne festen Wohnsitz ist, im Zeitraum Mai bis August 2023 mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Eigentumsdelikte in Fritzlar, Bad Wildungen und Kassel begangen hat.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Kassel erließ die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgericht Fritzlar am Freitag (25.08.2023) aufgrund bestehender Fluchtgefahr Haftbefehl gegen den Beschuldigten, der daraufhin in die Justizvollzugsanstalt nach Kassel überstellt wurde.

Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Kassel und der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Wildungen geführt und dauern an.

Der Tatverdächtige fiel an einigen Tatorten durch das Tragen einer Bundeswehruniform (Flecktarnkleidung) auf.

Hinweise bitte unter 05621/7090-0.